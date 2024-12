Live Lens, 2025 yılında çıkması planlanan hiper gerçekçi bir FPS oyunudur.

Unreal Engine 5 tarafından geliştirilen Live Lens, gerçekçi bir FPS oyunudur. 2025 yılında çıkış yapması planlanan nişancı oyunu, taktiksel anlamda gelişmiş bir yapıya sahiptir. Oyunu vücut kamerasından oynayacak ve çatışmaları birinci gözden deneyimleyeceksiniz.

Live Lens, daha önce piyasaya sürülen gerçekçi FPS oyunlarına benzer yapıda geliştirilmiştir. Hem haritaları hem de grafikleriyle birlikte oyunculara hiper gerçekçilik sunuyor. Evlere, terk edilmiş mekanlara ve aklınıza gelebilecek her yere göreve gideceksiniz. Buluduğunuz bölgedeki düşmanlara karşı dikkatli olun ve her kapıyı açarken olabilecek tehlikeleri öngörün.

Sadece ortam grafikleriyle gerçekçi yapıyı almıyorsunuz. Aynı zamanda her mermide, her patlamada ve her hareket etmenizde titiz çalışılmış bir gerçeklikle karşılaşacaksınız. Gerçekten orda olduğunuzu hissedecek ve düşmanlarla kıyasıya çatışacaksınız.

Oyun tarzınıza uyacak şekilde ekipmanlarınızı geliştirin. Oyunda ilerledikçe ve seviye atladıkça geliştirme yapabileceksiniz. Yeni ekipmanların kilidini açın, halihazırdaki ekipmanları yükseltin ve savaşlarda daha fazla performans gösterin.

Siz de Live Lens indirin ve gerçekçi bir FPS deneyimi yaşayın!

