Horse World
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 33.00 MB
- Üretici Tivola
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Horse World, en güzel atlarla engelli parkurlarda yarıştığınız, atların bakımını yaptığınız bir simülasyon oyunu.
Engel atlama yarışları sizi bekliyor! Sidney, Paris, New York fark etmez; Sizin ve atınızın maceralarının bir sınırı yok. Yeteneğinizi kanıtlayın ve her turnuvayı kazanın!
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Koşun, dörtnala gidin ve zıplayın - Parkurda yeteneklerinizi gösterin. Dünyanın en büyük şehirleri sizi ve atlarınızı bekliyor! Su engelleri ve paralel engellerle heyecan verici ve zorlu parkurlar, sizden ve arkadaşınızdan mükemmel zamanlama ve ekip çalışması istiyor.
HorseWorld serisinden gösteri atlama simülasyonu! Başarılı at simülasyon oyunu HorseWorld 3D’nin ardından tüm at severler için daha da eğlenceli ve daha fazla zorluk içeren HorseWorld: Show Jumping geliyor. Yeşil çayırlarda at bakımına ek olarak dünyanın dört bir yanında heyecan verici turnuvalar ve at yarışlarıyla yüzleşmek zorundasınız.
- Atlarınızı donatın - Atlarınızın her biri kendi özel ekipmanını hak ediyor. Çeşitli eyerler, eyer yastıkları, dizginler ve bacak sargılarını keşfedin. Güçlü atınızın yelesini zevkinize göre özelleştirmeyi unutmayın! Yeni ekipmanınızdan memnun musunuz? O halde bir sonraki turnuvada bundan en iyi şekilde yararlanın.
- Kendi turnuvalarınızı oluşturun ve tasarlayın - Biraz alıştırma yaptıktan sonra oyunun binicilik parkurları çok kolaylaştıysa, kendi parkurlarınızı oluşturun. Oluşturma aracıyla kendi turnuvalarınız ve yarışmalarınız için kolayca parkurlar ve engelli parkurlar oluşturabilirsiniz.
- Bir sürü farklı ata binin ve bakım yapın - Palomino, Hanoverian, Safkan, Arap atı ve Endülüs atı gibi güzel atlar, bakım için sizi bekliyor. Bu heybetli atlar ancak kendilerine iyi bakılırsa ve sizi severlerse ellerinden gelenin en iyisini yapabilirler. Tabii ki bol bol sevme, ödüllendirme iyi bir strateji. Besleme ve bakım biter bitmez büyük turnuva zamanıdır.
- Sihirli Çeşitlilik - Arada büyük şehrin kargaşasından uzaklaşmak, biraz dinlemek gerekir. Siz ve atınız için mükemmel bir barınak var. Fantastik Adada büyülü bir şelale ile mistik orman sizi bekliyor. Orada ayrıca güzel bir gösteri atlama parkuru var. Sihirli tek boynuzlu atla deneyin.