Arkadaşlarınızla birlikte kumar oynadığınız Gamble With Your Friends, eğlenceli bir co-op simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Gamble With Your Friends, 1-6 kişilik çevrimiçi eşli oynanabilen bir "casino crawler" oyunudur.

Blackjack, rulet, slot makineleri, Plinko ve daha birçok mini oyun sayesinde her koşu farklı bir deneyim sunuyor.

Takım olarak günlük kotayı dolduramazsanız ciddi sonuçlarla karşılaşıyorsunuz.

Gamble With Your Friends, 1-6 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz bir çevrimiçi parti oyunudur. Kumar oynayarak para kazanmaya çalıştığınız bu oyunda, borcunuzu ödemek için çaba gösteriyorsunuz. Her gün için farklı borç miktarı ödeyecek ve daha fazla para kazanmak zorunda kalacaksınız.

Yaklaşık 2-3 saatlik oyun süresi sunan Gamble With Your Friends, 3 farklı finale ev sahipliği yapmaktadır. Kaderinizi kendiniz yazın ve borçlarınızdan kurtulun.

Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli oyunlar arıyorsanız, Gamble With Your Friends tam da size göredir diyebiliriz. Kumarhanenin içinde olabildiğince fazla para kazanmak için sadece 5 dakikanız var.

Farklı bir sesli iletişim programı kullanmanıza gerek kalmıyor. Gamble With Your Friends, içerisinde yakınlık tabanlı sesli sohbeti de barındırmaktadır. Bu sayede hem gerçekçi hem de eğlenceli konuşmalarınızı oyun içinden gerçekleştirebilirsiniz.

Gamble With Your Friends Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10

İŞLEMCI: Core i5 6600

BELLEK: 8 GB RAM

EKRAN KARTI: GTX 970

DIRECTX: Sürüm 11

AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı DEPOLAMA: 3 GB kullanılabilir alan