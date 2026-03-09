Gemini AI teknolojisini kullanan Google NotebookLM, yüklediğiniz belgeleri kapsamlı bir şekilde analiz eder ve içeriklerden sesli podcast'ler oluşturur.

⚡ Önemli Bilgiler Diğer genel yapay zekaların (ChatGPT gibi) aksine NotebookLM, sadece sizin yüklediğiniz kaynaklara (PDF, web siteleri, YouTube videoları, Google Dokümanlar) dayanarak yanıt verir.

Sesli Genel Bakış (Audio Overview), uygulamanın en popüler özelliklerinden biridir.

Kaynaklarınızdan otomatik olarak bilgi kartları (flashcards), testler (quizzes), zihin haritaları (mind maps) ve profesyonel brifing dokümanları oluşturabilir.

Google NotebookLM, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir yapay zeka asistanıdır. Gemini AI teknolojisini kullanan Google NotebookLM, belgeleri analiz ederek özetler, sorularınızı yanıtlar ve yüklenen içeriklerden sesli podcast'ler oluşturur.

Kapsamlı bir not defteri olarak da kullanabileceğiniz bu uygulamada, karmaşık belgeleri hızlıca özetleyebilirsiniz. PDF, Google Dokümanlar, metin belgeleri gibi birçok formatta işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Google NotebookLM'nin en göze çarpan özelliklerinden biri olan Audio Overview, yüklediğiniz belgeleri sesli bir içeriğe dönüştürmektedir. Sadece basit bir okuma değil, aynı zamanda iki farklı yapay zeka sunucusunun birbiriyle tartıştığı podcast'ler oluşturabilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunan Google NotebookLM, sadece sizin yüklediğiniz bilgilerle çalışmaktadır. Yüklediğiniz belgeleri en iyi şekilde analiz eden NotebookLM, karmaşık konuları anlamanıza yardımcı olur, sorularınızı cevaplar ve konuyu ayrıntılı özetler.

Eğer siz de belgelerinizi özelleştirmek ve ayrıntılı bir özet çıkarmak istiyorsanız, Google NotebookLM indirin ve yapay zeka araçları sayesinde karmaşıklığı netliğe dönüştürün!