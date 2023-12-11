Dragon’s Dogma 2 Oyunu Konusu ve Çıkış Tarihi

Capcom tarafından geliştirilen ‘Dragon’s Dogma 2’ için geri sayım başladı. Uzun yıllardır oyun severlerin beklediği bu oyun için resmi çıkış tarihi belirlendi. Çıkış tarihinin yanı sıra oyunun konusu, hangi konsollarda nasıl oynanabileceği gibi detaylar da merak konusu oldu.

Biz de bu yazımızda Dragon’s Dogma 2 hakkında bilmeniz gereken her şeyi ele aldık. İşte, Capcom’un heyecan dolu, yeni fantastik oyunu ile ilgili önemli ayrıntılar!

Dragon’s Dogma 2 Konusu ve Özellikleri

Fantastik bir kurgunun başrolünü oynayacağınız bu yapım RPG formatında karşımıza çıkıyor. Hikâyenin ana karakterlerinin adı ‘Arisen’. Oyuna başlarken bu karakterleri seçip kendi hikâyenizi yazmaya başlıyorsunuz.

"Neden Arisen?" derseniz aslında bunun bir nedeni var. ‘Seçilmiş kişiler’ olarak tanımlanan bu karakterlerin kalpleri önceden bir ejderha tarafından yenilmiş. Biz de karakterimizin kalbini yiyen ejderhayı yakalayıp bu kalbi kendisinden geri almaya çalışıyoruz.

Oyun fantastik bir evrende geçiyor. Bu evrende ejderhalar ve büyüler sizi bekliyor. Sınıf farklılıkları, çeşitli karakter gelişimleri mevcut. Sinematik görüntüler yoğunlukta.

Offline olarak oynanabiliyor. Tek oyunculuk bir oyun. Yolculuğunuza eşlik eden karakterler ise ‘pawn’ yani ‘piyon’ diye adlandırılıyor. Görevleri ise size yardımcı olmak. Piyonları eğitmek, gerektiğinde kontrol etmek ve onların gelişimini sağlamak sizin sorumluluğunuzda olacak.

Detaylı bir harita bizi bekliyor diyebiliriz. İki bölümden oluşan bu haritada bir taraf Vermund diğer taraf Batttahl olarak isimlendirilecek. Vermund insanların krallığı, Battahl ise canavarların hüküm sürdüğü bölüm olacak.

İnsanların krallığında bolca yeşil alan, birbirinden güzel manzaralar, görkemli bir krallık ülkesi ile karşılaşacağız. Burada ticaret ve günlük hayata dair farklı meslek gruplarından oluşan yan görev seçenekleri bulunacak.

Battahl’ın daha çok bozkır ve kanyonlardan oluşacağı belirtiliyor. Çevre ve yaşam koşulları Vermund ile kıyaslandığında biraz daha zorlayıcı olacak. Tehlikeli bir yaşam alanı olacağını düşünüyoruz.

Bu iki bölgenin haricinde Sacred Arbos denilen bir alan daha olacak. Bu alanın sahibi ise Elfler. Sadece kendi dillerini konuşabilen ve izole bir hayat süren elflerle sıradan karakterler iletişime geçemeyecek. Onlardan çeşitli bilgiler edinebilmek için piyonlarınızı elf dili üzerine eğitmeniz gerekebilir.

Dragon’s Dogma 2’de Bulunan Sınıflar

Oyunda piyonlarımızı geliştirebileceğimiz farklı sınıf seçenekleri mevcut olacak. Bu sınıflar ve özellikleri ise şu şekilde:

Fighter : Yakın dövüş alanında kendini geliştirmiş, kılıç ve kalkan kullanmayı bilen hem savunma hem de saldırıcı amacıyla görev alabilen dövüşçülerden oluşuyor.

: Yakın dövüş alanında kendini geliştirmiş, kılıç ve kalkan kullanmayı bilen hem savunma hem de saldırıcı amacıyla görev alabilen dövüşçülerden oluşuyor. Archer : Uzun menzillere ok atabilen kalifiye okçular.

