Horse World, en güzel atlarla engelli parkurlarda yarıştığınız, atların bakımını yaptığınız bir simülasyon oyunu.

Engel atlama yarışları sizi bekliyor! Sidney, Paris, New York fark etmez; Sizin ve atınızın maceralarının bir sınırı yok. Yeteneğinizi kanıtlayın ve her turnuvayı kazanın!

Horse World İndir

Koşun, dörtnala gidin ve zıplayın - Parkurda yeteneklerinizi gösterin. Dünyanın en büyük şehirleri sizi ve atlarınızı bekliyor! Su engelleri ve paralel engellerle heyecan verici ve zorlu parkurlar, sizden ve arkadaşınızdan mükemmel zamanlama ve ekip çalışması istiyor.

HorseWorld serisinden gösteri atlama simülasyonu! Başarılı at simülasyon oyunu HorseWorld 3D’nin ardından tüm at severler için daha da eğlenceli ve daha fazla zorluk içeren HorseWorld: Show Jumping geliyor. Yeşil çayırlarda at bakımına ek olarak dünyanın dört bir yanında heyecan verici turnuvalar ve at yarışlarıyla yüzleşmek zorundasınız.