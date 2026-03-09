Gossip Harbor APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 214.1 MB
- Üretici Microfun Limited
-
Gossip Harbor: Merge & Story, yemek birleştirme, restoran yenileme ve hikâye odaklı ilerleme sunan, gizem ve karakter ilişkileri içeren keyifli bir merge oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Gossip Harbor: Merge & Story, merge ve hikâye odaklı casual bir yapıya sahiptir.
- Gossip Harbor: Merge & Story, restoran dekorasyonu ve karakter etkileşimi içerir.
- Gossip Harbor: Merge & Story'de, gizem ve hikâye ilerlemesi oyunun temel unsurlarındandır.
Gossip Harbor APK, hikâye odaklı bir merge oyunudur. Oyunda boşanma, sabotaj ve sırlarla dolu olayları keşfederken restoranınızı yeniden inşa edersiniz.
Oyundaki temel mekanik, yemekleri birleştirerek yeni tarifler oluşturmak üzerine kuruludur. Kahve, sandviç, deniz ürünleri ve farklı yiyecekleri hazırlayarak müşterilerinize servis edebilir, ilerledikçe menünüzü genişletebilirsiniz. Her birleşim yeni içeriklerin kilidini açar ve oyunda ilerlemenizi sağlar.
Aynı zamanda restoranınızı yeniden dekore edebilir ve tasarlayabilirsiniz. Zemin, duvar ve mobilya seçimleriyle mekanınızı kişiselleştirirken karakterlerle etkileşime girerek ilişkiler kurabilirsiniz.
Gossip HarborAPK İndir
Gossip Harbor: Merge & Story, Android cihazlarınız için sunulan hikâye odaklı bir merge ve restoran yönetim oyunudur.
Eğer siz de yemek birleştirme ve gizem çözme deneyimi yaşamak istiyorsanız, Gossip Harbor: Merge & Story'yi indirin!
Gossip Harbor: Merge & Story Oyun Özellikleri
- Yemek birleştirme mekanikleri
- Hikâye odaklı ilerleme sistemi
- Restoran yenileme ve dekorasyon
- Farklı yemek tarifleri ve menü geliştirme
- Karakterlerle etkileşim ve ilişki kurma
- Gizem ve sır çözme teması
- Casual ve rahat oynanış yapısı
Sıkça Sorulan Sorular
Gossip Harbor: Merge & Story nasıl bir oyundur?
Yemek birleştirme ve hikâye ilerlemesi üzerine kurulu bir merge casual oyunudur.
Gossip Harbor: Merge & Story'de restoran kurma var mı?
Evet, oyuncular restoranı yenileyip dekore edebilir.
Gossip Harbor: Merge & Story'de hikâye var mı?
Evet, oyun Quinn Castillo’nun hayatındaki gizemleri konu alır.
Gossip Harbor: Merge & Story offline oynanır mı?
Oyun açıklamasında online özellikler bulunabileceği belirtilmektedir, bazı özellikler internet gerektirebilir.