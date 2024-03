Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima PC’ye geliyor! Bir an önce Ghost of Tsushima indirin ve PlayStation’ın en iyi oyunlarından birini bilgisayarınızda deneyimlemeye başlayın.

Kemal Tavus - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen ve PlayStation PC LLC tarafından yayınlanan Ghost of Tsushima 2024 yılında, 16 Mayıs’ta PC’ye geliyor. İlk kez 2020 yılında PlayStation 4 için gelen Ghost of Tsushima şimdi yenilenmiş, geliştirilmiş ve PC için optimize bir şekilde karşımıza çıkıyor.

13. yüzyılın sonlarında Moğol saldırısına uğramış Japonya’da geçen bir aksiyon macera oyunu olan Ghost of Tsushima’da Jin Sakai adındaki bir samurayı kontrol ediyoruz. Açık dünyada dolaşarak ana hikaye görevlerini yerine getirip yan görevleri tamamlayabildiğimiz ve çeşitli gizli noktalara keşfedebildiğimiz bu oyun son dönemde PlayStation markasından çıkmış en iyi oyunlardan bir tanesi.

Ghost of Tsushima, oyunculara keşfedilebilecek geniş bir açık dünya sunar. Oldukça iyi bir hikayeye sahip olan Ghost of Tsushima’da görecekleriniz sizi duygulandırabilecek kadar dokunaklı.

Bilgisayarlarımızda oynayabileceğimiz Ghost of Tsushima, PC’nin tüm nimetlerinden de faydalanıyor. NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 ve Intel XeSS gibi yukarı ölçeklendirme ve kare üretimi teknolojileriyle birlikte Ultra Geniş (21:9), Süper Ultra Geniş (32:9) ve 48:9 Üçlü Monitör desteğine de sahip olacak.

Ghost of Tsushima İndir

Ghost of Tsushima indirilmeye henüz açılmadı ancak 16 Mayıs 2024 tarihinde açılacak.

Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ Sistem Gereksinimleri

Ghost of Tsushima’nın PC sürümü için henüz sistem gereksinimleri açıklanmadı.