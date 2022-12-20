Hotspot Shield
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 10,553,536
- DOSYA BOYUTU 19.90 MB
- Üretici AnchorFree
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Hotspot Shield, internet üzerinde kimliğinizi gizleyerek anonim olarak dolaşabileceğiniz ve yasaklı sitelere ekstra bir yazılıma ihtiyaç duymadan giriş yapabileceğiniz güçlü bir proxy programıdır.
VPN tabanlı bir yazılım olan Hotspot Shield, ülkemizde internet kullanıcılarının genellikle VPN programı ve yasaklı ve engelli sitelere giriş programı olarak adlandırdıkları yazılımların başında gelmektedir. Hem internet hem de yerel ağlar üzerinde kullanıcıları karşılaşabilecekleri her tür çevrimiçi tehdide karşı koruyan Hotspot Shield, kişisel gizliliği güvence altına almak için IP adresinizi gizler ve internet üzerinde anonim olarak dolaşmanıza olanak sağlar.
Hotspot Shield VPN İndir
Kişisel bilgilerinizi ele geçirmeye çalışan web servislerine, üçüncü parti yazılımlara ve servis sağlayacılara karşı sizi koruyacak olan program, aynı zamanda engelli sitelere girme ve yasaklı sitelere girme konusunda da sizlere yardımcı olacak ve bu sayede internet üzerinde özgürce gezinmenin keyfini çıkarabileceksiniz.
DNS değiştirme işlemi hakkında bilgisi olmayan veya DNS değiştirmekle uğraşmak istemeyen kullanıcılar için de oldukça etkili bir çözüm sunan Hotspot Shield, sahip olduğu basit ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde her seviyeden bilgisayar kullanıcısı tarafından rahatlıkla kullanılabilmektedir. Piyasada yer alan benzeri programlara göre çok daha kullanışlı ve basit olan yazılım ile tek bir tıklama ile internette güvenli ve özgürce dolaşmaya başlayabilirsiniz.
Ayarlar menüsü altında yer alan güvenlik seçenekleri sayesinde farklı güvenlik seviyelerinden istediğinizi seçmenize olanak sağlayan VPN programı, eviniz dışında herhangi bir kablosuz ağa bağlıyken bile size oldukça güçlü ve etkili bir koruma sağlamaktadır.
Sonuç olarak piyasada yer alan en gelişmiş ve etkili VPN programlarından bir tanesi olan Hotspot Shield, mutlaka bilgisayarlarınız üzerinde yer alması gereken programlardan bir tanesi olarak dikkat çekmektedir.
Bağlanılan yerleşim konumunu gizleme
Güvenli erişim
Özgürce internet kullanımı
Ziyaret edilen sitelerin üst kısmında reklam rahatsız edici olabilir
Hotspot Shield VPN APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 204,463
- DOSYA BOYUTU 49.00 MB
- Üretici AnchorFree
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Hotspot Shield VPN APK, akıllı telefonunuzda güvenlik ve gizliliğinize önem veriyorsanız veya yasaklı sitelere girmek istiyorsanız bu uygulamayı kullanabilirsiniz.
Hotspot Shield VPN APK, yasaklı sitelere erişim, yurtdışı engelli sitelere erişim ya da internette gizlilik ve kişisel verileri koruma amaçlı olarak kullanılan popüler VPN uygulamalarının başında yer almaktadır.
Hotspot Shield VPN APK İndir
Program yasaklı sitelere erişim özelliklerinin yanında güvenlik ve gizlilik için de pek çok fayda sağlıyor.
- Wireless internet alanlarında veri koruması
- Kimlik ve IP bilgileri şifrelemesi
- Spam, phishing ve istenmeyen trafiğin bildirilmesi gibi özellikler de uygulamanın nitelikleri arasında.
Ayrıca mobil cihazınızda gerçekleştirdiğiniz veri trafiğini sıkıştırma özelliği sayesinde veri sınırı olan ve ücrete tabii tutulan internet bağlantılarında çok daha az veri akışı sağlayarak kotanızın dolmasını engelleyebiliyor.
Uygulamayı yüklemeden önce cihazınızda yer alan diğer benzer yazılımları kaldırmanız gerekiyor ve uygulamayı silmek isterseniz de standart silme menüsünü değil uygulamanın içerisinde yer alan kaldırma seçeneğini kullanmanız gerekli.
