Gossip Harbor: Merge & Story, yemek birleştirme, restoran yenileme ve hikâye odaklı ilerleme sunan, gizem ve karakter ilişkileri içeren keyifli bir merge oyunudur.

Yiğit Kaan Kızlıer - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Gossip Harbor: Merge & Story, merge ve hikâye odaklı casual bir yapıya sahiptir.

Gossip Harbor: Merge & Story, restoran dekorasyonu ve karakter etkileşimi içerir.

Gossip Harbor: Merge & Story'de, gizem ve hikâye ilerlemesi oyunun temel unsurlarındandır.

Gossip Harbor APK, hikâye odaklı bir merge oyunudur. Oyunda boşanma, sabotaj ve sırlarla dolu olayları keşfederken restoranınızı yeniden inşa edersiniz.

Oyundaki temel mekanik, yemekleri birleştirerek yeni tarifler oluşturmak üzerine kuruludur. Kahve, sandviç, deniz ürünleri ve farklı yiyecekleri hazırlayarak müşterilerinize servis edebilir, ilerledikçe menünüzü genişletebilirsiniz. Her birleşim yeni içeriklerin kilidini açar ve oyunda ilerlemenizi sağlar.

Aynı zamanda restoranınızı yeniden dekore edebilir ve tasarlayabilirsiniz. Zemin, duvar ve mobilya seçimleriyle mekanınızı kişiselleştirirken karakterlerle etkileşime girerek ilişkiler kurabilirsiniz.

Gossip HarborAPK İndir

Gossip Harbor: Merge & Story, Android cihazlarınız için sunulan hikâye odaklı bir merge ve restoran yönetim oyunudur.

Eğer siz de yemek birleştirme ve gizem çözme deneyimi yaşamak istiyorsanız, Gossip Harbor: Merge & Story'yi indirin!

Gossip Harbor: Merge & Story Oyun Özellikleri

Yemek birleştirme mekanikleri

Hikâye odaklı ilerleme sistemi

Restoran yenileme ve dekorasyon

Farklı yemek tarifleri ve menü geliştirme

Karakterlerle etkileşim ve ilişki kurma

Gizem ve sır çözme teması

Casual ve rahat oynanış yapısı