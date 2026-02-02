Android için açık dünya aksiyon oyunları arasında yer alan Free City APK, suç temalı hikâyesi ve çok oyunculu modları ile özgür bir şehir macerası sunuyor.

⚡ Önemli Bilgiler Garena Free City, açık dünya yapısına sahip aksiyon ve gangster temalı bir mobil oyundur.

Tek oyunculu görevlerin yanı sıra çok oyunculu PvP ve PvE modları sunar.

Karakter, silah ve araç özelleştirme seçenekleriyle kişiselleştirilmiş oynanış imkânı sağlar.

Garena Free City APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz açık dünya temalı aksiyon ve gangster oyunudur. Geniş haritası ve özgür oynanışı ile dikkat çeken Free City, oyuncuları suç ve kaosun hâkim olduğu bir şehirde hayatta kalmaya davet ediyor.

Batı tarzı gangster temasına sahip bir oyun sizleri bekliyor. Farklı çetelerle mücadele edebilecek, gizli görevler, suikastlar, silahlı çatışmalar ve yüksek tempolu araç kovalamacalarıyla şehrin kontrolünü ele geçirmeye çalışacaksınız.

Free City APK, akıcı oynanışı sayesinde herkese hitap eder. Açık dünyada dilediğiniz gibi dolaşabilirsiniz, görevleri kendi tarzınıza göre tamamlayabilirsiniz ve internet bağlantısı varken arkadaşlarınızla çok oyunculu modlarda mücadele edebilirsiniz.

Eğer açık dünya aksiyon ve gangster oyunlarını seviyorsanız, siz de Free City APK’yı indirin!

Garena Free City Oyunu Özellikleri

Android için açık dünya aksiyon oyunu

Gangster temalı hikâye ve görevler

Çok oyunculu PvP ve PvE modları

Detaylı karakter ve silah özelleştirme

Araç modifiye ve sürüş seçenekleri

Geniş ve keşfedilebilir şehir haritası

Sade ve sezgisel kontroller

Yüksek tempolu çatışmalar ve kovalamacalar