Hotspot Shield VPN
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 45,428
- DOSYA BOYUTU 6.50 MB
- Üretici AnchorFree
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Hotspot Shield VPN, mobil cihaz üzerinden herhangi bir filtrelemeye maruz kalmadan internet üzerinden gezilmesini sağlayan mobil uygulamadır.
Hotspot Shield VPN, mobil cihaz üzerinden internet erişimi sağlanması halinde herhangi bir filtremeye maruz kalmadan ve anonim bilgilerle dolaşılmasını sağlar.
Özellikle de herkese açık internet erişim noktaları üzerinden gezinme esnasında kullandığınız cihaza ait bazı bilgiler kaydedilir. Bu bilgiler kimi zaman ve bağlanılan ağa bağlı olarak çeşitli riskler içerebilir. Hotspot Shield VPN ile cihazınız takip edilemez ve gizliliğinizi koruyabilirsiniz.
Hotspot Shield VPN ile internet gezinmeniz esnasında karşı taraften gelen veriler en makul seviyede tutulmaya çalışır ve bu sayede internet ücretine ödediğiniz tutarsa tasarruf sağlamış olursunuz. Hotspot Shield indirerek masaüstü bilgisayarda yaşadığınız deneyimini mobil cihazınızda da sürdürmek isterseniz bu uygulama tam size göre.
Hotspot Shield
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 107,986
- DOSYA BOYUTU 1.66 MB
- Üretici AnchorFree
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Hem internetteki kimliğinizi gizli tutarak güvende kalmak hem de erişim engeli olan sitelere erişmek için ihtiyacınız olan Hotspot Shield'ın Mac sürümü.
Ülkemizin en önemli internet sorunlarından biri olan yasaklı sitelere erişmek için Hotspot Shield'dan yardım alın. Erişimi engellenmiş yüzlerce siteye Amerika IP adresleri üzerinden ulaşmanızı sağlayan program yasakları kaldırıyor. MAC kullanıcıları için hazırlanmış bu sürümle internette HTTPS şifreleme yoluyla hiç iz bırakmadan güvenli olarak gezebilir, alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca yazılım havalimanı, otel, kafe gibi Wi-Fi noktalarındaki internet korsanlarından sizi korur.
Hotspot Shield programı ile istediğiniz her siteye proxy'ler aracılığı ile girebilirsiniz. Programı indirdikten sonra, kurulumu gerçekleştirin ve sağ alttan çıkacak olan program simgesine sağ tıklayıp "Connect" tuşuna basın. Ardından internet tarayıcınızda bir sayfa açılacak. Orada program yardımı ile hangi IP'ye bağlandığınızı göreceksiniz. "Connected" yazısı yazdıktan sonra istediğiniz her siteye giriş yapabilirsiniz. Programın tek dezavantajı internet tarayıcınızın her açılan sayfasının üst bölümünde bir reklam bölümü çıkartması ama onu da kolayca kapatabiliyorsunuz.
Wi-Fi'den internete bağlı durumdayken bazı kişiler şifrelerinizi almak için harekete geçmiş olabilirler. Hesaplarınız, banka şifreleriniz, kredi kartı numaralarınız ve daha birçok kişisel bilgilinizi bu halka açık Wi-Fi'ler yüzünden kaybedebilirsiniz. Ve standart antivirüs yazılımları bile sizi bu tehlikeden koruyamaz.
İşte bu yüzden Hotspot Shield ile internet bağlantınızı güvenlik altında tutmalısınız. Ücretsiz olan bu yazılım ile işte veya evde veya herhangi bir yerde genel Wi-Fi kullanırkenki tehlikelerden uzak duracaksınız.
Hotspot Shield bir sanal gizlilik ağı kurarak laptopunuz ve wireless bağlantınız arasında bir güvenlik oluşturur. Bu güvenlik sayesinde korsanların bilgisayarınıza erişimini engelleyebilirsiniz. Bu sayede e-posta, hazır mesajlaşma, kredi kartı bilgileri gibi bilgileriniz asla alınamaz.
Önemli! Program reklam amaçlı bir araç çubuğu ile birlikte yükleniyor. Bu araç çubuğunu yüklemeyi program kuruluş aşamasında iptal edip sadece programı kurabilirsiniz.
Özgürce internet kullanımı
Güvenli erişim
Ziyaret edilen sitelerin üst kısmında reklam rahatsız edici olabilir