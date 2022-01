Heroes Strike APK, e-spor ruhuyla hazırlanmış oynaması ücretsiz MOBA oyunu. Taktiklerinizi hazırlayın, arkadaşlarınızla yan yana savaşın, liglerde yükselin.

Ömer Dursun - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Heroes Strike APK, oynarken e-spor oyuncusu gibi hissedeceğiniz modern ve trend oyun modlarını içeren moba ve battle royale oyunu.

8 oyuncunun karşı karşıya geldiği kule yıkma oyunu, 12 oyuncunun hayatta kalmak için mücadele ettiği battle royale, 4’lü takımlar halinde ölümüne mücadele ve her ay güncellenen modlarla dolu bir Android oyunu. Heroes Strike oynaması ücretsiz!

Heroes Strike APK İndir

Heroes Strike, çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası ya da daha çok kullandığımız şekliyle MOBA oyunlarına güzel bir örnek. 4’e 4 modern moba kule yok etme, 12 oyunculu hayatta kalma, 4’e 4 takım ölüm maçı ve daha birçok oyun modu içeren Android oyununda eğlence ve derinlik arasında mükemmel bir dengeyle yapılmış benzersiz PvP (birebir) dövüşler de düzenleniyor. Her kahramanın öne çıkan bir yeteneği var; karakterinize buna ek olarak iki beceri kazandırabiliyorsunuz.

Strateji ve aksiyonun harika karışımı olan Heroes Strike’da maçlar sadece 4 dakika sürüyor. Bu yönüyle metroda, otobüste, iş arasında, misafirlikte, her an her yerde oynayabileceğiniz bir mobil oyun.

Her biri kendine özgü saldırı ve yeteneğe sahip geniş bir kahraman koleksiyonu sunuyor. Yalnızca karakter değil, saldırı, savunma, sersemletme, destek… birçok türde beceri seçeneği de mevcut. Her sınıfın dikkat çeken kahramanları var ve oyunun başında beş beceriye sahipler. Tüm öğelere ücretsiz erişilebilir olması ise harika!

PvP oyunları sevenleri kendisine bağlayan Android MOBA oyunu, öğrenmesi basit kurallar üzerine oynanıyor. Karakterler ve becerileri dengeli. Sık sık yeni içerikler (yeni kahramanlar, görünümler, beceriler, arenalar, modlar…) ekleniyor. Gecikme/bekletme yaşamayan dünya çapında sunucularda oynuyorsunuz. Her girişinizde sizi eğlenceli etkinlikler ve iyi eşyalar bekliyor.

Lonca savaşlarına değinmeden olmaz. 7 rol, lonca görevleri, ödüller, lonca savaşı… Bu oyun birlikte oynanınca daha da eğlenceli! Arkadaşlarınızla oynayarak eğlencenize eğlence katın.