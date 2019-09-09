Facebook Live Bildirimleri Nasıl Kapatılır? (PC, Android ve iOS)

Günümüzde canlı yayın özelliği neredeyse her sosyal platformun bir parçası haline geldi. Canlı yayın özelliği, arkadaşlarınıza ve takipçilerinize gerçek zamanlı olarak yayın yapmanızı oldukça kolaylaştırır. Bu özellik, canlı yayın yapmayı kolaylaştırsa da takip ettiğiniz kişiler tarafından sürekli Facebook Live bildirimi almanız can sıkıcı hale gelebilir. Bu yazıda PC, Android ve iOS platformlarında Facebook Live bildirimlerinin nasıl kapatılacağını öğreneceksiniz.

Facebook Live Nedir?

Facebook Live, Facebook’un canlı yayın özelliğinin adıdır. Facebook kullanan herkesin akıllı telefonundan, tabletinden ve hatta bir web kamerası kullanarak bilgisayarından canlı video ve ses yayını yapmasını sağlar. Facebook Live, canlı yayın yapmanızı kolaylaştırır ve takipçilerinizin canlı yayınınızı daha sonra izlemesi için kaydedebilirsiniz.

PC Platformunda Facebook Live Bildirimleri Nasıl Kapatılır?

Tarayıcınız üzerinden Facebook’a giriş yapın, ardından ekranınızın sağ üst kısmında yer alan küçük ok simgesine tıklayın. Sol kısımdan “Bildirimler” sekmesini açın. Burada ayarlayabileceğiniz çeşitli bildirim kategorilerini göreceksiniz. “Video” kategorisine tıklayın. Daha sonra “Facebook’ta Bildirimlere İzin Ver” seçeneğini “Kapalı” olarak ayarlayın. Bu işlemden sonra artık arkadaşlarınızdan Facebook Live bildirimi almayacaksınız.

Herhangi bir sayfadan Facebook Live bildirimi almak istemiyorsanız, ilgili sayfaya gidin. Ardından mouse imlecini “Takiptesin” butonuna götürün. Daha sonra “Bildirimler” yazısının altında yer alan “Tümü Kapalı” seçeneğini seçin. Bu işlemi yaptıktan sonra ilgili sayfadan herhangi bir Facebook Live bildirimi almazsınız.

Android Platformunda Facebook Live Bildirimleri Nasıl Kapatılır?

Android cihazınızda da Facebook Live bildirimlerini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu değişikliği nerede yaparsanız yapın, hesabınıza uygulanacağını unutmayın. Bu nedenle, PC platformunda yaptıktan sonra bu bildirimleri tekrar mobil cihazınızda devre dışı bırakmanıza gerek yoktur.

Öncelikle Facebook uygulamasına giriş yapın, ardından ekranın üst kısmında yer alan üç yatay çizgi simgesine dokunun. Daha sonra “Ayarlar ve Gizlilik” seçeneğini, ardından “Ayarlar” seçeneğini seçin. Açılan sayfada “Bildirim Ayarları”na dokunun. Bildirim ayarlarına dokunduktan sonra açılan sayfada tıpkı PC platformuda olduğu gibi “Video” seçeneğini göreceksiniz. Son olarak “Facebook’ta Bildirimlere İzin Ver” seçeneğini kapatın. Bu işlemden sonra arkadaşlarınızdan Facebook Live bildirimi almayacaksınız.

Facebook Live bildirimlerini yalnızca belirli bir sayfada devre dışı bırakmak için önce o sayfayı ziyaret edin. Daha sonra ek bir menüye erişmek için üç nokta simgesine dokunan. Açılan pencerede “Takiptesin” yazısına dokunun. Burada, önce “Bildirim Ayarlarını Düzenle”ye, ardından “Kapalı” seçeneğine dokunun.

iOS Platformunda Facebook Live Bildirimleri Nasıl Kapatılır?

iOS platformunda Facebook Live bildirimlerini kapatma işlemi, Android platformundaki adımlar ile aynıdır. Tıpkı Android platformunda olduğu gibi üç yatay çizginin yer aldığı simgeye dokunan. Ardından Ayarlar ve Gizlilk > Ayarlar’a gidin ve “Bildirim Ayarları”na dokunun. Bu kısımda, “Video”yu seçin. Daha sonra “Facebook’ta Bildirimlere İzin Ver” seçeneğini devre dışı bırakın.

Facebook Live bildirimlerini sadece belirli bir sayfa için kapatmak Android platformunda yapılan işlemler ile aynıdır. Öncelikle bildirimlerini kapatmak istediğiniz sayfaya gidin. Ardından üç nokta simgesine dokunun. Daha sonra “Bildirim Ayarlarını Düzenle” seçeneğini devre dışı bırakın.

Sadece Bazı Kişilerden Facebook Live Bildirimleri Nasıl Alınır?

Herkesten Facebook Live bildirimi almak yerine, sadece bir veya iki önemli arkadaşınızdan Facebook Live bildirimlerini almak isteyebilirsiniz. Bu durumda, bildirim almak istediğiniz kişinin profiline gidin ve ardından “Bildirimleri Al” seçeneğini seçin.