Food Processing Simulator, kendi gıda fabrikanızı kurabileceğiniz kapsamlı bir simülasyon oyunudur.

⚡ Önemli Bilgiler Oyuna mütevazı bir atölye ile başlıyorsunuz. Amacınız; hammaddeleri işlemek, makineleri birbirine bağlayarak tam otomatik üretim hatları kurmak ve küçük işletmenizi devasa bir gıda fabrikasına dönüştürmektir.

Sadece makine yerleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda iş akışını tasarlamanız gerekiyor. Paketleme, dondurucu depolama (Cold Storage) yönetimi ve forklift gibi araçlarla lojistik süreçlerini optimize etmek oyunun temelini oluşturur.

Fabrikanız büyüdükçe üretim asistanları ve uzman çalışanlarla iş birliği yapmanız gerekir. Teknoloji ağacında ilerleyerek yeni makinelerin kilidini açabilir ve daha karmaşık siparişleri karşılayabilmek için tesisinizi fiziksel olarak genişletebilirsiniz.

Simülasyon oyunları arasında yer alan Food Processing Simulator, oyunculara kendi gıda işletmelerini kurma ve yönetme imkanı sunuyor. Küçük bir tesisten büyük ölçekli bir üretim alanına dönüştüreceğiniz fabrikanıza, gitgide yeni eşyalar ekleyin ve yetenekli çalışanları işe alın.

Üretim tamamen otomasyon olacağı için tüm aşamaları adım adım oluşturmalısınız. Makineleri kurun, bağlayın ve iş akışını doğru bir şekilde tasarlayın. Üretim aşamasını en ayrtılı şekilde ayarlamalı ve kazanç sağladıkça yeni makineler satın almalısınız.

Food Processing Simulator, oldukça kapsamlı bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyun içerisinde hem ticaret yapacak hem de fabrika yöneteceksiniz. Tüm bunların yanı sıra kaynak yönetimi, sevkiyat programları, depolanan ürünler ve siparişlerde de söz sahibi olacaksınız.

Food Processing Simulator İndir

Oynanış ve içerik açısından mükemmel bir deneyim sunan Food Processing Simulator, grafik tarafında vasat bir yapıya sahiptir. Lakin, bu tarz simülasyon oyunlarında ilk bakılan yer genellikle içerik ve oynanış tarafı olur. Bu nedenle, grafiklerin ortalama olması oyuncuyu etkileyen bir unsur değildir.

Siz de simülasyon oyunlarından hoşlanıyorsanız, Food Processing Simulator indirin ve kendi gıda fabrikanızı kurun!

Food Processing Simulator Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İŞLEMCI: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-8400 BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: GeForce GTX 970

GeForce GTX 970 DIRECTX: Sürüm 11

Sürüm 11 DEPOLAMA: 10 GB kullanılabilir alan

10 GB kullanılabilir alan SES KARTI: DirectX uyumlu