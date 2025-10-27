Mall Simulator, kendi alışveriş merkezinizi işlettiğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 51 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, oyuncunun dev bir alışveriş merkezini yönettiği bir birinci şahıs (First-Person) simülasyon ve iş kurma (Tycoon) oyunudur.

Temel mekanikler, sıfırdan mağazalar inşa etmeyi, popüler markaların ürünlerini stoklamayı, fiyatlandırmayı ve müşteri taleplerine (trendlere) ayak uydurarak iflas etmemeyi içerir.

Oyuncular, binalarını küçük bir çarşıdan çok katlı büyük bir AVM'ye dönüştürebilirler.

Küçük işletmenizi devasa bir AVM'ye dönüştürmeye çalıştığınız Mall Simulator, kapsamlı bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Kendi işlettiğiniz AVM'de popüler mağazalara yer verin, müşterileriniz için mükemmel imkanlar sağlayın ve mağazaları her açıdan genişletin.

Süpermarketten kuyumcuya kadar her türlü konuda mağaza açabilirsiniz. Açtığınız işletmelerin stoklarını kontrol etmeli, yeni ürünler tedarik etmeli ve trendleri takip etmelisiniz. Bu sayede müşterileri alışveriş merkezinizde tutabilirsiniz.

AVM'nizi giderek büyütmeli ve yeni çalışanlar işe almalısınız. Müşterilerinizi bekletmemek için personellerle anlaşın, kasiyerleri işe alın ve müşterileri kaçırmayın.

Mall Simulator İndir

Henüz daha erken erişimde olan Mall Simulator, 3 Kasım 2025'te oyuncularla buluşacak. Lakin, Steam sayfasında bulunan demo sürümünü deneyebilir ve oyun hakkında birinci gözden bilgi sahibi olabilirsiniz.

Siz de Mall Simulator indirin ve kendi alışveriş merkezinizi kurun!

Mall Simulator Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows (64-bit) 10

İşlemci: Intel Core i5-2500 @ 3,3 GHz (4 CPUs)

Intel Core i5-2500 @ 3,3 GHz (4 CPUs) Bellek : 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 1050

NVidia GeForce GTX 1050 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 3 GB kullanılabilir alan