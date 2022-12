Hem internetteki kimliğinizi gizli tutarak güvende kalmak hem de erişim engeli olan sitelere erişmek için ihtiyacınız olan Hotspot Shield'ın Mac sürümü.

Yeşim Halıcı - 10 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ülkemizin en önemli internet sorunlarından biri olan yasaklı sitelere erişmek için Hotspot Shield'dan yardım alın. Erişimi engellenmiş yüzlerce siteye Amerika IP adresleri üzerinden ulaşmanızı sağlayan program yasakları kaldırıyor. MAC kullanıcıları için hazırlanmış bu sürümle internette HTTPS şifreleme yoluyla hiç iz bırakmadan güvenli olarak gezebilir, alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca yazılım havalimanı, otel, kafe gibi Wi-Fi noktalarındaki internet korsanlarından sizi korur.

Hotspot Shield programı ile istediğiniz her siteye proxy'ler aracılığı ile girebilirsiniz. Programı indirdikten sonra, kurulumu gerçekleştirin ve sağ alttan çıkacak olan program simgesine sağ tıklayıp "Connect" tuşuna basın. Ardından internet tarayıcınızda bir sayfa açılacak. Orada program yardımı ile hangi IP'ye bağlandığınızı göreceksiniz. "Connected" yazısı yazdıktan sonra istediğiniz her siteye giriş yapabilirsiniz. Programın tek dezavantajı internet tarayıcınızın her açılan sayfasının üst bölümünde bir reklam bölümü çıkartması ama onu da kolayca kapatabiliyorsunuz.



Wi-Fi'den internete bağlı durumdayken bazı kişiler şifrelerinizi almak için harekete geçmiş olabilirler. Hesaplarınız, banka şifreleriniz, kredi kartı numaralarınız ve daha birçok kişisel bilgilinizi bu halka açık Wi-Fi'ler yüzünden kaybedebilirsiniz. Ve standart antivirüs yazılımları bile sizi bu tehlikeden koruyamaz.



İşte bu yüzden Hotspot Shield ile internet bağlantınızı güvenlik altında tutmalısınız. Ücretsiz olan bu yazılım ile işte veya evde veya herhangi bir yerde genel Wi-Fi kullanırkenki tehlikelerden uzak duracaksınız.



Hotspot Shield bir sanal gizlilik ağı kurarak laptopunuz ve wireless bağlantınız arasında bir güvenlik oluşturur. Bu güvenlik sayesinde korsanların bilgisayarınıza erişimini engelleyebilirsiniz. Bu sayede e-posta, hazır mesajlaşma, kredi kartı bilgileri gibi bilgileriniz asla alınamaz.

Önemli! Program reklam amaçlı bir araç çubuğu ile birlikte yükleniyor. Bu araç çubuğunu yüklemeyi program kuruluş aşamasında iptal edip sadece programı kurabilirsiniz.