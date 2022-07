Like a Pizza APK

Android akıllı telefon ve tabletinizde pizza restoranı işletmek istiyorsanız aradığınız oyun Like a Pizza demektir.

Doğukan Çağlakpınar - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Wanted Fish, Life of Mellow, Tankball gibi oyunların hem geliştiricisi hem de yayıncısı olan MondayOFF yepyeni oyunlar ile oyuncuların beğenisini kazanmaya devam ediyor. Google Play üzerinde ücretsiz olarak piyasaya sunulan Like a Pizza APK'da MondayOFF tarafından geliştirildi. Google Play üzerinden indirilip oynanabilen başarılı oyunda, oyuncular pizza restoranı işletecek ve eğlenceli anlar yaşayacaklar. Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları tarafından 10 milyondan fazla kez indirilen yapımda birbirinden farklı seviyelerde yer alıyor. Oyuncular her seviyede farklı görevler icra edecek ve bu görevleri başardıkça da pizza restoranlarını genişletmeye ve geliştirmeye çalışacaklar.

Like a Pizza APK Özellikleri

Ücretsiz,

Rengarenk bir dünya,

Farklı seviyeler ve özellikleri,

Eğlenceli ve pratik oynanış,

Basit oynanışı ile adından söz ettiren Like a Pizza APK, Google Play üzerinde olumlu geri bildirimler almaya devam ediyor. Oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan ve günümüze kadar 10 milyondan fazla oyuncu tarafından indirilip oynanan başarılı yapım, zengin içeriği ile oyuncuların beğenisini kazandı. Rengarenk bir dünya ile oyunculara keyifli anlar sunan mobil simülasyon oyunu, başarılı gidişatı ile Google Play üzerinde yükselmeye de devam ediyor.

Like a Pizza APK İndir

Google Play üzerinde simülasyon oyunları arasında yer alan Like a Pizza APK internet bağlantısı olmadan oynanıyor. Oyunculara çevrimdışı olarak pizza restoranı yönetme fırsatı veren yapım, ücretsiz yapısı ile dünyanın dört bir yanından 10 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Her geçen gün kitlesini artırmaya devam eden oyun, başarılı gidişatına devam ediyor. Oyunu hemen indirip oynamaya başlayabilirsiniz. İyi oyunlar dileriz.