LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 48.83 GB
- Üretici TT Games
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LEGO ve Batman dünyasını birleştiren LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, oyunculara hem aksiyon hem de hikaye açısından mükemmel bir deneyim sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, açık dünyalı Gotham City sunuyor.
- Oyun klasik LEGO formülünü daha gelişmiş dövüş sistemiyle birleştiriyor.
- Batman’in köken hikâyesi ilk kez bu kadar detaylı anlatılıyor.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, LEGO dünyasını Batman efsanesinin aksiyonuyla birleştiren bir bilgisayar oyunudur. Kara şövalye olarak oynadığınız bu oyunda, Batman hikayesini farklı evrenlerde sürdürme imkanına sahip olacaksınız.
Gotham Şehri'nin açık dünyasını içerisinde barındıran LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, Batman'in kökenlerini keşfetmenize olanak tanıyor. Neredeyse tüm düşmanlarla karşı karşıya geleceğiniz bu oyunda, heyecan verici dövüş anlarında da oldukça eğleneceğinizi söyleyebiliriz.
Batman'in tüm özelliklerini oyunun akıcı dövüş sistemi sayesinde kullanabileceksiniz. Kombolar, gizli teknikler, dedektiflik becerileri ve daha birçok yeteneği istediğiniz zaman istediğiniz yerde kullanın.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight İndir
Amacınız, Gotham sokaklarını suçlulardan arındırmaktır. Zorluk seviyesi hikayenin gidişatıyla birlikte doğru orantılı olarak arttığı için, karakterin özelliklerine ve kontrolüne de fazlasıyla alışacaksınız.
Eğer siz de Batman ve LEGO evrenini seviyorsanız, kesinlikle LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight indirin ve şehrin sahibin kim olduğunu düşmanlara gösterin!
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 11
- İŞLEMCI: Intel Core i5-10600K or AMD Ryzen 5 1600
- BELLEK: 16 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 960, 4 GB or AMD Radeon RX 6400, 4 GB or Intel Arc A580, 8 GB
- DEPOLAMA: 50 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight nasıl bir oyun?
Bu oyun, açık dünya aksiyon-macera yapısını LEGO mizahı ve Batman evreniyle birleştiren hikâye odaklı bir süper kahraman oyunudur.
Oyunda hangi karakterler oynanabiliyor?
Batman’in yanında Robin, Nightwing, Batgirl, Catwoman, Jim Gordon ve Talia al Ghul gibi karakterler de oynanabiliyor. Her karakterin kendine özgü ekipmanları ve yetenekleri bulunuyor.
Oyunda hangi kötü karakterler yer alıyor?
Joker, Penguin, Mr. Freeze, Poison Ivy, Bane ve Ra's al Ghul gibi Batman evreninin en bilinen düşmanları oyunda bulunuyor.
Co-op desteği var mı?
Evet. Oyun yerel bölünmüş ekran (split-screen) co-op desteği sunuyor. İki oyuncu aynı cihaz üzerinden birlikte oynayabiliyor ancak çevrimiçi co-op desteği bulunmuyor.
Batmobile kullanılabiliyor mu?
Evet. Oyunda farklı Batmobile ve Batcycle modelleri bulunuyor. Tumbler dahil birçok ikonik araç sürülebiliyor ve Gotham City içinde kullanılabiliyor.