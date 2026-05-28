FLIP - Çalışma Zamanlayıcısı
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 114 MB
- Üretici RinaSoft
FLIP - Çalışma Zamanlayıcısı, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarla ders çalışabileceğiniz kapsamlı bir eğitim uygulamasıdır.
⚡ Önemli Bilgiler
- FLIP uygulaması, öğrenciler ve odaklanmak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş bir çalışma zamanlayıcısı uygulamasıdır.
- Uygulamanın en dikkat çekici özelliklerinden biri detaylı çalışma istatistikleri sunmasıdır.
- FLIP uygulamasında arkadaşlarla birlikte çalışma ve çevrim içi odak odaları gibi sosyal özellikler bulunur.
Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz FLIP - Çalışma Zamanlayıcısı, kapsamlı bir eğitim uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. FLIP - Çalışma Zamanlayıcısı uygulamasında, çalışma programınızı oluşturabilir ve düzenli bir şekilde derslerinize çalışabilirsiniz.
Günlük tekrarlı çalışmanızı, işinizi veya günlük alışkanlıklarınızı FLIP ile yönetebilirsiniz.
Odaklanma ve konsantrasyon gücünüzü artırmayı hedefleyen bu ders çalışma uygulaması, günlük ve haftalık olarak istatistikler sunmaktadır. Her gün hedefinizi tamamlamaya çalışın ve her gün için farklı hedefler planlayın.
FLIP - Çalışma Zamanlayıcısı'nın en dikkat çeken özelliklerinden biri, küresel çalışma gruplarıdır. Dünya çapındaki birçok kullanıcıyla eşleşebilir, sohbet edebilir ve çalışma grupları oluşturabilirsiniz. Bu sayede, her kullanıcı birbirini motive eder ve konsantrasyon daha da artmış olur.
FLIP - Çalışma Zamanlayıcısı uygulamasında ister tek başınıza ister diğer kullanıcılarla ders çalışma imkanına sahip olun!
FLIP - Çalışma Zamanlayıcısı Uygulaması Özellikleri
- Android için ders çalışma uygulaması
- Küresel ağ ile diğer insanlarla etkileşim
- Kullanıcı dostu arayüz
- Günlük ve haftalık istatistikler
- Her gün için farklı plan oluşturma
Sıkça Sorulan Sorular
FLIP uygulaması ne işe yarar?
FLIP, ders çalışma ve odaklanma süresini takip etmeye yarayan bir çalışma zamanlayıcısı uygulamasıdır. Kullanıcıların dikkatini artırmasına ve düzenli çalışma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olur.
FLIP tamamen ücretsiz mi?
Uygulama ücretsiz olarak indirilebilir ancak bazı gelişmiş özellikler ve premium seçenekler uygulama içi satın alma ile sunulmaktadır.
FLIP internet olmadan kullanılabilir mi?
Evet. Temel zamanlayıcı ve çalışma takip özelliklerinin büyük kısmı internet bağlantısı olmadan da kullanılabilir. Ancak çevrim içi çalışma grupları ve senkronizasyon özellikleri için internet gerekir.
FLIP hangi kullanıcılar için uygundur?
İlkokul öğrencilerinden üniversite öğrencilerine, sınava hazırlananlardan çalışan profesyonellere kadar odaklanmak isteyen herkes kullanabilir.
FLIP neden telefonu ters çevirtir?
Uygulamanın en dikkat çeken özelliği, telefonu ters çevirerek çalışma süresini başlatmasıdır. Bu yöntem dikkat dağıtıcı unsurları azaltıp daha verimli odaklanmayı amaçlar.