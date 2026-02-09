Rakiplerin ganimetini çalmaya çalıştığınız King of Thieves APK'da, zorlu engelleri aşarak hazineye ulaşın ve kazandığınız paralarla kendi ganimetinizi korumaya çalışın!

Berkcan Aktürk - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun iki ana kısımdan oluşur: Diğer oyuncuların zindanlarına sızıp mücevherlerini çalmak ve kendi zindanına tuzaklar kurarak başkalarının senden çalmasını engellemek.

Çaldığın mücevherleri toteminde birleştirerek daha değerli taşlar elde edersin.

Oyunda tek başına takılmak yerine bir klana katılabilirsin. Klan arkadaşların çalınan mücevherlerini geri almana yardım edebilir ve büyük klan savaşlarına katılarak devasa ödüller kazanabilirsin.

King of Thieves APK, yetenekli bir hırsızı canlandırdığınız Android platform oyunudur. Çok oyunculu moduyla karşımıza çıkan King of Thieves oyununda, rakip oyuncunun ganimetini çalmaya çalışıyorsunuz. Amaç sadece çalmak değil, aynı zamanda diğer hırsızların ganimetinizi çalmaması için savunma inşa etmeniz etmektir.

En iyi savunmayı inşa etmek için mükemmel bir hırsız olmalı ve en ince ayrıntıyı düşünmelisiniz. Ganimetinizi koruduğunuz alanın önüne çeşitli bıçaklar, savunma barikatları ve yetenek gerektiren platformlar kurabilirsiniz.

Rakibiniz de çok gülü savunmalar inşa etmiş olabilir. Ölümcül platformları aşmak için karakterinizin yeteneklerini kullanın, duvarda yürüyün ve tüm engelleri aşarak hazineyi çalın.

King of Thieves APK İndir

King of Thieves APK'da, klanlara katılabilir ve güvenilir hırsızlarla iş birliği yapabilirsiniz. Diğer birliklere savaş ilan edebilir, arenalarda mücadele edebilir ve oyunu daha da heyecanlı hale getirebilirsiniz. Arenalar ve klan savaşları, büyük ödüller kazanabileceğiniz en iyi modlardır.

Genel olarak oynanış ve görsel açıdan mükemmel dizayn edilen King of Thieves APK, mobil oyunculara bağımlılık yapıcı bir deneyim sunuyor. Eğer siz de platform oyunlarından hoşlanıyorsanız, King of Thieves APK indirin ve ganimetinizi büyütmeye çalışın!