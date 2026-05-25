HAYAT 112 Acil APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 42.3 MB
- Üretici İçişleri Bakanlığı
HAYAT 112 Acil, önemli durumlarda otomatik konum bilginiz veya kayıtlı adresleriniz üzerinden tek dokunuşla hızlıca ihbar oluşturmanızı sağlıyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Uygulama, acil durumlarda telefonunuzun mevcut konumunu otomatik olarak tespit edip sisteme aktararak ekiplerin size en hızlı şekilde ulaşmasını sağlar.
- Bulunduğunuz yerin haricinde, sisteme önceden kaydettiğiniz ev veya iş yeri gibi sabit adresler üzerinden de tek dokunuşla anında yardım çağrısı oluşturabilirsiniz.
- Profilinize ekleyeceğiniz yakınlarınız sayesinde, başınıza gelebilecek herhangi bir kriz anında aile üyelerinizin durumdan hızlıca haberdar edilmesine imkan tanır.
Acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale olanağı tanıyan HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması, piyasaya sürülmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından oldukça beğenildi. Güçlü bir konumlandırma altyapısına ev sahipliği yapan uygulama, anlık konum bilgisi üzerinden vaka bildirme sistemini de içerisinde barındırıyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve yayınlanan HAYAT 112, kriz anlarında güvende kalmak isteyenler için birebirdir. Özellikle pratik adres tabanlı ihbar araçları ve kurumsal acil servis ağının bir karışımı olarak görünen uygulama, kullanıcıların tam da aradığı yardımcısı olmuş diyebiliriz.
Uygulamanın en güzel tarafı, kriz anında telefonun konumunu otomatik olarak merkeze göndermesi ve bulunduğunuz yerden saniyeler içinde ihbar oluşturmanızı sağlaması. Bunun yanında, sisteme daha önceden kaydettiğiniz ev veya iş adresi gibi konumlar üzerinden de hiç vakit kaybetmeden hızlıca yardım çağırabiliyorsunuz.
Sadece konum paylaşmakla yetinmeyip harita üzerinden doğrudan 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmenize de imkan tanıyor. Profilinize yakınlarınızı ekleyerek acil bir durumda onlara haber verilmesini sağlayabiliyor, uygulama içindeki eğitim içeriklerine göz atıp merkezden gelen anlık kritik uyarıları takip edebiliyorsunuz.
Sıkça Sorulan Sorular
Uygulama üzerinden ihbar yaptığımda konumum gerçekten tam olarak tespit ediliyor mu?
Evet, uygulama telefonunuzun GPS altyapısını kullanarak mevcut konumunuzu otomatik olarak alır ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletir, böylece adres tarif edemeyecek durumda olsanız bile ekipler yerinizi kolayca bulabilir.
İnternet bağlantım olmadığında da uygulama üzerinden ihbar oluşturabilir miyim?
Uygulamanın konum gönderme ve adres tabanlı ihbar gibi dijital özelliklerini kullanabilmek için aktif bir internet bağlantısı gerekir; ancak internetiniz olmasa dahi uygulama içerisinden doğrudan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.
Profilime eklediğim yakınlarıma hangi durumlarda ulaşıyorlar?
Sisteme kaydettiğiniz yakınlarınız, acil durumlarda ekipler size ulaştığında ya da sizinle doğrudan iletişim kurulamadığı kriz anlarında durum hakkında bilgi vermek ve onay almak adına aranır.