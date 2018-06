Sony E3 2018 Konferansında Gösterilen Tüm Videolar

Electronic Entertainment Expo 2018 fuarı kapsamında Sony konferası da gerçekleşmiş oldu. Genel olarak PlayStation 4 özel oyunları üzerine kurulu olan konferans mükemmel geçti. Sony, Microsoft kadar çok oyun tanıtmasa da, gösterdiği oyunlar sayesinde E3 2018'in gözdesi olmayı başardı.

Sony konferansının açılışı büyük bir oyunla başladı. Açılışın ilk üyesi oyuncuların en çok beklediği yapımların başında gelen The Last of Us Part 2 oldu. En son geçtiğimiz yıl kısa bir sinematik video yayınlayan Sony, bu sefer oyuncuları üzmedi ve uzun bir oynanış videosu yayınladı. Sony'nin yayınladığı oynanış videosunu izlerken adeta mest olduk. Grafikleri ve atmosferiyle büyülendik. Ellie'nin düşmanlarla savaştığı görüntülerle karakterlerin yaralandığı bölgeye göre tepki vermesi müthiş gözüküyordu. Fragmanı izlerken live action videosu izlermiş gibi hissettik.

Sony'nin konferansta gösterdiği dikkat çeken bir diğer oyun ise Sucker Punch tarafından geliştirilen Ghost of Tsushima oldu. Japonya'nın Tsushima bölgesinde geçen oyunda Moğol İmparatorluğu tüm samurayları öldürmüş ve halkı esir olarak almış. Hayatta kalan son samuraylardan birisi olan karakterimiz ile Moğol İmparatorluğu'nun zalimce yönettiği Tsushima'yı özgürleştirmeye çalışıyoruz. Ghost of Tsushima, grafikleri ve dövüş mekanikleriyle etkinliğin en dikkat çeken oyunlarından birisi olmayı başardı.

Ghost of Tsushima'dan hemen sonra Sony tam gaz devam dedi ve büyük bir yapımı daha gösterdi. Hideo Kojima ve Sony ortaklığıyla hazırlanan Death Stranding için gizem dolu bir video gösterildi. Başrolünde ünlü aktör Norman Reedus yer aldığı Death Stranding'de korku dolu anlar bizi bekliyor gibi gözüküyor.

Sony'nin son bombası Insomniac Games tarafından geliştirilen yeni Spider-Man oyunu oldu. İlk olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan yapım şimdiye kadarki en iyi Spider-Man oyunu olarak görülmüştü. Bu yıl yayınlanan videoyla birlikte bu düşünce bütün oyuncular tarafından doğrulanmış oldu. Spider-Man'in yeni oynanış videosunda Sinister Six isimli Marvel'in kötülerinden oluşan bir ekibin tuzağına yakalanıyoruz. Daha sonrasında karşımıza bir karakter çıkıyor ve oynanış videosu son buluyor. Yayınlanan son videoyla birlikte oyundaki düşman sayısının bir hayli fazla olduğunu anlamış olduk. PlayStation 4 oyunu Spider-Man, 7 Eylül'de çıkış yapacak.