: Uzun menzillere ok atabilen kalifiye okçular. Thief : Hem yakın dövüş alanında başarılı hem de çok hızlı hareket edebilen hırsızlarda birer çift hançer bulunacak.

: Hem yakın dövüş alanında başarılı hem de çok hızlı hareket edebilen hırsızlarda birer çift hançer bulunacak. Mage : RPG oyunlarının klasiklerinden birisi olan büyücüler ellerindeki asa ile karşı tarafı etkisiz hale getiren ve kendi takımını iyileştirebilen güçlere sahip olacak.

: RPG oyunlarının klasiklerinden birisi olan büyücüler ellerindeki asa ile karşı tarafı etkisiz hale getiren ve kendi takımını iyileştirebilen güçlere sahip olacak. Warrior : Çift elli silahlarla en aktif ve etkili savaşçılar yer aldığı grup.

: Çift elli silahlarla en aktif ve etkili savaşçılar yer aldığı grup. Sorcerer : Büyücüler ile benzer özelliklere sahip olan sahire sınıfındaki karakterler çift el ile asa kullanabiliyor. Esas amaçları karşı takıma hasar vermek ve onları zorlu koşulların içine hapsetmek. Bu sınıf sadece ana karakterlerde seçilebiliyor.

: Büyücüler ile benzer özelliklere sahip olan sahire sınıfındaki karakterler çift el ile asa kullanabiliyor. Esas amaçları karşı takıma hasar vermek ve onları zorlu koşulların içine hapsetmek. Bu sınıf sadece ana karakterlerde seçilebiliyor. Magic Archer : Hem okçuluk hem de büyü yapabilen karakterlerin bulunduğu bu sınıf.

: Hem okçuluk hem de büyü yapabilen karakterlerin bulunduğu bu sınıf. Mystic Spearhand : Mistik mızrak ucu olarak tanımlanan bu sınıfta dövüş ile büyü yetenekleri birleşiyor. Özel bir silah ile karşısındakine ciddi hasarlar verebiliyor. Yine sadece Arisenler’e özgü bir sınıf.

: Mistik mızrak ucu olarak tanımlanan bu sınıfta dövüş ile büyü yetenekleri birleşiyor. Özel bir silah ile karşısındakine ciddi hasarlar verebiliyor. Yine sadece Arisenler’e özgü bir sınıf. Trickster: Numaracı denilen bu sınıfta bulunanlar kurnazlığı ile meşhur. Karşınızdaki düşmanları ustaca kandırabilir. İllüzyon ve yanıltmalarla başarıya ulaşmanızı kolaylaştırabilir.

Dragon’s Dogma 2 Fiyatı

PC, PlayStation ve Xbox ile oynanabilen oyunun bu cihazların her biri için üretilmiş farklı formatlardaki seçenekleri mevcut. PC için olan Dogma 2 oyunu yaklaşık 50 dolar yani 1.450 TL’lik bir fiyat etiketine sahip. Deluxe Edition paketi ise 1.650 TL civarında.

Playstation 4 ve 5 için geliştirilen standart paket 1.399 TL iken Xbox Series X ve S için olanın fiyatı 1.349 TL. Sırasıyla bu konsollar için üretilmiş Deluxe Edition paketleri ise 1.599 TL ve 1.519 TL’den satılıyor.

Dragon’s Dogma 2 Çıkış Tarihi

Dragon's Dogma 2 oyunu için verilen çıkış tarihi 22 Mart 2024 olarak belirtiliyor. PC, Xbox ve PlayStation'da oynayabileceğiniz bu oyunu dilerseniz şimdiden satın alma şansınız var.

Ödeme işlemini tamamladıktan sonra oynun resmi çıkış tarihini beklemeye başlayabilir, bu fantastik kurguyu ilk deneyimleyenlerden biri de siz olabilirsiniz.