Like a Dragon: Ishin!
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 58.59 GB
- Üretici Ryu Ga Gotoku Studio
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Hemen Like a Dragon: Ishin indirin ve adalet arayışı ile yanan bir adamın başından geçenlere tanıklık edin.
Ryu Ga Gotoku Studio tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan Like a Dragon: Ishin 2023 yılında piyasada yerini aldı. Yakuza: Like A Dragon’ın yapımcılarından çıkan,1860’ların Kyo’sunda geçen bir beat’em up oyunu olan bu yapım genel olarak beğenildi.
Bir samurayın adalet arayışını konu alan bu oyun Yakuza serisini sevenler için harika bir yapım. Modern zamanlar yerine 1860’larda geçen bu oyun Japonya’nın eski dönemlerine meraklı olanlar için biçilmiş kaftan. Babamızın katilini aradığımız bu oyun tipik bir Yakuza oyunu.
Like a Dragon: Ishin! İndir
Hemen Like a Dragon: Ishin indirin ve Japonya’nın kaderini belirleyecek bir dizi olaylara tanıklık edin. Kılıcınızı çekin, tabancanızı doldurun ve intikam için mücadele edin.
Like a Dragon: Ishin! Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-3470, 3.2 GHz ya da AMD Ryzen 3 1200, 3.1 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960, 2 GB ya da AMD Radeon RX 460, 2 GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: Windows uyumlu ses aygıtı
- İlave Notlar: 1080p düşük ayarlarda 30 FPS. AVX ve SSE4.2 komut setini destekleyen bir CPU gerektirir.
Grafikler çok iyi
Oynanış tatmin edici
Yakuza oyunlarından farklı, ilgi çekici bir zaman dilimi seçilmiş
Türkçe dil desteğinin bulunmayışı