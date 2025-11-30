Gradient: DNA Ancestry AI Test, etnik kökeni algoritma ile tahmin eden bir fotoğraf uygulamasıdır.

Emre Fırtına - 4 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Uygulama, yapay zeka gücünü kullanarak selfieleri ve portreleri kökten değiştiren özellikler sunar.

Gradient, sadece eğlenceli AI filtreleriyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda profesyonel düzeyde estetik düzenleme araçları da sunar.

Uygulama, fotoğrafların arka planını tek bir dokunuşla değiştirebilen veya bulanıklaştırabilen otomatik araçlara sahiptir.

Gradient: DNA Ancestry AI Test, Inc. tarafından geliştirilen fotoğraf uygulaması algoritma ile etnik kökeninizi tahmin ediyor. Son dönemde oldukça popüler olan Gradient Photo Editor, fotoğraflarınızı sadece saniyeler içinde en gelişmiş yapay zeka ve güzelleştirme teknolojileri ile düzenlemekte.

Uygulama resminizi yapay zeka teknolojisi ile analiz etmekte ve hangi etnik kökene ait olduğunuzu tahmin etmekte.

Hangi kişinin veya ünlünün size benzediğini görebilmekte ve sonucu Instagram'da Hikayeler veya Gönderi olarak arkadaşlarınızla paylaşabilmektesiniz. Güzel saç rengi kolajları oluşturun ve hangi saç renginin size en uygun olduğunu bulun. Uygulama içerisinde saç değiştirme özelliği de mevcut.

Gradient: DNA Ancestry AI Test İndir

Uygulamayı kullanarak gözleri ve dudakları yeniden boyutlandırabilmenin yanında cilt tonunu da değiştirebilmektesiniz.

Ücretli sürüm içerisinde 3 günlük deneme bulunmakta. Ücretli sürümü alıp üyeliğinizi iptal etmez iseniz, kartınızdan ücret kesilmekte. Bundan dolayı dikkatli olmanızı öneriyoruz.