En İyi Mobil Multiplayer Oyunlar- 2022

Yazımızda kalabalık arkadaş topluluklarında oynanabilecek multiplayer mobil oyunlar listesini hazırladık. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte mobil platformlara çok sayıda multiplayer oyunlar sunuldu. Mobil cihazlar için geliştirilen multiplayer oyunları, grafik açısından masaüstü oyunlarını aratmıyor. Mobil multiplayer oyun oynarken oyuncular masaüstündeki oyunlar gibi büyük keyif alıyor. Arkadaş ortamında mobil multiplayer oyunlarla bol eğlenceli ve keyifli zaman geçirirken rekabeti de doruk noktalarda yaşayabilirsiniz.

En İyi Mobil Multiplayer Oyunlar

Brawl Stars

Brawl Stars; mobil cihazlarda oynanabilecek oyunların başında geliyor. En iyi mobil multiplayer oyunlar listesindeki Brawl Stars, benzersiz deneyimler sunmasıyla oyunculara keyifli anlar yaşatıyor. Bu oyunda arkadaşlarınıza karşı ya da onlarla birleşerek modlarla mücadele ederek eğlenebilirsiniz.

Call of Duty Mobile

Multiplayer oyunlar mobil listemize Call of Duty Mobile oyununu ekleyebiliriz. Oyunda 3D grafikler kaliteli şekilde oluşturulmuş. Çok sayıda haritanın olduğu oyun; tek oynanabildiği gibi kalabalık arkadaş topluluğuyla da oynanabiliyor. Ayrıca oyucular oyunu; hareketli mi, durağan mı oynayacağını seçebiliyor.

Roblox

Dünyanın en popüler oyunları içerisinde yer alan Roblox, birçok içerikten oluşuyor. Sanal sandbox oyunu olan Roblox, mobil oyun standartlarıyla karşılaştırıldığında eski oyundur. Roblox’un uzun yıllardır popüler olması, oyuna devamlı içerik eklenmesinden kaynaklanıyor. Roblox oyunları birbirlerinin yaratmış olduklarını oynayabiliyorlar. Ayrıca oyun, platformlar arasında destek yani çapraz platform desteğinden oluşuyor. Oyundaki içeriklerin bazıları NSFW “Not safe for work” şeklinde isimlendirilen uygunsuz görüntülerden oluşabiliyor. Bundan dolayı çocukların oynayacağı zaman oyun içeriklerinin denetlenmesi çok iyi olur.

League of Legends: Wild Rift

2021 yılında piyasaya sürülen League of Legends: Wild Rift; en iyi MOBA’lar içinde yer alıyor. Oyunda şampiyonlar dengeli tutulmaya çalışılıyor. 5v5 güzel MOBA deneyimiyle oyuncuların eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. League of Legends: Wild Rift’te maçlar yaklaşık olarak 15-20 dakika arasında sürmektedir. Aslında bu süre mobil oyunlar için uzun diyebiliriz. Bir MOBA oyunu ne gibi özelliklere sahip olması gerekiyorsa hepsini League of Legends: Wild Rift oyununda görmek mümkün.

Unkilled

Multiplayer mobil oyunlar listemizdeki Unkilled oyunu, arkadaş ortamında oynanabilen oyunlardandır. Unkilled oyunu, yüksek kaliteli grafiklerden oluşuyor. Ayrıca işlemin arkasından oyunda çok sayıda efektler yer alıyor. Unkilled oyununda 40’ın üzerinde silah çeşidi var. Bu silahlar 5’ten çok silah sınıfından oluşuyor. 150’den fazla oyunda görev var. Oyun aynı zamanda çeşitli gamepad’leride destekliyor. Arayüz açısından da incelendiğinde çok kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Unkilled oyununda özel görevlerin tamamlanmasının ardından elde edilen paralarla hem silahlar hem de paralar özelleştirilebiliyor. Ayrıca oyunda şampiyon olduktan sonra ekstra ödül kazanılıyor.

Critical Ops: Multiplayer FPS

Çok oyunculu ve üç boyutlu FPS oyunu olarak biliniyor. Silah oyunlarına meraklı olanların çok seveceği bir oyundur. Crital Ops: Multiplayer FPS oyununda iki farklı amaç vardır. Bombayı kuran veya bombayı imha eden ekibin içinde yer alabilirsiniz. Oyuncular dilerse oyunda klan oluşturabilirler. Oyun içinde var olan klana katılmakta mümkündür.

Guns Royale: Mobile Team PvP

Guns Royale: Mobile Team PvP; bloklu karakterlerden ve piksel grafiklerden oluşmaktadır. Oyunun içeriği; savaş ortasında hayatta kalmaya çalışılmasını konu edinmiştir. Yeni silahlar toplayarak oyunda seviye atlanabiliyor. Silahlar zemine rastgele dizilmiştir. Bu nedenle oyuncuların dikkatli toplaması gerekiyor.

Last Day on Earth: Dead War

MMORPG zombi oyunu olarak, Last Day on Earth: Dead War biliniyor. Oyuncular oyunda hayatta kalma mücadelesi veriyor. 2027 yılında tüm dünyayı saran virüs, canlı popülasyonunu yok eder. Canlılardan hayatta kalanlarsa; post- apokaliptik dünya üzerindeki zombileri yok etmeye çalışırlar. Oyuncular kendi sığınaklarını kurup sonrasında kendilerine ait silahlar oluşturup hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Command Conquer: Rivals X

En iyi Multiplayer oyunlar mobil listesi içinde yer alan Command Conquer: Rivals X; çok uzun süredir piyasada oynanıyor. Command Conquer: Rivals X oyunu; çok hızlı ve tempolu şekilde oynanmaktadır. Oyunda aksiyon sahneleri çoktur. Küçük harita üzerinden; araçlarla piyade birimleri komuta edilebilir. Böylelikle savaştaki rakiplerle güçler Nod kardeşliği ve Küresel Savunma Girişimi şeklinde yönetilebiliyor.

PUBG Mobil

Savaş oyunu olan PUBG Mobil’de 100 oyuncu bir adanın içine silah toplamak için düşer. Bu ada içinde ayakta kalan takım ya da kişi olma mücadelesi verilir. PUBG Mobil’de arkadaşlarla takım kurulup, tavuk yemeği mücadelesi verilebilir.

Sizlere “en iyi mobil multiplayer oyunlar-2022” listesi oluşturduk. Ayrıca “En Çok İndirilen Mobil Oyunlar (Android)” listemize de göz atabilirsiniz.