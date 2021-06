Kingdom: The Blood Pledge, acımasız açık dünya PvP savaşları içeren MMORPG oyunu.

Kingdom: The Blood Pledge, en acımasız açık dünya birebir savaşların gerçekleştiği MMORPG oyunu. Bu kan anlaşmasında katılın ve dünya genelinde 150 ülkeden oyuncularla savaşın!

Kingdom: The Blood Pledge İndir

Kingdom: The Blood Pledge, gerçek sıkı oyunculara hitap ediyor ve klasik PC MMO oyunlarına dayanıyor. Gerçek açık dünyada istediğiniz zaman stat puanları tahsis edebilir, yüzün üzerinde benzersiz beceri öğrenebilir, rünler ve kristaller kullanarak karakterinizi güçlendirebilirsiniz. Serbestçe ticaret yapın. Dünyanın her yerinden oyuncularla her zaman, her yerde acımasız takip ve destansı kuşatmalara katılın.