Görünmez rakiplere karşı mücadele verdiğiniz Ghost Gunners, 2-6 oyuncuya kadar oynanabilen bir FPS oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyundaki her oyuncu varsayılan olarak tamamen görünmezdir. Bir oyuncu ateş ettiğinde, koştuğunda veya zıpladığında geçici olarak görünür hale gelir.

Belirli aralıklarla her oyuncunun bulunduğu konumda bir "hayalet" (statik bir görüntü) oluşur.

Oyun 2 ile 6 oyuncu arasında oynanacak şekilde tasarlanmıştır. Geliştirici, oyunun en iyi deneyimi arkadaşlarla kurulan özel lobilerde (custom lobbies) sunduğunu, eşleştirme (matchmaking) yerine topluluk odaklı bir yapıyı benimsediğini belirtmektedir.

Turtlecode Labs tarafından geliştirilen ve yayınlanan Ghost Gunners, arkadaşlarınızla savaştığınız eğlenceli bir FPS oyunudur. Tüm oyuncuların ateş edene kadar görünmez olduğu bu eşsiz FPS oyununda, farklı oyun modlarını deneyimleyebilir ve kazanan tarafta olabilirsiniz.

Düşmanları görmenin birçok yolu vardır. Çeşitli ekipmanlar kullanarak rakiplerinizi ortaya çıkarabilir ve ateş ederek alt edebilirsiniz. Belirli aralıklarla her oyuncunun hayaleti anlık olarak belirir. Eğer kendinize güveniyorsanız, milisaniye içerisinde kill alabilirsiniz.

Ghost Gunners İndir

Cartoon grafiklere sahip olan Ghost Gunners, 4 farklı oyun moduna ev sahipliği yapıyor. Puan kazanmak için mücevherleri topladığınız yakalama modu, ölüm maçı, bomba imha modu ve eleme maçları gibi birçok farklı modda yarışacaksınız.

Eğer FPS oyunlarını seviyorsanız, Ghost Gunners indirin ve görünmez rakipleri alt etmeye çalışın!

Ghost Gunners Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit İŞLEMCI: Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 or better

Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 or better BELLEK: 3 GB RAM

3 GB RAM EKRAN KARTI: GTX 460 / Radeon 6870 / Intel HD Graphics 630 or better

GTX 460 / Radeon 6870 / Intel HD Graphics 630 or better AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı DEPOLAMA: 2 GB kullanılabilir alan