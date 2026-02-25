Ghost Gunners
Görünmez rakiplere karşı mücadele verdiğiniz Ghost Gunners, 2-6 oyuncuya kadar oynanabilen bir FPS oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyundaki her oyuncu varsayılan olarak tamamen görünmezdir. Bir oyuncu ateş ettiğinde, koştuğunda veya zıpladığında geçici olarak görünür hale gelir.
- Belirli aralıklarla her oyuncunun bulunduğu konumda bir "hayalet" (statik bir görüntü) oluşur.
- Oyun 2 ile 6 oyuncu arasında oynanacak şekilde tasarlanmıştır. Geliştirici, oyunun en iyi deneyimi arkadaşlarla kurulan özel lobilerde (custom lobbies) sunduğunu, eşleştirme (matchmaking) yerine topluluk odaklı bir yapıyı benimsediğini belirtmektedir.
Turtlecode Labs tarafından geliştirilen ve yayınlanan Ghost Gunners, arkadaşlarınızla savaştığınız eğlenceli bir FPS oyunudur. Tüm oyuncuların ateş edene kadar görünmez olduğu bu eşsiz FPS oyununda, farklı oyun modlarını deneyimleyebilir ve kazanan tarafta olabilirsiniz.
Düşmanları görmenin birçok yolu vardır. Çeşitli ekipmanlar kullanarak rakiplerinizi ortaya çıkarabilir ve ateş ederek alt edebilirsiniz. Belirli aralıklarla her oyuncunun hayaleti anlık olarak belirir. Eğer kendinize güveniyorsanız, milisaniye içerisinde kill alabilirsiniz.
Ghost Gunners İndir
Cartoon grafiklere sahip olan Ghost Gunners, 4 farklı oyun moduna ev sahipliği yapıyor. Puan kazanmak için mücevherleri topladığınız yakalama modu, ölüm maçı, bomba imha modu ve eleme maçları gibi birçok farklı modda yarışacaksınız.
Eğer FPS oyunlarını seviyorsanız, Ghost Gunners indirin ve görünmez rakipleri alt etmeye çalışın!
Ghost Gunners Sistem Gereksinimleri
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10/11 64-bit
- İŞLEMCI: Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 or better
- BELLEK: 3 GB RAM
- EKRAN KARTI: GTX 460 / Radeon 6870 / Intel HD Graphics 630 or better
- AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA: 2 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Hangi oyun modları mevcut?
Şu an için 4 ana mod bulunmaktadır: Capture (Mücevher toplama ve koruma), Deathmatch (Klasik skor yarışı), Bomb Defusal (Bomba kurma/imha) ve Elimination (Takım bazlı hayatta kalma).
Tek başıma veya botlara karşı oynayabilir miyim?
Oyun öncelikli olarak çevrimiçi PvP (Oyuncu Oyuncuya Karşı) üzerine kuruludur. Çıkış sürümünde derinlemesine bir tek oyunculu senaryo modu bulunmamaktadır; ancak antrenman yapabileceğiniz bir "Practice Range" mevcuttur.
Ücretli mi yoksa ücretsiz mi?
Oyun ücretli bir modelle (yaklaşık $5.99) piyasaya sürülmüştür. Ayrıca oyunun mekaniklerini denemeniz için ücretsiz bir demo sürümü de Steam sayfasında yer almaktadır.
Ses tasarımı neden bu kadar önemli?
Görünmezlik ana tema olduğu için ses en büyük silahınızdır. Geliştiriciler, rakiplerin yerini ayak seslerinden tespit edebilmeniz için mutlaka kulaklık kullanılmasını tavsiye etmektedir.
Sistem gereksinimleri düşük mü?
Evet, oldukça mütevazı gereksinimleri vardır. 3 GB RAM ve giriş seviyesi bir ekran kartı (GTX 460 veya muadili) oyunu çalıştırmak için yeterlidir.