From Glory To Goo

From Glory To Goo, oyunculara başka bir gezegende geçen gerçek zamanlı strateji deneyimi sunuyor.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gerçek zamanlı bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkan From Glory To Goo'da, farklı bir gezegende koloninizi kurun ve geliştirin. Yabancı bir dünyada geçen bu RTS oyununda, koloninize yeterli olabilecek barınaklar, kaynaklar ve üsler inşa etmelisiniz.

Yeterli kaynağı koloninizdeki insanlara sağlayabiliyorsanız, artık daha da büyüme zamanı gelmiş demektir. Üslerinizi büyütürken bir yandan da dış faktörlere karşı mücadele edeceksiniz. Bunlardan bazıları uzaylılar ve diğer gezegen olaylarıdır. Yeterince iyi bir savunmayı koloninize inşa edin ve silahlar edinin.

Oyunda ilerledikçe seviyeler kazanacak ve çeşitli yetenekleri açacaksınız. Tabii bunları yapmadan önce kendinize bir kahraman seçmelisiniz. Benzersiz kaptanlar arasından birini seçerek, silahların, becerilerin ve yeteneklerin kilidini açabilirsiniz.

From Glory To Goo İndir

Değerli kaynakları elde ettikten sonra gezegendeki diğer şeyleri keşfetmeye başlamalı ve işinize yarayacak olan uzaylıları gözlemlemelisiniz. Kimileri kötü kimileri ise müttefik olabileceğiniz yerli uzaylılardır.

Her oynadığınızda sizi farklı bir hikayeye sürükleyecek olan From Glory To Goo'yu indirin ve siz de geçek zamanlı strateji deneyimi yaşayın.

From Glory To Goo Sistem Gereksinimleri