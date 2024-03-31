From Glory To Goo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.95 GB
- Üretici Stratagem Blue
-
From Glory To Goo, oyunculara başka bir gezegende geçen gerçek zamanlı strateji deneyimi sunuyor.
Gerçek zamanlı bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkan From Glory To Goo'da, farklı bir gezegende koloninizi kurun ve geliştirin. Yabancı bir dünyada geçen bu RTS oyununda, koloninize yeterli olabilecek barınaklar, kaynaklar ve üsler inşa etmelisiniz.
Yeterli kaynağı koloninizdeki insanlara sağlayabiliyorsanız, artık daha da büyüme zamanı gelmiş demektir. Üslerinizi büyütürken bir yandan da dış faktörlere karşı mücadele edeceksiniz. Bunlardan bazıları uzaylılar ve diğer gezegen olaylarıdır. Yeterince iyi bir savunmayı koloninize inşa edin ve silahlar edinin.
Oyunda ilerledikçe seviyeler kazanacak ve çeşitli yetenekleri açacaksınız. Tabii bunları yapmadan önce kendinize bir kahraman seçmelisiniz. Benzersiz kaptanlar arasından birini seçerek, silahların, becerilerin ve yeteneklerin kilidini açabilirsiniz.
From Glory To Goo İndir
Değerli kaynakları elde ettikten sonra gezegendeki diğer şeyleri keşfetmeye başlamalı ve işinize yarayacak olan uzaylıları gözlemlemelisiniz. Kimileri kötü kimileri ise müttefik olabileceğiniz yerli uzaylılardır.
Her oynadığınızda sizi farklı bir hikayeye sürükleyecek olan From Glory To Goo'yu indirin ve siz de geçek zamanlı strateji deneyimi yaşayın.
En İyi RTS (Strateji) Oyunları
RTS oyunları strateji tutkunlari için en önemli türlerden bir tanesidir. RTS, Real Time Strategy (Gerçek Zamanlı Strateji) kelimelerinin baş harfleri ile oluşturulmuş bir kısaltmadır.
From Glory To Goo Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi:64 bit Windows 10 veya üzeri
- İşlemci: Intel Core i5 6400 / AMD X8 FX-8300
- Bellek: 4GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia® GeForce™ GTX 460 veya AMD® ATI Radeon™ HD 5870 (1 GB VRAM) veya AMD® Radeon™ RX Vega 11 veya Intel® HD Graphics 4600
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan