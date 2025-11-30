Gradient: DNA Ancestry AI Test
Gradient: DNA Ancestry AI Test, etnik kökeni algoritma ile tahmin eden bir fotoğraf uygulamasıdır.
⚡ Önemli Bilgiler
- Uygulama, yapay zeka gücünü kullanarak selfieleri ve portreleri kökten değiştiren özellikler sunar.
- Gradient, sadece eğlenceli AI filtreleriyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda profesyonel düzeyde estetik düzenleme araçları da sunar.
- Uygulama, fotoğrafların arka planını tek bir dokunuşla değiştirebilen veya bulanıklaştırabilen otomatik araçlara sahiptir.
Gradient: DNA Ancestry AI Test, Inc. tarafından geliştirilen fotoğraf uygulaması algoritma ile etnik kökeninizi tahmin ediyor. Son dönemde oldukça popüler olan Gradient Photo Editor, fotoğraflarınızı sadece saniyeler içinde en gelişmiş yapay zeka ve güzelleştirme teknolojileri ile düzenlemekte.
Uygulama resminizi yapay zeka teknolojisi ile analiz etmekte ve hangi etnik kökene ait olduğunuzu tahmin etmekte.
Hangi kişinin veya ünlünün size benzediğini görebilmekte ve sonucu Instagram'da Hikayeler veya Gönderi olarak arkadaşlarınızla paylaşabilmektesiniz. Güzel saç rengi kolajları oluşturun ve hangi saç renginin size en uygun olduğunu bulun. Uygulama içerisinde saç değiştirme özelliği de mevcut.
Gradient: DNA Ancestry AI Test İndir
Uygulamayı kullanarak gözleri ve dudakları yeniden boyutlandırabilmenin yanında cilt tonunu da değiştirebilmektesiniz.
Ücretli sürüm içerisinde 3 günlük deneme bulunmakta. Ücretli sürümü alıp üyeliğinizi iptal etmez iseniz, kartınızdan ücret kesilmekte. Bundan dolayı dikkatli olmanızı öneriyoruz.
Sıkça Sorulan Sorular
Gradient uygulamasındaki tüm özellikler ücretsiz midir?
Hayır. Gradient, genellikle bazı temel düzenleme ve ücretsiz deneme özelliklerini sunar. Ancak popüler "Hangi Ünlüye Benziyorsun?", "AI Portreleri", gelişmiş rötuş araçları ve reklamsız deneyim gibi özelliklerin çoğu için ücretli abonelik (Premium sürümü) gereklidir.
"Sizin Hangi Ünlüye Benzediğinizi Bulma" özelliği nasıl çalışır?
Bu özellik, yapay zeka destekli yüz tanıma ve karşılaştırma algoritmaları kullanarak yüklediğiniz fotoğrafınızdaki yüz hatlarını analiz eder ve sizi hangi ünlüye benzettiğini gösteren bir sonuç üretir.
Uygulama, yapay zeka ile fotoğrafımı sanatsal bir tabloya dönüştürebilir mi?
Evet. Gradient, fotoğraflarınızı farklı sanatsal stillere dönüştüren AI sanat filtrelerine sahiptir. Bu sayede selfielerinizi bir tabloya, çizgi filme veya başka bir sanatsal esere benzeyen bir görüntüye dönüştürebilirsiniz.
Gradient'te saç rengi değiştirme özelliği var mı?
Evet. Uygulama, saç renginizi kolayca değiştirmenize olanak tanıyan bir özelliğe sahiptir. Bu sayede farklı saç renklerini denemek için kuaföre gitmenize gerek kalmaz.
Uygulama, kişisel verileri ve fotoğrafları ne kadar güvende tutuyor?
Geliştiricinin beyanına göre, bu uygulama üçüncü taraflarla veri paylaşımı yapmamaktadır. Ancak Kişisel bilgiler (fotoğraflar), Uygulama etkinliği ve Cihaz kimlikleri gibi bazı veri türlerini toplayabilir. Kullanıcılar, gizlilik politikalarını inceleyerek daha fazla bilgi edinebilirler.
Gradient: DNA Ancestry AI Test
Sıkça Sorulan Sorular
