Garten of Banban 3 APK

Garten of Banban 3 APK, kayıp olan çocuğunuzu bulmak için Banban’s Kindergarten’ın gizemleriyle yüzleşmenizi bekliyor.

Raşit Bütüner - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Garten of Banban 3 APK, Banban’s Kindergarten’da geçen ve mistik yönleriyle sürprizlere her an gebe bir oyun. Şüpheli bir şekilde terk edilen bu binanın derinliklerine dalarak kaybolan çocuğunuzu bulmanız gerekiyor. Ancak bu anaokulunda, sizin haricinizde beklenmedik sakinler de bulunuyor.

Garten of Banban 3 APK İndir

Garten of Banban 3, görünüşte gayet masum duran Banban’s Kindergarten’ın derinliklerine indikçe korku ögelerinin çevrenizi kuşattığı bir oyun. Serinin ilk oyunlarından itibaren anaokulunun derinliklerine inilmesi durumu, bu oyunda da pek çok bilinmezi beraberinde getirerek devam ediyor. Oyunun Android versiyonuna Google Play üzerinden ulaşabilirsiniz. Garten of Banban 3 APK indir kısmından oyunu indirip bu mistik maceraya dahil olabilirsiniz.

Çıktığı günden bu yana olumlu yorumlar alan Garten of Banban 3 APK, farklı dil seçenekleriyle dünyanın dört bir yanından oyun severe çağrıda bulunuyor. Derinlerindeki gizemleri masumiyetiyle hissettiren Banban’s Kindergarten’da siz de kendinizden bir şeyler bulabilirsiniz. Her köşesinde size arkadaş olabilecek unsurlar barındıran bu anaokulunda umudunuza sıkıca bağlanmanız gerekiyor.

Garten of Banban 3 APK Özellikleri

Banban’s Kindergarten’da arkadaş edinmek sanıldığı kadar kolay değil. Çünkü bu uğurda sahip olduğunuz onca fırsata karşılık, her seferinde başarısız sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Ancak derinlerde sizleri bekleyen sürprizler olabilir. Bu yüzden umudunuzu yitirmeden yola devam etmeniz gerekiyor.

İnilen her katta korku dozunun arttığı Banban’s Kindergarten umutla şüpheyi karşı karşıya getiriyor. Çocuğunuzu bulma umuduyla indiğiniz katlarda daha önce eşine rastlamadığınız türdeki sakinler sizleri bekliyor olabilir. Sonunda aydınlığı görme umuduyla karanlığa katlanışınız, hayallerinize gölge düşürmemeli. Bu yüzden cesaretle öne atılıp, derinlerde edinebileceğiniz kazanımları düşünerek çocuğunuzu aramaya devam etmelisiniz.