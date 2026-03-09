Google NotebookLM
Gemini AI teknolojisini kullanan Google NotebookLM, yüklediğiniz belgeleri kapsamlı bir şekilde analiz eder ve içeriklerden sesli podcast'ler oluşturur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Diğer genel yapay zekaların (ChatGPT gibi) aksine NotebookLM, sadece sizin yüklediğiniz kaynaklara (PDF, web siteleri, YouTube videoları, Google Dokümanlar) dayanarak yanıt verir.
- Sesli Genel Bakış (Audio Overview), uygulamanın en popüler özelliklerinden biridir.
- Kaynaklarınızdan otomatik olarak bilgi kartları (flashcards), testler (quizzes), zihin haritaları (mind maps) ve profesyonel brifing dokümanları oluşturabilir.
Google NotebookLM, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir yapay zeka asistanıdır. Gemini AI teknolojisini kullanan Google NotebookLM, belgeleri analiz ederek özetler, sorularınızı yanıtlar ve yüklenen içeriklerden sesli podcast'ler oluşturur.
Kapsamlı bir not defteri olarak da kullanabileceğiniz bu uygulamada, karmaşık belgeleri hızlıca özetleyebilirsiniz. PDF, Google Dokümanlar, metin belgeleri gibi birçok formatta işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Google NotebookLM'nin en göze çarpan özelliklerinden biri olan Audio Overview, yüklediğiniz belgeleri sesli bir içeriğe dönüştürmektedir. Sadece basit bir okuma değil, aynı zamanda iki farklı yapay zeka sunucusunun birbiriyle tartıştığı podcast'ler oluşturabilirsiniz.
Yapay Zeka Destekli Not Alma Aracı NotebooKLM Nasıl Kullanılır?
Google NotebookLM İndir
Kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunan Google NotebookLM, sadece sizin yüklediğiniz bilgilerle çalışmaktadır. Yüklediğiniz belgeleri en iyi şekilde analiz eden NotebookLM, karmaşık konuları anlamanıza yardımcı olur, sorularınızı cevaplar ve konuyu ayrıntılı özetler.
Eğer siz de belgelerinizi özelleştirmek ve ayrıntılı bir özet çıkarmak istiyorsanız, Google NotebookLM indirin ve yapay zeka araçları sayesinde karmaşıklığı netliğe dönüştürün!
Sıkça Sorulan Sorular
NotebookLM ücretsiz mi?
Evet, şu an için Google Labs projesi kapsamında ücretsiz olarak sunulmaktadır. Ancak gelecekte daha yüksek limitler veya kurumsal özellikler için Google Workspace aboneliği kapsamında ücretli sürümlerin sunulabileceği belirtilmektedir.
Verilerim Google'ın ana modellerini eğitmek için kullanılıyor mu?
Hayır. Google'ın gizlilik politikasına göre, NotebookLM'e yüklediğiniz kişisel dokümanlar veya yaptığınız sohbetler, Google'ın genel yapay zeka modellerini (Gemini gibi) eğitmek için kullanılmaz. Verileriniz size özel kalır.
Hangi dosya formatlarını destekliyor?
PDF, .txt ve Markdown dosyalarının yanı sıra; doğrudan web sitesi bağlantıları, YouTube video linkleri (transkript üzerinden analiz eder), Google Dokümanlar ve Google Slaytlar'ı kaynak olarak ekleyebilirsiniz.
İnternet olmadan (Offline) çalışır mı?
Uygulama, kaynakları analiz etmek için bulut tabanlı Gemini modellerini kullandığından aktif bir internet bağlantısı gerektirir. Ancak oluşturduğunuz Audio Overview (Sesli Genel Bakış) dosyalarını çevrimdışı dinlemek üzere indirebilirsiniz.
Bir not defterine kaç kaynak ekleyebilirim?
Her bir not defterine (notebook) 50 adede kadar kaynak ekleyebilirsiniz. Her bir kaynağın kelime sınırı ise oldukça geniştir (kaynak başına yaklaşık 500.000 kelimeye kadar destek sunar).