Bilgisayar korsanlığı, hackerlık, siber saldırılar bilişim dünyasının en ilgi çekici konularından başlıcalarıdır. Herkesin hackerlarla ve hack ile alakalı bir fikri vardır öyle değil mi? Hatta pek çoğumuz “hack” yapmaya çalışmışızdır. Bu kadar ilginin bir sebebi de hackerlar ile alakalı yapılmış dizi ve filmlerdir. Sinema dünyasında hackerlar konu olarak fazlasıyla ele alınmıştır. Eğer siz de siber güvenlik ve hackerlık gibi konulara ilgi duyuyorsanız en iyi hacker filmlerini sizler için sıraladık. Aşağıdaki listeye göz atın ve antivirüs programınızın arka planda çalıştığına emin olun.

Gelmiş Geçmiş En İyi Hacker Filmleri

WarGames (1983)

Sneakers (1992)

Hackers (1995)

Matrix (1999)

Takedown (2000)

Untraceable (2008)

The Social Network (2010)

The Girl with the Dragon Tattoo (2011)

Blackhat (2015)

WarGames (1983)

Dilimize “Savaş Oyunları” diye çevrilen bu film listedeki en eski yapımdır. 80’leri buram buram yaşatan bu filmde genç bir hackerın hikayesi konu alınıyor. Bilgisayar sistemlerine çok rahat bir şekilde sızabilen David Lightman günün birinde sırf eğlenmek için Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından yönetilen bir simülasyona sızar. Bu simülasyonu bir oyun zanneden genç hacker yanlışlıkla 3. Dünya Savaşı’nı tetikler.

Tür : Aksiyon, Dram, Bilim Kurgu

: Aksiyon, Dram, Bilim Kurgu Oyuncular : Matthew Broderick, Ally Sheedy, John Wood

: Matthew Broderick, Ally Sheedy, John Wood IMDB Puanı: 7.1

Sneakers (1992)

Bu filmde güvenlik sistemlerini test eden bilgisayar uzmanlarından oluşan bir grubun başına gelenleri izliyoruz. Devlet tarafından gizli bir göreve çağırılırlar ancak kabul etmezler. Gizli operasyonu kabul etmedikleri için hükümet yetkilileri tarafından şantaja uğrarlar ve bu ekip kendilerini tehlikeli bir oyunun içinde bulur.

Tür : Komedi, Suç, Dram

: Komedi, Suç, Dram Oyuncular : Robert Redford, Dan Aykroyd, Sidney Poitier

: Robert Redford, Dan Aykroyd, Sidney Poitier IMDB Puanı: 7.1

Hackers (1995)

Hacker filmleri arasında en bilinen yapımlardan biri olan Hackers oldukça basit ancak etkili bir konuya sahiptir. Çok tesirli bir virüs yazan gencin 18 yaşına girene kadar bilgisayar kullanması devlet tarafından yasaklanır. Sonra da olaylar gelişir. Angelina Jolie filmleri arasındaki en underrated yapımlardan biri olan Hackers bu türe ilgisi olan herkes tarafından muhakkak izlenmelidir.

Tür : Suç, Dram, Romantizm

: Suç, Dram, Romantizm Oyuncular : Jonny Lee Miller, Angelina Jolie, Jesse Bradford

: Jonny Lee Miller, Angelina Jolie, Jesse Bradford IMDB Puanı: 6.2

Matrix (1999)

Matrix? Hacker filmi? Matrix bir hacker filmi miydi? Eğer hala Matrix’i izlemediyseniz bir an önce izleyin. Sinema tarihinin en iyi eserlerinden biri olan Matrix tekrar tekrar izlenmesi gereken bir başyapıt. Hala Matrix’i izlemeyenler için konunun nasıl hackerlıkla ilgili olduğunu spoiler olmasın diye anlatamıyoruz ancak kendinize bir iyilik yapın ve Matrix’i izleyin.

