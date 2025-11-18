Goal Chain APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz futbol temalı bir kripto madencilik simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Goal Chain, futbol yönetimi, Web3 teknolojisi, blockchain ve sürükleyici bir 3D Metaverse deneyimini bir araya getiren kademeli bir dijital evren projesinin başlangıcıdır.

Şu anda yayında olan uygulama, cihazınızın işlem gücünü kullanmayan, tamamen oyun içi ilerlemeye yönelik bir simülasyon oyunudur.

Bu simülasyon aşamasında kazanılan GCM Coinleri, ileride yayınlanacak olan ekosistemin ana uygulamaları olan GCM Football Farm (NFT futbolcu yetiştirme) ve asıl Goal Chain Futbol Yönetimi Oyunu'nda stratejik avantajlar sağlamak için kullanılacaktır.

Kripto madencilik simülasyonu olarak karşımıza çıkan Goal Chain APK, futbol ile metaverse'ü birleştiren bir yapıya sahiptir. Herhangi bir finansal getiri vaat etmeyen bu uygulama, cihazınızı hiçbir şekilde kullanmaz. Telefonunuzun işlem gücünü veya kaynaklarını kullanmayan Goal Chain, yalnızca eğlenceli bir simülasyon deneyimi sunmaktadır.

Çeşitli görevleri yaparak GCM Coin kazanın, etkinliklere katılın ve arkadaşlarınızı davet ederek ödüllerin sahibi olun. Tamamen oyun içi ilerlemeye etki eden bu görevler, Goal Chain ekosisteminin geleceğine hazırlık olarak görülmektedir.

Goal Chain APK İndir

Daha sonra piyasaya sürülecek olan 2. ve 3. aşama, şu an oynadığınız simülasyon oyunuyla bağlantılı çalışacaktır. Bu nedenle, topladığınız paraları saklamalı ve diğer oyunlarda kullanmalısınız.

Siz de Goal Chain APK indirin ve Android cihazlarınızda kripto madencilik deneyimi yaşayın!

Goal Chain Oyunu Özellikleri

Android için kripto madencilik simülasyonu

Eğlenceli coin görevleri

Gittikçe büyüyen Web3 topluluğu

Kullanıcı dostu arayüz

Tamamen oyun içi ilerlemeye dayalı

Yakında çıkacak olan yeni aşamalar