Food Processing Simulator
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 9.77 GB
- Üretici Bewolba Studios
-
Food Processing Simulator, kendi gıda fabrikanızı kurabileceğiniz kapsamlı bir simülasyon oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyuna mütevazı bir atölye ile başlıyorsunuz. Amacınız; hammaddeleri işlemek, makineleri birbirine bağlayarak tam otomatik üretim hatları kurmak ve küçük işletmenizi devasa bir gıda fabrikasına dönüştürmektir.
- Sadece makine yerleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda iş akışını tasarlamanız gerekiyor. Paketleme, dondurucu depolama (Cold Storage) yönetimi ve forklift gibi araçlarla lojistik süreçlerini optimize etmek oyunun temelini oluşturur.
- Fabrikanız büyüdükçe üretim asistanları ve uzman çalışanlarla iş birliği yapmanız gerekir. Teknoloji ağacında ilerleyerek yeni makinelerin kilidini açabilir ve daha karmaşık siparişleri karşılayabilmek için tesisinizi fiziksel olarak genişletebilirsiniz.
Simülasyon oyunları arasında yer alan Food Processing Simulator, oyunculara kendi gıda işletmelerini kurma ve yönetme imkanı sunuyor. Küçük bir tesisten büyük ölçekli bir üretim alanına dönüştüreceğiniz fabrikanıza, gitgide yeni eşyalar ekleyin ve yetenekli çalışanları işe alın.
Üretim tamamen otomasyon olacağı için tüm aşamaları adım adım oluşturmalısınız. Makineleri kurun, bağlayın ve iş akışını doğru bir şekilde tasarlayın. Üretim aşamasını en ayrtılı şekilde ayarlamalı ve kazanç sağladıkça yeni makineler satın almalısınız.
Food Processing Simulator, oldukça kapsamlı bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyun içerisinde hem ticaret yapacak hem de fabrika yöneteceksiniz. Tüm bunların yanı sıra kaynak yönetimi, sevkiyat programları, depolanan ürünler ve siparişlerde de söz sahibi olacaksınız.
Food Processing Simulator İndir
Oynanış ve içerik açısından mükemmel bir deneyim sunan Food Processing Simulator, grafik tarafında vasat bir yapıya sahiptir. Lakin, bu tarz simülasyon oyunlarında ilk bakılan yer genellikle içerik ve oynanış tarafı olur. Bu nedenle, grafiklerin ortalama olması oyuncuyu etkileyen bir unsur değildir.
Siz de simülasyon oyunlarından hoşlanıyorsanız, Food Processing Simulator indirin ve kendi gıda fabrikanızı kurun!
Food Processing Simulator Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64 bit
- İŞLEMCI: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-8400
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: GeForce GTX 970
- DIRECTX: Sürüm 11
- DEPOLAMA: 10 GB kullanılabilir alan
- SES KARTI: DirectX uyumlu
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunun Türkçe dil desteği var mı?
Evet. Oyun, arayüz ve altyazı seviyesinde Türkçe dahil olmak üzere birçok dili desteklemektedir.
Arkadaşlarımla beraber (Co-op) oynayabilir miyim?
Mevcut Erken Erişim sürümünde oyun sadece Tek Oyunculu (Single-player) bir deneyim sunmaktadır. Geliştiricilerin ilerleyen süreçteki planları için topluluk duyuruları takip edilmelidir.
Oyunda ne tür gıdalar üretebiliyoruz?
Başlangıçta temel malzemeler ve basit paketleme seçenekleriyle başlasanız da, güncellemelerle birlikte farklı hammaddeler, çeşitli paketleme türleri ve karmaşık üretim çıktıları oyuna eklenmeye devam etmektedir.
Oyunun sistem gereksinimleri nelerdir?
Akıcı bir deneyim için genellikle Windows 10/11, 8-16 GB RAM ve güncel bir giriş/orta seviye ekran kartı gerekmektedir. Oyunun hızlı yüklenmesi ve akıcılığı için SSD kullanımı önerilir.
Oyun sürekli güncelleniyor mu?
Evet. Geliştirici ekip (Bewolba Studios), çıkışından itibaren forklift kontrolleri, soğuk hava deposu düzenlemeleri ve "günü zorla bitir" gibi yaşam kalitesi (QoL) güncellemelerini içeren yamaları düzenli olarak yayınlamaktadır.