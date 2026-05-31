- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 2.93 GB
- Üretici TEAM GWYF
Arkadaşlarınızla birlikte kumar oynadığınız Gamble With Your Friends, eğlenceli bir co-op simülasyon oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Gamble With Your Friends, 1-6 kişilik çevrimiçi eşli oynanabilen bir "casino crawler" oyunudur.
- Blackjack, rulet, slot makineleri, Plinko ve daha birçok mini oyun sayesinde her koşu farklı bir deneyim sunuyor.
- Takım olarak günlük kotayı dolduramazsanız ciddi sonuçlarla karşılaşıyorsunuz.
Gamble With Your Friends, 1-6 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz bir çevrimiçi parti oyunudur. Kumar oynayarak para kazanmaya çalıştığınız bu oyunda, borcunuzu ödemek için çaba gösteriyorsunuz. Her gün için farklı borç miktarı ödeyecek ve daha fazla para kazanmak zorunda kalacaksınız.
Yaklaşık 2-3 saatlik oyun süresi sunan Gamble With Your Friends, 3 farklı finale ev sahipliği yapmaktadır. Kaderinizi kendiniz yazın ve borçlarınızdan kurtulun.
Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli oyunlar arıyorsanız, Gamble With Your Friends tam da size göredir diyebiliriz. Kumarhanenin içinde olabildiğince fazla para kazanmak için sadece 5 dakikanız var.
Farklı bir sesli iletişim programı kullanmanıza gerek kalmıyor. Gamble With Your Friends, içerisinde yakınlık tabanlı sesli sohbeti de barındırmaktadır. Bu sayede hem gerçekçi hem de eğlenceli konuşmalarınızı oyun içinden gerçekleştirebilirsiniz.
Gamble With Your Friends Sistem Gereksinimleri
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10
- İŞLEMCI: Core i5 6600
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: GTX 970
- DIRECTX: Sürüm 11
- AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA: 3 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Gamble With Your Friends nasıl bir oyun?
Bu oyun, arkadaşlarınızla birlikte borçtan kurtulmaya çalıştığınız komedi odaklı bir co-op kumarhane simülasyonudur. Amaç, farklı şans oyunlarında para kazanarak günlük hedefleri tamamlamaktır.
Oyun kaç kişiyle oynanabiliyor?
Gamble With Your Friends, 1 ila 6 oyuncu arasında çevrimiçi olarak oynanabilir. Tek başına oynanabilse de oyun özellikle arkadaşlarla oynanmak üzere tasarlanmıştır.
Oyunun hikâyesi ne kadar sürüyor?
Bir tam oyun yaklaşık 2-3 saat sürüyor ve oyuncuların ulaşabileceği 3 farklı son bulunuyor.
Gerçek para ile kumar oynanıyor mu?
Hayır. Oyun tamamen eğlence amaçlıdır ve gerçek para ile bahis veya oyun içi para satın alma sistemi bulunmaz. Geliştiriciler bunu özellikle belirtmiştir.
Oyunda özelleştirme seçenekleri var mı?
Evet. Kazandığınız biletlerle kozmetik eşyalar, emojiler ve çeşitli karakter özelleştirmeleri açabilirsiniz.