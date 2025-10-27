Mall Simulator
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 2.93 GB
- Üretici F13 Games
-
Mall Simulator, kendi alışveriş merkezinizi işlettiğiniz bir simülasyon oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, oyuncunun dev bir alışveriş merkezini yönettiği bir birinci şahıs (First-Person) simülasyon ve iş kurma (Tycoon) oyunudur.
- Temel mekanikler, sıfırdan mağazalar inşa etmeyi, popüler markaların ürünlerini stoklamayı, fiyatlandırmayı ve müşteri taleplerine (trendlere) ayak uydurarak iflas etmemeyi içerir.
- Oyuncular, binalarını küçük bir çarşıdan çok katlı büyük bir AVM'ye dönüştürebilirler.
Küçük işletmenizi devasa bir AVM'ye dönüştürmeye çalıştığınız Mall Simulator, kapsamlı bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Kendi işlettiğiniz AVM'de popüler mağazalara yer verin, müşterileriniz için mükemmel imkanlar sağlayın ve mağazaları her açıdan genişletin.
Süpermarketten kuyumcuya kadar her türlü konuda mağaza açabilirsiniz. Açtığınız işletmelerin stoklarını kontrol etmeli, yeni ürünler tedarik etmeli ve trendleri takip etmelisiniz. Bu sayede müşterileri alışveriş merkezinizde tutabilirsiniz.
AVM'nizi giderek büyütmeli ve yeni çalışanlar işe almalısınız. Müşterilerinizi bekletmemek için personellerle anlaşın, kasiyerleri işe alın ve müşterileri kaçırmayın.
Mall Simulator İndir
Henüz daha erken erişimde olan Mall Simulator, 3 Kasım 2025'te oyuncularla buluşacak. Lakin, Steam sayfasında bulunan demo sürümünü deneyebilir ve oyun hakkında birinci gözden bilgi sahibi olabilirsiniz.
Siz de Mall Simulator indirin ve kendi alışveriş merkezinizi kurun!
Mall Simulator Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows (64-bit) 10
- İşlemci: Intel Core i5-2500 @ 3,3 GHz (4 CPUs)
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 1050
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Mall Simulator'ın temel oynanış türü nedir ve oyuncu ne yapar?
Oyun, bir birinci şahıs (First-Person) simülasyon ve yönetim (Tycoon) oyunudur; oyuncu, küçük bir alışveriş merkezini devasa bir şehir AVM'sine dönüştürmek için sıfırdan mağazalar inşa eder ve yönetir.
Oyunda sadece AVM'yi mi tasarlıyorum, yoksa mağazaları da kendim mi işletiyorum?
Hem AVM'nin genel tasarımını (yeni katlar açma, alan genişletme) hem de içindeki mağazaları bizzat kendiniz işletirsiniz; ürün stoklama, fiyat belirleme ve müşteri ödemelerini alma gibi görevleri üstlenirsiniz.
Başarılı olmak için hangi yönetim unsurlarına dikkat etmeliyim?
Başarılı olmak için iyi fiyatlar belirlemeniz, yeni trendleri sürekli takip ederek ürün tedarik etmeniz, müşteri memnuniyetini sağlamak için çalışan işe almanız ve hatta ilerleyen aşamalarda güvenlik ve temizlik gibi konulara eğilmeniz gerekir.
Oyunda hangi tür mağazaları açabilirim?
Oyun, süpermarketten kuyumcuya (Jeweler) kadar çeşitli mağazaları açma imkanı sunar. Erken erişim sürümünde Fırın (Bakery), Kozmetik ve Oyun Mağazası gibi çeşitli kategorilerde 15'ten fazla mağaza türü bulunmaktadır.