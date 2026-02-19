Hacker Oyun Simülatör APK, 2051 yılında geçen siber atak temalı ücretsiz bir hacker simülasyon oyunudur. Şifre hackleyerek puanlar toplar, sıralamada yükselir ve analitik becerilerinizi test edersiniz.

Yiğit Kaan Kızlıer - 11 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Hacker Oyun Simülatörü, bir hacker simülasyonudur ve gerçek hack işlemleri içermez.

Hacker Oyun Simülatöründe, Quick Match ve Ranked Match olmak üzere iki ana oyun modu bulunur.

Hacker Oyun Simülatörü, şifre çözme mekaniği analitik düşünmeye dayalıdır.

Hacker Oyun Simülatör APK, 2051 yılında geçen futuristik bir hacker simülasyon oyunudur. Dünyanın en güçlü suç organizasyonları tarafından geliştirilen HackBot’lar ile, rakiplerinizin gizli verilerine ulaşmak için siber saldırılar gerçekleştirebilir ve dijital savaşın bir parçası olursunuz.

Oyunun temel amacı, hedeflerinizin wifi şifrelerini çözmek ve gizli dosyalarına erişmektir. Analitik düşünme becerileriniz, hızlı karar verme yeteneğiniz ve stratejik hamleler yapmanız, oyunda ilerlemenizin anahtarıdır. Her başarılı hack girişimi, sıralamada yükselmenize katkı sağlar.

Hacker Oyun Simülatör APK İndir

Hacker Oyun Simülatör APK, Android cihazlarınız için sunulan ücretsiz bir hacker simülasyon oyunudur.

Eğer siz de siber saldırı temalı görevler, şifre kırma mekanikleri ve sıralamalı modları deneyimlemek istiyorsanız, Hacker Oyun Simülatör APK'yı indirin!

Hacker Oyun Simülatör Oyun Özellikleri

2051 yılında geçen siber saldırı teması

HackBot konseptli hacker simülasyonu

Quick Match anlık hack modu

Ranked Match süreli skor modu

Şifre çözme ve dosya hackleme mekanikleri

Analitik düşünme ve refleks odaklı oynanış

Ücretsiz oynanabilir yapı