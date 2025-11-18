Goal Chain APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 13.6 MB
- Üretici GOAL CHAIN
-
Goal Chain APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz futbol temalı bir kripto madencilik simülasyonudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Goal Chain, futbol yönetimi, Web3 teknolojisi, blockchain ve sürükleyici bir 3D Metaverse deneyimini bir araya getiren kademeli bir dijital evren projesinin başlangıcıdır.
- Şu anda yayında olan uygulama, cihazınızın işlem gücünü kullanmayan, tamamen oyun içi ilerlemeye yönelik bir simülasyon oyunudur.
- Bu simülasyon aşamasında kazanılan GCM Coinleri, ileride yayınlanacak olan ekosistemin ana uygulamaları olan GCM Football Farm (NFT futbolcu yetiştirme) ve asıl Goal Chain Futbol Yönetimi Oyunu'nda stratejik avantajlar sağlamak için kullanılacaktır.
Kripto madencilik simülasyonu olarak karşımıza çıkan Goal Chain APK, futbol ile metaverse'ü birleştiren bir yapıya sahiptir. Herhangi bir finansal getiri vaat etmeyen bu uygulama, cihazınızı hiçbir şekilde kullanmaz. Telefonunuzun işlem gücünü veya kaynaklarını kullanmayan Goal Chain, yalnızca eğlenceli bir simülasyon deneyimi sunmaktadır.
Çeşitli görevleri yaparak GCM Coin kazanın, etkinliklere katılın ve arkadaşlarınızı davet ederek ödüllerin sahibi olun. Tamamen oyun içi ilerlemeye etki eden bu görevler, Goal Chain ekosisteminin geleceğine hazırlık olarak görülmektedir.
Goal Chain APK İndir
Daha sonra piyasaya sürülecek olan 2. ve 3. aşama, şu an oynadığınız simülasyon oyunuyla bağlantılı çalışacaktır. Bu nedenle, topladığınız paraları saklamalı ve diğer oyunlarda kullanmalısınız.
Siz de Goal Chain APK indirin ve Android cihazlarınızda kripto madencilik deneyimi yaşayın!
Goal Chain Oyunu Özellikleri
- Android için kripto madencilik simülasyonu
- Eğlenceli coin görevleri
- Gittikçe büyüyen Web3 topluluğu
- Kullanıcı dostu arayüz
- Tamamen oyun içi ilerlemeye dayalı
- Yakında çıkacak olan yeni aşamalar
Sıkça Sorulan Sorular
Şu anki uygulama gerçek kripto para madenciliği mi yapıyor?
Hayır. Geliştiriciler, uygulamanın cihazınızın işlem gücünü veya kaynaklarını kullanarak gerçek kripto para madenciliği yapmadığını açıkça belirtmektedir. Bu, tamamen oyun içi bir simülasyon deneyimidir.
GCM Coinleri gerçek bir finansal değer sunuyor mu?
Uygulama açıklamasında, bu uygulamanın doğrudan finansal getiriler vaat etmediği belirtilmiştir. Kazanılan GCM Coinler, ekosistemin gelecek aşamalarındaki ana yönetim oyunlarında avantaj veya ilerleme sağlamak için tasarlanmış oyun içi puanlardır.
Goal Chain ekosisteminin bir sonraki aşaması ne olacak?
Bir sonraki aşama (Stage 2) GCM Football Farm'dır. Bu uygulamada oyuncular, NFT futbolcularını yetiştirecek, yeteneklerini keşfedecek ve bu dijital varlıkları asıl futbol yönetim oyununda stratejik olarak kullanacaklardır.
Uygulama kullanıcı verilerini üçüncü taraflarla paylaşıyor mu?
Geliştirici, uygulamanın üçüncü taraflarla hiçbir veri paylaşmadığını belirtmektedir. Ancak Kişisel Bilgiler, Uygulama Bilgileri ve Cihaz Kimlikleri gibi verileri toplayabileceği belirtilmiştir.
Oyunun ana felsefesi veya ilkeleri nelerdir?
Goal Chain ekosistemi, Oynayarak Deneyim Kazanma (Play-to-Experience), Etkileşim İçin Öğrenme (Learn-to-Engage) ve Varlıklarına Sahip Olma (Own-Your-Assets) ilkeleri üzerine kurulmuştur. Bu, dijital varlıkların sahipliğini vurgular.