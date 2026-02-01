Foodstars: Merge & Cook APK, Android için geliştirilen bir yemek yapma ve restoran yönetimi oyunudur. Oyunda malzemeleri birleştirerek yüzlerce tarif keşfedebilir, dünya mutfaklarında restoranlar tasarlayarak yıldız şef olma yolunda ilerleyebilirsiniz.

Yiğit Kaan Kızlıer - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Foodstars: Merge & Cook, yemek yapma, malzeme birleştirme ve restoran tasarlama sistemlerini bir araya getiren bir Android oyunudur.

Oyunda dünya mutfaklarına ait 500’den fazla tarif keşfedilebilir ve farklı ülkelerde restoranlar açılabilir.

Foodstars: Merge & Cook ücretsiz oynanabilir; bazı içerikler için isteğe bağlı uygulama içi satın alımlar bulunabilir.

Foodstars APK, yemek yapma tutkunuzu maceraya dönüştüren eğlenceli ve yaratıcı bir mobil oyundur. Oyunda, mutfak acemisinden dünya çapında tanınan bir şef olmaya uzanan yolculukta farklı ülkelerin mutfaklarını keşfedersiniz.

Oyunun merkezinde malzeme birleştirme mekaniği yer alır. İtalyan, Fransız, Alman ve Asya mutfağından yüzlerce tarif açabilirsiniz. Her yeni tarif, şef kariyerinizde bir adım daha ilerlemenizi sağlar.

Foodstars: Merge & Cook APK yalnızca yemek yapmaya odaklanmaz. New York’ta, Tokyo’da ya da Tayland’da egzotik bir mutfak tasarlayarak dekorasyon görevlerini tamamlayabilirsiniz. Müşterilerinizin siparişlerini karşıladıkça yeni restoranlar açılır ve şöhretiniz artar.

Foodstars: Birleştir ve Pişir APK İndir

Foodstars, Android cihazlarınız için ücretsiz olarak sunulan, yemek yapma, tarif keşfetme ve restoran tasarlama deneyimini tek oyunda birleştirir. Rahatlatıcı oynanışı ve zengin içeriği sayesinde uzun süre keyifle oynanabilir.

Eğer siz de yemek oyunlarını, merge mekaniklerini ve dekorasyon temalı mobil oyunları seviyorsanız, Foodstars APK'yı indirin!

Foodstars: Birleştir ve Pişir Oyunu Özellikleri

Android için yemek yapma ve restoran yönetimi oyunu

Malzeme birleştirme sistemi

Dünya mutfaklarından 500+ tarif

Farklı ülkelerde restoran tasarlama

Usta şeflerle özel görevler

Chef Star rozetleri ve kariyer ilerleme sistemi

Renkli grafikler ve rahatlatıcı oynanış