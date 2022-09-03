En İyi Steven Spielberg Filmleri
Ünlü yönetmen Steven Spielberg’in en iyi filmlerini sizler için sıraladık. En iyi Spielberg filmleri için yazımıza göz atabilirsiniz.
Steven Spielberg, 50’den fazla filmin yönetmenliğini yapmış ve yüzlerce filmin prodüktörlüğünü yapmış birisidir. Sinema tarihindeki çok önemli eserlerde imzası bulunan Steven Spielberg, Dünya’nın en önemli yönetmenlerinden biridir. Biz de bu yazımızda değerli Steven Spielberg filmleri içerisindeki en iyi olanları listeledik.
En İyi Steven Spielberg Filmleri Listesi
- Schindler's List
- Saving Private Ryan
- Raiders of the Lost Ark
- Jurassic Park
- Catch Me If You Can
- Jaws
- E.T.
- Minority Report
- Close Encounters of the Third Kind
- Ready Player One
- A.I. Artificial Intelligence
Yukarıdaki Steven Spielberg Filmleri IMDB puanlarına göre sıralanmıştır.
Schindler's List (1993)
Usta yönetmen Spielberg’in şüphesiz en meşhur ve en etki bırakan bırakan filmidir. Biyografi niteliği taşıyan bu film oldukça sarsıcı bir hikayeye sahiptir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya tarafından işgal edilen Polonya’da geçen bu öykü içinizi burkacak. Filmin barındırdığı yoğun duygu, size uzun zaman unutamayacağınız bir iz bırakacak.
Tür: Biyografi, Drama, Tarih
Oyuncular: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley
IMDB Puanı: 9.0
Saving Private Ryan (1998)
Ülkemizde “Er Ryan'ı Kurtarmak” ismiyle bilinen bu yapım eşi benzeri olmayan bir savaş filmidir. Meşhur Normandiya Çıkarması’nı konu alan bu filmde savaşın gerçek yüzüne tanıklık ediyorsunuz. En iyi savaş filmlerinden biri olan bu film adeta zamansız bir eser.
Tür: Drama, Savaş
Oyuncular: Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore, Vin Diesel
IMDB Puanı: 8.6
Raiders of the Lost Ark (1981)
Ülkemizde “Kutsal Hazine Avcıları” adıyla bilinen bu yapım bir Indiana Jones filmidir. Indiana Jones filmleri arasında en iyilerinden biri olan Kutsal Hazine Avcıları, bu türdeki filmleri hiç izlememiş kişiler için oldukça iyi bir başlangıçtır. Indiana Jones külliyatına giriş yapmak ve keyifli vakit geçirmek isteyen kişiler bu filme göz atabilirler.
Tür: Aksiyon, Macera
Oyuncular: Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman
IMDB Puanı: 8.4
Jurassic Park (1993)
Jurassic Park efsanesini de hayatımıza katan isim Steven Spielberg olmuştur. Keşif sonucu dinazorların kanına ulaşan bir ekip teknoloji ve bilimi kullanarak dinazor kanından tekrar dinazor üretebiliyorlar. Bu dinozorları da tıpkı bir hayvanat bahçesi gibi etrafını çeviriyorlar ve içini de dinozorlarla dolduruyorlar. Bir aksaklık sonucu da işler kontrolden çıkıyor ve olaylar silsilesi başlıyor. Eğer hala Jurassic Park izlemediyseniz mutlaka tavsiye ederiz.
Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu
Oyuncular: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum
IMDB Puanı: 8.2
Catch Me If You Can (2002)
Gerçek bir olaydan esinlenen bu film adeta bir yıldızlar geçidi. Sürekli kimliğini değiştiren ve bunu çok profesyonel bir biçimde yapan bir suçluyu yakalamaya çalışan FBI ajanının hikayesini izliyoruz. Oldukça heyecan dolu olan bu film ülkemizde “Sıkıysa Yakala” ismiyle biliniyor.
