EA SPORTS FIFA 23 Kasma Sorunu ve Çözümü

Oyun deneyimini doğrudan olumsuz yönde etkileyen EA SPORTS FIFA 23 kasma sorunu nedeniyle oyuncular çözüm yolları arıyor. Peki, popüler oyunda kasma ve donma gibi problemlerin düzelmesi için hangi yöntemlerin uygulanması gerekiyor?

Bu rehberde en iyi futbol oyunları arasında yer alan EA SPORTS FIFA 23'te yaşanan sorun için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini açıkladık. Rehberimizde yer alan yöntemler, can sıkıcı problemin düzelmesine yardım edebilir.

Yöntemlere geçilmeden önce FIFA 23 sistem gereksinimleri incelenmelidir çünkü bilgisayar, oyunun gereksinimlerini karşılayamıyorsa kasma problemi yaşanır.

EA SPORTS FIFA 23 Kasma Sorunu İçin Çözüm Yöntemleri

Bilgisayarın güç modunu değiştirin.

Oyunun grafik ayarlarını düşürün.

Ekran kartı sürücüsünü güncelleyin.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Antivirüs ile virüs taraması yapın.

Bilgisayarın sıcaklığını kontrol edin.

Daha güçlü donanım alın.

EA SPORTS FIFA 23 kasıyor sorunu için uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Listedeki yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bilgisayarın Güç Modunu Değiştirin

Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği popüler futbol oyununu laptop üzerinden oynuyorsanız dizüstü bilgisayarın güç modunu değiştirmeyi deneyin. Eğer pil tasarrufu modu etkinse oyunlarda performans ile alakalı sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Bu nedenle görev çubuğunun sağ kısmında yer alan pil simgesine tıklayın ve "En iyi performans" isimli modu seçin. Güç modunun adı, bilgisayardan bilgisayara farklılık gösterebilir.

Oyunun Grafik Ayarlarını Düşürün

Bilgisayar, mevcut grafik ayarlarında oyunu çalıştırmakta zorluk yaşıyor olabilir. Bu da oyun içerisinde kasma ve donma gibi problemlerinin yaşanmasına yol açar. Oyunun ayarlar menüsü üzerinden grafik ayarlarını düşürün.

Ekran Kartı Sürücüsünü Güncelleyin

Ekran kartı sürücüsü güncel değilse oyunlarda kasma ve donma gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Sürücüyü güncellemek için NVIDIA, AMD ya da Intel'in resmî web sitesini ziyaret edin ve ekran kartınıza uygun güncel driver'ı indirip yükleyin.

Bu adımlarla uğraşmak istemeyen kişiler için driver güncelleme programları bulunuyor. Bu programlar, bilgisayardaki güncel olmayan sürücüleri hızlıca tespit ediyor ve güncelliyor.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanın.

Görev Yöneticisi'nden İşlemler sekmesine girin.

Arka planda çalışan gereksiz programlara sağ tıklayın.

"Görevi sonlandır" seçeneğine basın.

Antivirüs ile Virüs Taraması Yapın

Bazı kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayarın performansını da olumsuz etkiler. Bu da oyunlarda kasma ve donma problemleriyle karşı karşıya kalınmasına yol açar. Dolayısıyla bilgisayarınızda zararlı yazılım olup olmadığını öğrenmek için antivirüs programı kullanarak virüs taraması yapın.

Bilgisayarın Sıcaklığını Kontrol Edin

Aşırı ısınan bilgisayarlarda performans sorunları meydana gelebilir. Bu sebepten ötürü bilgisayarın sıcaklığını kontrol edin. İşlemci sıcaklığı ölçme programları sayesinde sıcaklık değerlerine göz atabilirsiniz.

Daha Güçlü Donanım Alın

Rehberde yer alan yöntemleri uyguladığınız hâlde problem devam ediyorsa daha güçlü donanım bileşenleri satın alabilirsiniz. Daha güçlü donanım, FIFA 23'te daha yüksek FPS değerleri elde etmenize ve kasma sorunu yaşamamanızı sağlar.

Bu rehberde EA SPORTS FIFA 23 kasıyor, çözüm yolları neler sorusunu yanıtladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.