Tür : Aksiyon, Bilim Kurgu

: Aksiyon, Bilim Kurgu Oyuncular : Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss IMDB Puanı: 8.7

Takedown (2000)

Gelmiş geçmiş en iyi hackerlardan biri olan Kevin Mitnick’in hikayesini konu alan bu filmde Kevin zamanının tümünü siber savaşlara adamıştır. Çok eski ve bilinir bir ustanın bilgisayarına sızmaya çalışan Kevin bu sefer baltayı taşa vurur.

Tür : Biyografi, Suç, Dram

: Biyografi, Suç, Dram Oyuncular : Skeet Ulrich, Russell Wong, Angela Featherstone

: Skeet Ulrich, Russell Wong, Angela Featherstone IMDB Puanı: 6.2

Untraceable (2008)

Türkçemize “Öldür.com” diye çevrilen bu filmin konusu oldukça vahşi ve ürkütücüdür. Bir seri katil tarafından oluşturulan web sitesinde insanlar kurbanların öldürülmesini canlı yayında izleyebiliyorlar. Canlı yayın ne kadar çok izlerse kurbanın ölme hızının o kadar artacağı bir web sitesi oluşturan bu seri katile ulaşmaya çalışan FBI ajanının hikayesine tanıklık ediyoruz.

Tür : Suç, Gizem, Gerilim

: Suç, Gizem, Gerilim Oyuncular : Diane Lane, Colin Hanks, Joseph Cross

: Diane Lane, Colin Hanks, Joseph Cross IMDB Puanı: 6.2

The Social Network (2010)

Direkt olarak hackerlığı konu almasa da bir bölümünde hack olan bu film Facebook’un öyküsünü ele alıyor. Facebook’un kurucusu olan Mark Zuckerberg ve arkadaşlarının bulunduğu bu filmde Facebook’un nasıl kurulduğu anlatılıyor. En iyi David Fincher filmlerinden biri olan The Social Network mutlaka izlenmesi gereken bir yapım.

Tür : Biyografi, Dram

: Biyografi, Dram Oyuncular : Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake

: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake IMDB Puanı: 7.8

The Girl with the Dragon Tattoo (2011)

Bir diğer David Fincher klasiği olan “Ejderha Dövmeli Kız” dört adet cinayetin çözümünü arayan bir gazeteci ve bilgisayar korsanı olan Lisbeth Salander'in hikayesini anlatıyor.

Tür : Suç, Dram, Gizem

: Suç, Dram, Gizem Oyuncular : Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer

: Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer IMDB Puanı: 7.8

Blackhat (2015)

Blackhat, bir grup hackerın, küresel bir banka soygunu, enerji tesisleri saldırısı ve hava trafiği saldırısı gibi bir dizi siber saldırıyı önlemeye çalışmasını konu alan bir film. Los Angeles’tan Hong Kong’a kadar uzanan global bir sorunla yüzleşen ekip siber suçların karanlık yüzünü bizlere gösteriyor. Chris Hemsworth’ün başrolde olduğu bu film türü sevenler için son derece ideal bir yapım.

Tür : Aksiyon, Suç, Gerilim

: Aksiyon, Suç, Gerilim Oyuncular : Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei

: Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei IMDB Puanı: 5.4

(Bonus) Mr. Robot (2015-2019)

Hackerlar ile alakalı filmlerden bahsedip Mr. Robot’tan bahsetmemek olmaz. Mr. Robot bir dizi olduğu için listeye almadık ancak siber güvenlik ve hackerlık ile ilgili bir şeyler izlemek istiyorsanız belki de ilk izlemeniz gereken yapım olduğu için bahsetmek istedik. Gündüzleri sıradan bir yazılımcı, geceleri ise amansız bir hacker olan Elliot, günün birinde yer altı bir grupla tanışır ve olaylar gelişir. En popüler dizilerden biri olan Mr. Robot son “hackerlığı” son derece gerçeğe uygun bir şekilde ele almasıyla da biliniyor.

Tür : Suç, Dram, Gerilim

: Suç, Dram, Gerilim Oyuncular : Rami Malek, Christian Slater, Carly Chaikin

: Rami Malek, Christian Slater, Carly Chaikin IMDB Puanı: 8.6

Siber saldırı ve hacker filmlerini sizler için sıraladık. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz hiç hack yaptınız mı? Sizin favori hacker filminiz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.