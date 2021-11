Five Nights at Freddy's 6 APK

Five Nights at Freddy's 6 APK popüler korku oyunu serisinin sonuncusu. Serinin altıncı oyunu kendi pizzacınızda geçiyor.

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator APK, birkaç çocuğa pizza dağıtan ünlü Freddy Fazbear’ı kontrol ettiğiniz 8-bit grafiklere sahip bir Android oyunu.

Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator Oyna

Five Nights at Freddy’s Sister Location’daki Circus Baby benzeri bir görünüme sahip kırık bir animatronikle karşılaşacağınız karanlık bir odada başlıyorsunuz. Bir kasetten gelen ses size animatroniki gözlemleme ve çeşitli ses uyarımlarına tepkilerini belgelemeyi öğretir. Hayır, evet ve emin değilim seçeneklerinde birini seçmeniz gerekir. Üçüncü sesli uyarıda Scrap Baby’nin uyarısıyla aniden başlat menüsüne atlıyorsunuz. Oyun daha sonra kendi kurgusal restoranınız için dekorasyon satın aldığınız ve bunları restorana yerleştirdiğiniz bir iş simülasyonuna dönüşüyor. Dekorasyon restoranınızın atmosferini, güvenirliğini ve eğlence standartlarını artırıyor. Restoran yerleştirilen arcade oyunları oynarsanız puan kazanıyorsunuz.

Oyunun bir sonraki bölümünde restoranınızın devamlılığını sağlayan çeşitli görevleri tamamlamak için bilgisayarın başına geçiyorsunuz. İş yerinde serbest kalan düşman animatronik size saldırmaya çalışıyor. El fenerini havalandırma boşluklarına tutarak onları durdurabilir veya sesi kullanarak şaşırtabilirsiniz. Hareket dedektörünü kullanarak animatroniklerin hareketlerini izleyebilir, nereden nereye gittiklerini takip edebilirsiniz. Gürültüyü azaltmak için sessiz havalandırmayı kullanabilirsiniz. Serinin önceki oyunlarından farklı olarak dört animatronik de farklı mekaniklere sahip olmak yerine aynı davranışı paylaşıyor. Bu bölüm günlük görevler tamamlandığında ve bilgisayar oturumu kapatıldığında sona eriyor. Sonrasında animatroniklerin Scrap Baby ile aynı ortamda bulunduğu kurtarma bölümüne geçiyorsunuz.

Oyunu bitirmek için 6 tam gün ve gece hayatta kalmanız gerekiyor. Pizzacıyı ne kadar geliştirdiğiniz, müşterilerden kaçının dava açtığı, kaç animatroniği kurtardığınız gibi faktörlere bağlı olarak birkaç farklı sonla karşılaşıyorsunuz.

Five Nights at Freddy's 6 APK

Five Nights at Freddy's 6. oyunu Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator APK olarak indirilememektedir. Five Nights at Freddy's 6 Google Play'den satın alarak Android telefonunuza indirip oynayabilirsiniz. İnternetteki Five Nights at Freddy's 6 APK indirmeleri gerçek oyun değildir, cihazınıza zarar verebilir.