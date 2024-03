Like a Dragon: Ishin!

Hemen Like a Dragon: Ishin indirin ve adalet arayışı ile yanan bir adamın başından geçenlere tanıklık edin.

Ryu Ga Gotoku Studio tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan Like a Dragon: Ishin 2023 yılında piyasada yerini aldı. Yakuza: Like A Dragon’ın yapımcılarından çıkan,1860’ların Kyo’sunda geçen bir beat’em up oyunu olan bu yapım genel olarak beğenildi.

Bir samurayın adalet arayışını konu alan bu oyun Yakuza serisini sevenler için harika bir yapım. Modern zamanlar yerine 1860’larda geçen bu oyun Japonya’nın eski dönemlerine meraklı olanlar için biçilmiş kaftan. Babamızın katilini aradığımız bu oyun tipik bir Yakuza oyunu.

Like a Dragon: Ishin! İndir

Hemen Like a Dragon: Ishin indirin ve Japonya’nın kaderini belirleyecek bir dizi olaylara tanıklık edin. Kılıcınızı çekin, tabancanızı doldurun ve intikam için mücadele edin.

Like a Dragon: Ishin! Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-3470, 3.2 GHz ya da AMD Ryzen 3 1200, 3.1 GHz

: Intel Core i5-3470, 3.2 GHz ya da AMD Ryzen 3 1200, 3.1 GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960, 2 GB ya da AMD Radeon RX 460, 2 GB

: NVIDIA GeForce GTX 960, 2 GB ya da AMD Radeon RX 460, 2 GB DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 60 GB kullanılabilir alan

: 60 GB kullanılabilir alan Ses Kartı : Windows uyumlu ses aygıtı

: Windows uyumlu ses aygıtı İlave Notlar: 1080p düşük ayarlarda 30 FPS. AVX ve SSE4.2 komut setini destekleyen bir CPU gerektirir.