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Tür: Biyografi, Suç, Drama
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken
IMDB Puanı: 8.1
Jaws (1975)
Sinema tarihinin en ikonik filmlerinden biri olan Jaws, pek çok insana köpek balığı korkusu aşılamış bir filmdir. Çıktığı dönemde ve sonrasında o kadar etkili olmuştur ki insanlar denize girmeye çekinir olmuştu. Dünya üzerindeki pek çok insan üzerinde böylesine bir etki yapan bu filmi henüz izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririz.
Tür: Macera, Gerilim
Oyuncular: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss
IMDB Puanı: 8.1
E.T. (1982)
Uzaylı filmleri denilince akıllara gelen ilk filmlerden olan E.T., sevimli ve arkadaş canlısı uzaylı figürünü geniş kitlelere ulaştıran ilk filmlerden biridir. E.T. oldukça da ikonik bir filmdir. 80’lere damgasını vuran bu film Spielberg’ün en bilinen filmlerinden bir tanesi. Ailecek izlenebilecek bir film olan E.T. ile keyifli bir akşam geçirebilirsiniz.
Tür: Macera, Bilim Kurgu
Oyuncular: Henry Thomas, Drew Barrymore, Peter Coyote
IMDB Puanı: 7.9
Minority Report (2002)
Gelecekte geçen bu filmde bilimin ve psişik bazı güçlerin sayesinde cinayetler gerçekleşmeden önlenebiliyor. Bu durumu kullanan bir dedektif, sistemin kusursuzluğuna inanıyordu. Ta ki her şey birdenbire tersine dönene kadar.
Tür: Aksiyon, Suç, Gizem
Oyuncular: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton
IMDB Puanı: 7.7
Close Encounters of the Third Kind (1977)
Türkçe’ye “Üçüncü Türden Yakınlaşmalar” şeklinde çevirilen bu film bilim kurgu külliyatı içeriside oldukça önemli bir yere sahiptir. Kaybolmuş bir uçağın aniden çölün ortasında belirmesi üzerine başlayan macera basit bir elektrik teknisyeninin uzaylılar ile ilk yakın karşılaşması ile sonuçlanır. Bilim kurgu ve uzaylı filmlerine ilgisi olan herkesin mutlaka izlemesi gereken bir yapım olan Üçüncü Türden Yakınlaşmalar oldukça zihin açıcı bir eser.
Tür: Drama, Bilim Kurgu
Oyuncular: Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr
IMDB Puanı: 7.6
Ready Player One (2018)
Son yıllarda oldukça konuşulan ve ses getiren bir film olan Ready Player One, video oyunlarıyla ilgili olan herkesin izlemesi gereken bir film. Ready Player One, ufak yaşta ailesini kaybeden ve kafasını dağıtmak için oyun oynayan bir gencin oyun içerisinde girdiği bir macerayı konu alıyor. Bu film, oyun severler başta olmak üzere pek çok kişinin ilgisini çekecektir. Oyunların dünyasına Steven Spielberg’in gözünden tanıklık ettiğimiz bu film size ilginç duygular hissettirecek.
Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu
Oyuncular: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn
IMDB Puanı: 7.4
A.I. Artificial Intelligence (2001)
En iyi yapay zeka konulu filmlerden biri olan A.I., küçük bir robot çocuğun hikayesini anlatıyor. Çocuğu olmayan aileler için tasarlanmış ideal bir çocuk robot olan bu karakter kısa bir süre sonra normal çocuklardan farklı olduğunu anlıyor. Robot değil, gerçek bir çocuk olmak isteyen bir karakterin yolculuğuna şahit oluyoruz.
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Steven Spielberg’in masalsı ve çocuksu anlatımıyla bilim kurgunun sert gerçekçi tarafını törpüleyen bu eser yer yer yüzünüzü güldürecek yer yer de içinizi burkup etkileyecek. Sinema tarihinde benzeri pek olmayan bu film, Steven Spielberg’in en kıymeti bilinmemiş eserlerinden biridir.
Tür: Drama, Bilim Kurgu
Oyuncular: Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O'Connor
IMDB Puanı: 7.2
En iyi Steven Spielberg filmlerine yer verdiğimiz yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Listemizdeki Steven Spielberg filmleri içerisinde favoriniz hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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