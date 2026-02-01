Foodstars APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 226 MB
- Üretici Happibits Game
Foodstars: Merge & Cook APK, Android için geliştirilen bir yemek yapma ve restoran yönetimi oyunudur. Oyunda malzemeleri birleştirerek yüzlerce tarif keşfedebilir, dünya mutfaklarında restoranlar tasarlayarak yıldız şef olma yolunda ilerleyebilirsiniz.
⚡ Önemli Bilgiler
- Foodstars: Merge & Cook, yemek yapma, malzeme birleştirme ve restoran tasarlama sistemlerini bir araya getiren bir Android oyunudur.
- Oyunda dünya mutfaklarına ait 500’den fazla tarif keşfedilebilir ve farklı ülkelerde restoranlar açılabilir.
- Foodstars: Merge & Cook ücretsiz oynanabilir; bazı içerikler için isteğe bağlı uygulama içi satın alımlar bulunabilir.
Foodstars APK, yemek yapma tutkunuzu maceraya dönüştüren eğlenceli ve yaratıcı bir mobil oyundur. Oyunda, mutfak acemisinden dünya çapında tanınan bir şef olmaya uzanan yolculukta farklı ülkelerin mutfaklarını keşfedersiniz.
Oyunun merkezinde malzeme birleştirme mekaniği yer alır. İtalyan, Fransız, Alman ve Asya mutfağından yüzlerce tarif açabilirsiniz. Her yeni tarif, şef kariyerinizde bir adım daha ilerlemenizi sağlar.
Foodstars: Merge & Cook APK yalnızca yemek yapmaya odaklanmaz. New York’ta, Tokyo’da ya da Tayland’da egzotik bir mutfak tasarlayarak dekorasyon görevlerini tamamlayabilirsiniz. Müşterilerinizin siparişlerini karşıladıkça yeni restoranlar açılır ve şöhretiniz artar.
Foodstars: Birleştir ve Pişir APK İndir
Foodstars, Android cihazlarınız için ücretsiz olarak sunulan, yemek yapma, tarif keşfetme ve restoran tasarlama deneyimini tek oyunda birleştirir. Rahatlatıcı oynanışı ve zengin içeriği sayesinde uzun süre keyifle oynanabilir.
Eğer siz de yemek oyunlarını, merge mekaniklerini ve dekorasyon temalı mobil oyunları seviyorsanız, Foodstars APK'yı indirin!
Foodstars: Birleştir ve Pişir Oyunu Özellikleri
- Android için yemek yapma ve restoran yönetimi oyunu
- Malzeme birleştirme sistemi
- Dünya mutfaklarından 500+ tarif
- Farklı ülkelerde restoran tasarlama
- Usta şeflerle özel görevler
- Chef Star rozetleri ve kariyer ilerleme sistemi
- Renkli grafikler ve rahatlatıcı oynanış
Sıkça Sorulan Sorular
Foodstars: Merge & Cook oyunu ücretsiz mi?
Evet, Foodstars: Merge & Cook ücretsiz olarak indirilebilir ve oynanabilir. Oyun içinde isteğe bağlı satın alımlar bulunur.
Foodstars: Merge & Cook offline oynanabilir mi?
Foodstars: Merge & Cook’un temel oynanışı çevrimdışı oynanabilir; bazı etkinlikler ve güncellemeler için internet bağlantısı gerekebilir.
Foodstars: Merge & Cook’ta kaç tarif bulunuyor?
Foodstars: Merge & Cook oyununda dünya mutfaklarından 500’den fazla tarif yer alır.
Foodstars: Merge & Cook çocuklar için uygun mu?
Evet. Oyun, şiddet içermeyen yapısı ve renkli tasarımıyla her yaş grubuna uygundur.
Foodstars: Merge & Cook’ta restoran tasarlama var mı?
Evet. Oyuncular farklı ülkelerde restoranlar tasarlayabilir, dekorasyon görevlerini tamamlayarak ilerleyebilir.