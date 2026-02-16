Galaxy Shooter: Alien Swarm
Android için uzay nişancı oyunları arasında öne çıkan Galaxy Shooter: Alien Swarm APK, roguelike mekanikleri ve offline oynanabilme özelliğiyle eğlenceli bir arcade deneyimi sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun; klasik arcade uzay nişancı oynanışını roguelike RPG mekanikleriyle birleştirir.
- İnternet bağlantısı olmadan oynanabilir; çevrim içi sıralamalar ve etkinlikler için internet gerekir.
- Her yaştan oyuncuya uygun, hızlı ve refleks odaklı bir yapıya sahiptir.
Galaxy Shooter: Alien Swarm APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz heyecanlı bir uzay roguelike aksiyon oyunudur. Galaksideki son yıldız gemisinin komutanı olarak insanlığın kaderini ellerinizde tutuyorsunuz.
Oyunda her görev farklıdır. Seviye atladıkça rastgele yetenekler seçer, güçlü kombinasyonlar oluşturarak geminizi çok güçlü bir hale getirebilirsiniz. Büyük yıldırımlar çağırabilir ya da ekranı temizleyen mega silahlar kullanabilirsiniz.
Galaxy Shooter: Alien Swarm APK, klasik vurma oynanışını modern roguelike ilerleme sistemiyle birleştirir. Devasa boss savaşları, binlerce mermiden kaçmanız gereken mermi mücadeleleri ve sürekli gelişen gemi sistemiyle uzun süreli bir deneyim sunar.
Galaxy Shooter: Alien Swarm Oyunu Özellikleri
- Android için uzay nişancı ve roguelike oyunu
- Rastgele yetenek ağacı ve her oyunda farklı deneyim
- Mega silahlar ve gelişmiş kombinasyonlar
- Devasa uzaylı boss savaşları
- Kalıcı yetenek geliştirme sistemi
- Farklı uzay gemileri ve yükseltmeler
- Offline oynanabilme
- Günlük görevler ve etkinlikler
Sıkça Sorulan Sorular
Galaxy Shooter: Alien Swarm ücretsiz mi?
Evet, oyunu indirmek ve oynamak ücretsizdir. Ancak isteğe bağlı uygulama içi satın alımlar bulunabilir.
Oyun offline oynanabilir mi?
Evet. Oyun internet bağlantısı olmadan oynanabilir.
Her oyun aynı mı?
Hayır. Rastgele yetenek sistemi sayesinde her görev farklı deneyim sunar.
Boss savaşları var mı?
Evet. Devasa uzaylı boss’larla karşılaşabilirsiniz.
Düşük donanımlı cihazlarda çalışır mı?
Oyun optimize edilmiştir; ancak daha iyi performans için orta ve üzeri donanımlı cihazlar önerilir.