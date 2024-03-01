Aloy’un macerası devam ediyor. Hemen Horizon Forbidden West Complete Edition indirin ve bu hikayenin devamını oynamaya başlayın.

Kemal Tavus - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Guerrilla tarafından geliştirilen ve PlayStation PC LLC tarafından yayınlanan Horizon Forbidden West 2022 yılında PlayStation 5 ve 4 için yayınlandı. 2024 yılında ise Complete Edition versiyonu ile PC’ye geliyor.

İlk oyun PlayStation markası için önemli bir isim haline gelmişti. İlk oyun PC’ye geldikten sonra Horizon Forbidden West’in de PC’ye geleceğine neredeyse emindik. Öyle de oldu. Horizon Forbidden West Complete Edition PC’de oynanabilir durumda olacak. Hem de çok daha iyi gözükür bir halde.

Horizon Forbidden West Complete Edition’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri hiç şüphesiz görsel kalitesidir. PlayStation 5’in gücünü sonuna kadar kullanan Horizon Forbidden West Complete Edition artık bilgisayarlarımızda daha da iyi gözükecek.

Kıyamet sonrasında Aloy ile hayatta kalmaya çalıştığımız bu oyunda bizi gizemli yeni tehditler ve yepyeni maceralar bekliyor. Eğer siz de ilk oyunu oynayıp beğendiyseniz muhtemelen Horizon Forbidden West Complete Edition’ı da çok seveceksiniz.

Horizon Forbidden West Complete Edition İndir

Henüz Horizon Forbidden West Complete Edition indirilebilir durumda değil ancak oyunun çıkış tarihi 21 Mart 2024 olarak belirtilmiş. 21 Mart ‘ta Horizon Forbidden West Complete Edition indirilebilir olacak.

Horizon Forbidden West Complete Edition Sistem Gereksinimleri

Henüz Horizon Forbidden West Complete Edition için sistem gereksinimleri bilgisi paylaşılmadı.