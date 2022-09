Steven Spielberg, 50’den fazla filmin yönetmenliğini yapmış ve yüzlerce filmin prodüktörlüğünü yapmış birisidir. Sinema tarihindeki çok önemli eserlerde imzası bulunan Steven Spielberg, Dünya’nın en önemli yönetmenlerinden biridir. Biz de bu yazımızda değerli Steven Spielberg filmleri içerisindeki en iyi olanları listeledik.

En İyi Steven Spielberg Filmleri Listesi

Schindler's List

Saving Private Ryan

Raiders of the Lost Ark

Jurassic Park

Catch Me If You Can

Jaws

E.T.

Minority Report

Close Encounters of the Third Kind

Ready Player One

A.I. Artificial Intelligence

Schindler's List (1993)

Usta yönetmen Spielberg’in şüphesiz en meşhur ve en etki bırakan bırakan filmidir. Biyografi niteliği taşıyan bu film oldukça sarsıcı bir hikayeye sahiptir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya tarafından işgal edilen Polonya’da geçen bu öykü içinizi burkacak. Filmin barındırdığı yoğun duygu, size uzun zaman unutamayacağınız bir iz bırakacak.

Tür: Biyografi, Drama, Tarih

Oyuncular: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley

IMDB Puanı: 9.0

Saving Private Ryan (1998)

Ülkemizde “Er Ryan'ı Kurtarmak” ismiyle bilinen bu yapım eşi benzeri olmayan bir savaş filmidir. Meşhur Normandiya Çıkarması’nı konu alan bu filmde savaşın gerçek yüzüne tanıklık ediyorsunuz. En iyi savaş filmlerinden biri olan bu film adeta zamansız bir eser.

Tür: Drama, Savaş

Oyuncular: Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore, Vin Diesel

IMDB Puanı: 8.6

Raiders of the Lost Ark (1981)

Ülkemizde “Kutsal Hazine Avcıları” adıyla bilinen bu yapım bir Indiana Jones filmidir. Indiana Jones filmleri arasında en iyilerinden biri olan Kutsal Hazine Avcıları, bu türdeki filmleri hiç izlememiş kişiler için oldukça iyi bir başlangıçtır. Indiana Jones külliyatına giriş yapmak ve keyifli vakit geçirmek isteyen kişiler bu filme göz atabilirler.

Tür: Aksiyon, Macera

Oyuncular: Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman

IMDB Puanı: 8.4

Jurassic Park (1993)

Jurassic Park efsanesini de hayatımıza katan isim Steven Spielberg olmuştur. Keşif sonucu dinazorların kanına ulaşan bir ekip teknoloji ve bilimi kullanarak dinazor kanından tekrar dinazor üretebiliyorlar. Bu dinozorları da tıpkı bir hayvanat bahçesi gibi etrafını çeviriyorlar ve içini de dinozorlarla dolduruyorlar. Bir aksaklık sonucu da işler kontrolden çıkıyor ve olaylar silsilesi başlıyor. Eğer hala Jurassic Park izlemediyseniz mutlaka tavsiye ederiz.

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Oyuncular: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum

IMDB Puanı: 8.2

Catch Me If You Can (2002)

Gerçek bir olaydan esinlenen bu film adeta bir yıldızlar geçidi. Sürekli kimliğini değiştiren ve bunu çok profesyonel bir biçimde yapan bir suçluyu yakalamaya çalışan FBI ajanının hikayesini izliyoruz. Oldukça heyecan dolu olan bu film ülkemizde “Sıkıysa Yakala” ismiyle biliniyor.

Tür: Biyografi, Suç, Drama

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken

IMDB Puanı: 8.1

Jaws (1975)

Sinema tarihinin en ikonik filmlerinden biri olan Jaws, pek çok insana köpek balığı korkusu aşılamış bir filmdir. Çıktığı dönemde ve sonrasında o kadar etkili olmuştur ki insanlar denize girmeye çekinir olmuştu. Dünya üzerindeki pek çok insan üzerinde böylesine bir etki yapan bu filmi henüz izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririz.

