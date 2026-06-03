LEGO ve Batman dünyasını birleştiren LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, oyunculara hem aksiyon hem de hikaye açısından mükemmel bir deneyim sunuyor.

Berkcan Aktürk - 51 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, açık dünyalı Gotham City sunuyor.

Oyun klasik LEGO formülünü daha gelişmiş dövüş sistemiyle birleştiriyor.

Batman’in köken hikâyesi ilk kez bu kadar detaylı anlatılıyor.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, LEGO dünyasını Batman efsanesinin aksiyonuyla birleştiren bir bilgisayar oyunudur. Kara şövalye olarak oynadığınız bu oyunda, Batman hikayesini farklı evrenlerde sürdürme imkanına sahip olacaksınız.

Gotham Şehri'nin açık dünyasını içerisinde barındıran LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, Batman'in kökenlerini keşfetmenize olanak tanıyor. Neredeyse tüm düşmanlarla karşı karşıya geleceğiniz bu oyunda, heyecan verici dövüş anlarında da oldukça eğleneceğinizi söyleyebiliriz.

Batman'in tüm özelliklerini oyunun akıcı dövüş sistemi sayesinde kullanabileceksiniz. Kombolar, gizli teknikler, dedektiflik becerileri ve daha birçok yeteneği istediğiniz zaman istediğiniz yerde kullanın.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight İndir

Amacınız, Gotham sokaklarını suçlulardan arındırmaktır. Zorluk seviyesi hikayenin gidişatıyla birlikte doğru orantılı olarak arttığı için, karakterin özelliklerine ve kontrolüne de fazlasıyla alışacaksınız.

Eğer siz de Batman ve LEGO evrenini seviyorsanız, kesinlikle LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight indirin ve şehrin sahibin kim olduğunu düşmanlara gösterin!

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 11

Windows 11 İŞLEMCI: Intel Core i5-10600K or AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-10600K or AMD Ryzen 5 1600 BELLEK: 16 GB RAM

16 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 960, 4 GB or AMD Radeon RX 6400, 4 GB or Intel Arc A580, 8 GB

NVIDIA GeForce GTX 960, 4 GB or AMD Radeon RX 6400, 4 GB or Intel Arc A580, 8 GB DEPOLAMA: 50 GB kullanılabilir alan