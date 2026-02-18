Jurassic Park: Survival, popüler film serisini mükemmel bir şekilde oyunculara yansıtan aksiyon-macera oyunudur.

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, filmin bitişinden tam 24 saat sonrasını konu alıyor. Adadan tahliye edilemeyen InGen bilim insanı Dr. Maya Joshi'yi kontrol ediyoruz.

Bu oyun bir "shooter" değil. Yani eline tüfek alıp dinozor avlamayacaksın.

Oyundaki her dinozor türünün kendine has bir davranışı var. Bazıları pusu kurarken, bazıları sadece bölgesini koruyor.

1993 yılında çıkış yapan ve sinema dünyasını kasıp kavuran Jurassic Park filminin ertesi gününü hiç merak ettiniz mi? Saber Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan Jurassic Park: Survival, popüler filmin ertesi gününü konu alıyor. Tek oyunculu bir aksiyon-macera oyunu olan bu oyunda, heyecan verici dakikalar yaşayacak ve hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Dr, Maya Joshi karakteri canlandırdığımız Jurassic Park: Survival'da, daha önce anlatılmamış bir hikayeyi keşfedeceksiniz. Dinozorlar, vahşi hayvanlar ve çeşitli tehlikelerle dolu olan Isla Nublar'da maceralara atılın. Dinozorlarla etkileşime geçebilir, tamamen zekanızı kullanarak alt edebilir ve gerilim dolu anlar yaşayabilirsiniz.

Jurassic Park: Survival, oyunculara "shooter" deneyimi kesinlikle sunmuyor. Yani dinozorlara zarar veremez veya silah kullanarak ateş edemezsiniz. Sadece zekanızla onları yenebilir, dikkatlerini dağıtabilir ve gizlenerek kaçış yolunu arayabilirsiniz.

Jurassic Park: Survival İndir

Tehlikelere göğüs germek için parktaki tüm kaynakları keşfetmelisiniz. Toplayacağınız her ekipman sizi daha da güçlendirecek. Bu nedenle kaynak toplayın ve akıllı çözümler bulmaya çalışın.

Jurassic Park: Survival'ın en göze çarpan özelliklerinden biri ise, gelişmiş dinozor yapay zekasıdır. Oyundaki her dinozor türü farklı şekilde yaklaşım gösterir ve türünün has davranışlarını sergiler. Bazı dinozorlar avına pusu kurarken, bazıları ise sizi gördüğü an bile saldırabilir.

Henüz çıkış tarihi belli olmayan Jurassic Park: Survival, 2026 yılı içerisinde oyuncularla buluşacak. Eğer siz de şimdiden heyecanlandıysanız, çıktığı gibi Jurassic Park: Survival indirin ve dinozorların dünyasına adım atın!

Jurassic Park: Survival Sistem Gereksinimleri

Çıkış tarihiyle birlikte sistem gereksinimleri de henüz belirlenmeyen Jurassic Park: Survival, muhtemelen orta ve üst düzey PC'lerde çalışacak.