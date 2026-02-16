Android için uzay nişancı oyunları arasında öne çıkan Galaxy Shooter: Alien Swarm APK, roguelike mekanikleri ve offline oynanabilme özelliğiyle eğlenceli bir arcade deneyimi sunuyor.

Yiğit Kaan Kızlıer - 7 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun; klasik arcade uzay nişancı oynanışını roguelike RPG mekanikleriyle birleştirir.

İnternet bağlantısı olmadan oynanabilir; çevrim içi sıralamalar ve etkinlikler için internet gerekir.

Her yaştan oyuncuya uygun, hızlı ve refleks odaklı bir yapıya sahiptir.

Galaxy Shooter: Alien Swarm APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz heyecanlı bir uzay roguelike aksiyon oyunudur. Galaksideki son yıldız gemisinin komutanı olarak insanlığın kaderini ellerinizde tutuyorsunuz.

Oyunda her görev farklıdır. Seviye atladıkça rastgele yetenekler seçer, güçlü kombinasyonlar oluşturarak geminizi çok güçlü bir hale getirebilirsiniz. Büyük yıldırımlar çağırabilir ya da ekranı temizleyen mega silahlar kullanabilirsiniz.

Galaxy Shooter: Alien Swarm APK İndir

Galaxy Shooter: Alien Swarm APK, klasik vurma oynanışını modern roguelike ilerleme sistemiyle birleştirir. Devasa boss savaşları, binlerce mermiden kaçmanız gereken mermi mücadeleleri ve sürekli gelişen gemi sistemiyle uzun süreli bir deneyim sunar.

Eğer uzay temalı nişancı oyunlarını ve roguelike tarzını seviyorsanız, siz de Galaxy Shooter: Alien Swarm APK’yı indirin!

Galaxy Shooter: Alien Swarm Oyunu Özellikleri

Android için uzay nişancı ve roguelike oyunu

Rastgele yetenek ağacı ve her oyunda farklı deneyim

Mega silahlar ve gelişmiş kombinasyonlar

Devasa uzaylı boss savaşları

Kalıcı yetenek geliştirme sistemi

Farklı uzay gemileri ve yükseltmeler

Offline oynanabilme

Günlük görevler ve etkinlikler