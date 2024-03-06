Horizon Forbidden West PC Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Horizon Forbidden West PC sistem gereksinimleri, etkileyici grafikleriyle dikkat çeken popüler oyunun sorunsuz şekilde oynanabilmesi için gerekli olan donanım bileşenlerini gösterir. Bu nedenle oyunu bilgisayar üzerinden oynamak isteyen kişiler için büyük bir öneme sahiptir.

Horizon Forbidden West'i PC kaldırır mı sorusunun yanıtını merak eden oyuncular için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde sistem gereksinimlerinin yanı sıra oyunun kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyduğuna da yer verdik.

Horizon Forbidden West Minimum Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük : 720p

: 720p Ayarlar : Çok düşük

: Çok düşük Performans : 30 FPS

: 30 FPS İşlemci : Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1300X

: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1300X Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB / AMD Radeon RX 5500XT 4 GB

: NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB / AMD Radeon RX 5500XT 4 GB RAM : 16 GB

: 16 GB İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (sürüm 1909 veya daha üzeri)

Horizon Forbidden West Önerilen Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük : 1080p

: 1080p Ayarlar : Orta

: Orta Performans : 60 FPS

: 60 FPS İşlemci : Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600 Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 5700

: NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 5700 RAM : 16 GB

: 16 GB İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (sürüm 1909 veya daha üzeri)

Horizon Forbidden West Yüksek Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük : 1440p / 4K

: 1440p / 4K Ayarlar : Yüksek

: Yüksek Performans : 1440p 60 FPS / 4K 30 FPS

: 1440p 60 FPS / 4K 30 FPS İşlemci : Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 3700X

: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 3700X Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800

: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 RAM : 16 GB

: 16 GB İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (sürüm 1909 veya daha üzeri)

Horizon Forbidden West Çok Yüksek Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük : 4K

: 4K Ayarlar : Çok yüksek

: Çok yüksek Performans : 60 FPS

: 60 FPS İşlemci : Intel Core i7-11700 / AMD Ryzen 7 5700X

: Intel Core i7-11700 / AMD Ryzen 7 5700X Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900XT

: NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900XT RAM : 16 GB

: 16 GB İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (sürüm 1909 veya daha üzeri)

Horizon Forbidden West PC Kaç GB?

Horizon Forbidden West Complete Edition en az 150 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Eğer bilgisayarınızın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa kurulum işlemi başarısızlıkla sonuçlanır.

Program silme aracı kullanarak artık oynamadığınız oyunları veya kullanmadığınız programları kapsamlı olarak silebilirsiniz. Böylece kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

Horizon Forbidden West PC Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Aksiyon RPG oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap eden Horizon Forbidden West Complete Edition, 21 Mart 2024 tarihinde bilgisayar platformuna çıkacak.

Horizon Forbidden West PC Fiyatı Ne Kadar?

Horizon Forbidden West Steam fiyatı : 59,99 dolar

: 59,99 dolar Horizon Forbidden West Epic Games fiyatı: 1.499 TL

Bu rehberde Horizon Forbidden West PC sürümü kaç GB sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.