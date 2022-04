Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, Five Nights at Freddy's geliştiricisinin yeni oyunu olarak lansmana çıktı.

Can Erdil Şentürk - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, daha önceden Five Nights at Freddy's gibi başarılı yapımlara imzasını atmış bağımsız geliştirici Scott Cawthon tarafından hazırlanan yeni bir simülasyon oyunu.

Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator Özellikleri

Ücretsiz,

Android ve Windows sürüm,

Renkli içerikler,

Basit oynanış,

Keyifli atmosfer,

İngilizce dil desteği,

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, Five Nights at Freddy's serisinin bir devam oyunu gibi görünse de oynanış açısından bu oyunlarla çok bağlantısı olan bir oyun değil. Hatırlanacağı üzere Five Nights at Freddy's oyunları ürpertici bir atmosfer sunan korku oyunlarıydı. Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator ise içinde korku öğesi barındırmayan basit bir pizza restorantı simülatörü.

Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator'da oyuncular kendi pizzalarını tasarlayarak bu pizzaları müşterilere hızlı bir şekilde dağıtmaya çalışıyorlar. Pizzamıza farklı malzemeleri yerleştirebiliyoruz ve sonrasında restorantımıza gelen müşterilere bu pizzaları yeterli bir şekilde dağıtarak doymalarını sağlıyoruz. Müşteriler doydukça yeni müşteriler geliyor ve daha çok para kazanıyoruz.

Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator İndir

Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator Windows ve Android platformu için ücretsiz olarak yayınlanan bir arcade oyunudur. Sadece İngilizce dil desteği ile oynanabilen başarılı oyun, basit içerikleri ve eğlenceli oynanışı ile Steam üzerinde olumlu değerlendirmeye devam ediyor. Pizza restoran simülasyon oyunu olarak adından söz ettiren yapım, retro tarzında içeriklere sahip. Oyunu hemen indirip oynamaya devam edebilirsiniz.

Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator Sistem Gereksinimleri

Retro tarzda grafiklere sahip olan Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, eski bilgisayarlarınızda bile rahatça çalışabilecek bir oyun. Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Win XP, 7, 8, Vista, 10

İşlemci: 2 GHz Intel Pentium 4 or AMD Athlon or equivalent

Bellek: 2 GB RAM

Depolama: 300 MB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Win XP, 7, 8, Vista, 10

İşlemci: 2 GHz Intel Pentium 4 or AMD Athlon or equivalent

Bellek: 2 GB RAM

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

