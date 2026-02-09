King of Thieves APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 209 MB
- Üretici Nazara Publishing
-
Rakiplerin ganimetini çalmaya çalıştığınız King of Thieves APK'da, zorlu engelleri aşarak hazineye ulaşın ve kazandığınız paralarla kendi ganimetinizi korumaya çalışın!
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun iki ana kısımdan oluşur: Diğer oyuncuların zindanlarına sızıp mücevherlerini çalmak ve kendi zindanına tuzaklar kurarak başkalarının senden çalmasını engellemek.
- Çaldığın mücevherleri toteminde birleştirerek daha değerli taşlar elde edersin.
- Oyunda tek başına takılmak yerine bir klana katılabilirsin. Klan arkadaşların çalınan mücevherlerini geri almana yardım edebilir ve büyük klan savaşlarına katılarak devasa ödüller kazanabilirsin.
King of Thieves APK, yetenekli bir hırsızı canlandırdığınız Android platform oyunudur. Çok oyunculu moduyla karşımıza çıkan King of Thieves oyununda, rakip oyuncunun ganimetini çalmaya çalışıyorsunuz. Amaç sadece çalmak değil, aynı zamanda diğer hırsızların ganimetinizi çalmaması için savunma inşa etmeniz etmektir.
En iyi savunmayı inşa etmek için mükemmel bir hırsız olmalı ve en ince ayrıntıyı düşünmelisiniz. Ganimetinizi koruduğunuz alanın önüne çeşitli bıçaklar, savunma barikatları ve yetenek gerektiren platformlar kurabilirsiniz.
Rakibiniz de çok gülü savunmalar inşa etmiş olabilir. Ölümcül platformları aşmak için karakterinizin yeteneklerini kullanın, duvarda yürüyün ve tüm engelleri aşarak hazineyi çalın.
King of Thieves APK İndir
King of Thieves APK'da, klanlara katılabilir ve güvenilir hırsızlarla iş birliği yapabilirsiniz. Diğer birliklere savaş ilan edebilir, arenalarda mücadele edebilir ve oyunu daha da heyecanlı hale getirebilirsiniz. Arenalar ve klan savaşları, büyük ödüller kazanabileceğiniz en iyi modlardır.
Genel olarak oynanış ve görsel açıdan mükemmel dizayn edilen King of Thieves APK, mobil oyunculara bağımlılık yapıcı bir deneyim sunuyor. Eğer siz de platform oyunlarından hoşlanıyorsanız, King of Thieves APK indirin ve ganimetinizi büyütmeye çalışın!
Sıkça Sorulan Sorular
Kendi zindanımda kurduğum tuzakların "geçilebilir" olduğunu kanıtlamam gerekiyor mu?
Evet. Bir savunma düzenini aktif hale getirebilmek için, kendi kurduğun tuzakları arka arkaya iki kez hatasız geçebildiğini oyuna kanıtlaman gerekir. Bu, imkansız (geçilemez) zindanların yapılmasını engeller.
Mücevherim çalındığında tamamen geri alabilir miyim?
Eğer seni soyan oyuncuya karşı başarılı bir "İntikam" (Revenge) saldırısı yaparsan veya klan arkadaşların senin için mücevheri geri alırsa (Retrieve), taşını tekrar kazanabilirsin.
Oyun tamamen "Pay to Win" (Öde ve Kazan) mi?
Para harcayarak kilitleri daha hızlı açabilir veya tuzakları geliştirebilirsin; ancak oyun büyük oranda el becerisine dayanır. Çok zengin bir oyuncu bile, senin kurduğun zekice bir tuzak düzenini geçemezse senden bir şey çalamaz.
Tuzakları nasıl geliştirebilirim?
Kazandığın altınları kullanarak tuzaklarının hasarını ve savunma gücünü artırabilirsin. Tuzakların seviyesi ne kadar yüksekse, düşmanın hata payı o kadar azalır ve ölme ihtimali artar.
İnternetsiz (Offline) oynanabilir mi?
Hayır. King of Thieves tamamen çevrimiçi bir "PvP" (Oyuncuya karşı Oyuncu) oyunudur. Diğer oyuncuların zindanlarına girmek ve dünya sıralamasında yükselmek için internet bağlantısı şarttır.