Kingdom: The Blood Pledge
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Efun Game Ltd.
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Kingdom: The Blood Pledge, acımasız açık dünya PvP savaşları içeren MMORPG oyunu.
Kingdom: The Blood Pledge, en acımasız açık dünya birebir savaşların gerçekleştiği MMORPG oyunu. Bu kan anlaşmasında katılın ve dünya genelinde 150 ülkeden oyuncularla savaşın!
Kingdom: The Blood Pledge İndir
Kingdom: The Blood Pledge, gerçek sıkı oyunculara hitap ediyor ve klasik PC MMO oyunlarına dayanıyor. Gerçek açık dünyada istediğiniz zaman stat puanları tahsis edebilir, yüzün üzerinde benzersiz beceri öğrenebilir, rünler ve kristaller kullanarak karakterinizi güçlendirebilirsiniz. Serbestçe ticaret yapın. Dünyanın her yerinden oyuncularla her zaman, her yerde acımasız takip ve destansı kuşatmalara katılın.
- Kesintisiz Açık Dünya - Yükleme ekranlarına veda edin! Kingdom: The Blood Pledge, gerçek 360 derece kesintisiz açık dünya haritasına sahip. Sıfır yükleme süresiyle düzlükler, çorak araziler, çöller, kumsallar ve düzenilerce başka ortam arasında serbestçe dolaşın. Bu görkemli dünyayı keşfetmeye başlayın ve her zaman, her yerde düşman oyuncularla savaşın.
- Sürükleyici PvP Deneyimi - Kırmızı ad olarak etiketlenmiş diğer oyuncuları öldürün, yağmalayın, sataşın, tüm donanımlarını çıkarana dek sonsuz bir intikam döngüsüne girin ve merhamet duymayın. Arkadaşlarını bir araya toplayan ve intikam arayan düşmanlara karşı dikkatli olun. Bu, gücün her şey olduğu acımasız bir dünya.
- Vahşi Boss’lara Karşı Takım Kurun - Nadir bulunan, efsane teçhizata mı ihtiyacınız var? Ganimetlerin hızlı ve ölümcül olanlara verildiği bu herkese açık boss savaşında vahşi boss’u alt edin! Savaş etkinizi artırmak için ittifaklarla takım kurun.
- Benzersiz Silahlar Oluşturun - Her şeyi yapmanızı sağlayan eşya yapma sistemi! Binlerce paha biçilmez, harika teçhizat oluşturun.
- Gerçek Serbest Ticaret - Pazar, herhangi bir silahın, savunma teçhizatının, aksesuarın veya sarf malzemesinin serbestçe alınıp satılabildiği adil ve adli bir yer. Kendi fiyatınızı belirleyin ve zengin olmak için hızlı ticaret işlevinden yararlanın.
- Kan Pompalayan Küresel Kuşatma Savaşları - İlk kez 300’e 300 destansı kuşatma savaşı! Dünya genelinde 150 ülkeden Kingdom oyuncularına katılın ve destansı savaşlara katılın. Zafer kazanmak için saldırılarınızı diğer lonca üyeleriyle koordine edin. Bölgeleri ve ganimetleri ele geçirmek için kapıları kırın.
Kingdom: The Blood Pledge
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 2355.20 MB
- Üretici Efun Game Ltd.
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Kingdom: The Blood Pledge, acımasız açık dünya PvP MMORPG oyunu.
Kingdom: The Blood Pledge, gelmiş geçmiş en acımasız açık dünya birebir savaşlarını içeren MMORGP oyunu. Dünyanın dört bir yanındaki 150 ülkede yer alan oyuncularla savaşmak için hemen kan paktına katılın!
Kingdom: The Blood Pledge İndir iOS
Kingdom: The Blood Pledge, ekstrem ruhlu oyunculara hitap eden, klasik PC MMO oyunlarına son derece bağlı bir yapım. Gerçek anlamda açık bu dünyada istatistik puanlarınızı istediğiniz gibi tahsis edebilir, yüzün üzerinde eşsiz beceri öğrenebilir, run ve kristallerle kendinize özgü karakteri meydana getirerek karakterinizi güçlendirebilirsiniz. Serbestçe ticaret yaparak kısa sürede paraları toplayın. Dünya genelinde oyuncularla birlikte istediğiniz zaman, istediğiniz yerde acımasız takibe ve destansı kuşatmalara katılın.
- Acımasız açık dünya PvP MMORPG oyunu
- Uçsuz bucaksız bir dünya - Sıfır yükleme ile savaş meydanına girin.
- Kana kan, dişe diş - Sürükleyici katliama ve PvP dövüşlerine katılın.
- Serbest alım satımın tadını çıkarın - Tek bir dokunuşla paraları toplayın.
- Destansı silahları özelleştirin - Tüm sunucunun en iyi oyuncusu olun.
- Güçlü boss’ları yenin - İttifaklarla sahipsiniz hazineler için savaşın.