Tür: Macera, Gerilim

Oyuncular: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss

IMDB Puanı: 8.1

E.T. (1982)

Uzaylı filmleri denilince akıllara gelen ilk filmlerden olan E.T., sevimli ve arkadaş canlısı uzaylı figürünü geniş kitlelere ulaştıran ilk filmlerden biridir. E.T. oldukça da ikonik bir filmdir. 80’lere damgasını vuran bu film Spielberg’ün en bilinen filmlerinden bir tanesi. Ailecek izlenebilecek bir film olan E.T. ile keyifli bir akşam geçirebilirsiniz.

Tür: Macera, Bilim Kurgu

Oyuncular: Henry Thomas, Drew Barrymore, Peter Coyote

IMDB Puanı: 7.9

Minority Report (2002)

Gelecekte geçen bu filmde bilimin ve psişik bazı güçlerin sayesinde cinayetler gerçekleşmeden önlenebiliyor. Bu durumu kullanan bir dedektif, sistemin kusursuzluğuna inanıyordu. Ta ki her şey birdenbire tersine dönene kadar.

Tür: Aksiyon, Suç, Gizem

Oyuncular: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton

IMDB Puanı: 7.7

Close Encounters of the Third Kind (1977)

Türkçe’ye “Üçüncü Türden Yakınlaşmalar” şeklinde çevirilen bu film bilim kurgu külliyatı içeriside oldukça önemli bir yere sahiptir. Kaybolmuş bir uçağın aniden çölün ortasında belirmesi üzerine başlayan macera basit bir elektrik teknisyeninin uzaylılar ile ilk yakın karşılaşması ile sonuçlanır. Bilim kurgu ve uzaylı filmlerine ilgisi olan herkesin mutlaka izlemesi gereken bir yapım olan Üçüncü Türden Yakınlaşmalar oldukça zihin açıcı bir eser.

Tür: Drama, Bilim Kurgu

Oyuncular: Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr

IMDB Puanı: 7.6

Ready Player One (2018)

Son yıllarda oldukça konuşulan ve ses getiren bir film olan Ready Player One, video oyunlarıyla ilgili olan herkesin izlemesi gereken bir film. Ready Player One, ufak yaşta ailesini kaybeden ve kafasını dağıtmak için oyun oynayan bir gencin oyun içerisinde girdiği bir macerayı konu alıyor. Bu film, oyun severler başta olmak üzere pek çok kişinin ilgisini çekecektir. Oyunların dünyasına Steven Spielberg’in gözünden tanıklık ettiğimiz bu film size ilginç duygular hissettirecek.

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Oyuncular: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn

IMDB Puanı: 7.4

A.I. Artificial Intelligence (2001)

En iyi yapay zeka konulu filmlerden biri olan A.I., küçük bir robot çocuğun hikayesini anlatıyor. Çocuğu olmayan aileler için tasarlanmış ideal bir çocuk robot olan bu karakter kısa bir süre sonra normal çocuklardan farklı olduğunu anlıyor. Robot değil, gerçek bir çocuk olmak isteyen bir karakterin yolculuğuna şahit oluyoruz.

Steven Spielberg’in masalsı ve çocuksu anlatımıyla bilim kurgunun sert gerçekçi tarafını törpüleyen bu eser yer yer yüzünüzü güldürecek yer yer de içinizi burkup etkileyecek. Sinema tarihinde benzeri pek olmayan bu film, Steven Spielberg’in en kıymeti bilinmemiş eserlerinden biridir.

Tür: Drama, Bilim Kurgu

Oyuncular: Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O'Connor

IMDB Puanı: 7.2

En iyi Steven Spielberg filmlerine yer verdiğimiz yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Listemizdeki Steven Spielberg filmleri içerisinde favoriniz hangisi?