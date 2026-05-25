HAYAT 112 Acil APK

HAYAT 112 Acil, önemli durumlarda otomatik konum bilginiz veya kayıtlı adresleriniz üzerinden tek dokunuşla hızlıca ihbar oluşturmanızı sağlıyor.

Yiğit Can Polat - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Uygulama, acil durumlarda telefonunuzun mevcut konumunu otomatik olarak tespit edip sisteme aktararak ekiplerin size en hızlı şekilde ulaşmasını sağlar.

Bulunduğunuz yerin haricinde, sisteme önceden kaydettiğiniz ev veya iş yeri gibi sabit adresler üzerinden de tek dokunuşla anında yardım çağrısı oluşturabilirsiniz.

Profilinize ekleyeceğiniz yakınlarınız sayesinde, başınıza gelebilecek herhangi bir kriz anında aile üyelerinizin durumdan hızlıca haberdar edilmesine imkan tanır.

Acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale olanağı tanıyan HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması, piyasaya sürülmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından oldukça beğenildi. Güçlü bir konumlandırma altyapısına ev sahipliği yapan uygulama, anlık konum bilgisi üzerinden vaka bildirme sistemini de içerisinde barındırıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve yayınlanan HAYAT 112, kriz anlarında güvende kalmak isteyenler için birebirdir. Özellikle pratik adres tabanlı ihbar araçları ve kurumsal acil servis ağının bir karışımı olarak görünen uygulama, kullanıcıların tam da aradığı yardımcısı olmuş diyebiliriz.

Uygulamanın en güzel tarafı, kriz anında telefonun konumunu otomatik olarak merkeze göndermesi ve bulunduğunuz yerden saniyeler içinde ihbar oluşturmanızı sağlaması. Bunun yanında, sisteme daha önceden kaydettiğiniz ev veya iş adresi gibi konumlar üzerinden de hiç vakit kaybetmeden hızlıca yardım çağırabiliyorsunuz.

Sadece konum paylaşmakla yetinmeyip harita üzerinden doğrudan 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmenize de imkan tanıyor. Profilinize yakınlarınızı ekleyerek acil bir durumda onlara haber verilmesini sağlayabiliyor, uygulama içindeki eğitim içeriklerine göz atıp merkezden gelen anlık kritik uyarıları takip edebiliyorsunuz.