Bilim kurgu dünyasında geçen Marathon, sınırlı teçhizatla hayatta kalmaya çalıştığınız bir extraction shooter oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Marathon, klasik bir hikaye modundan ziyade rekabetçi bir PvPvE deneyimine odaklanır.

Oyun, alışılagelmiş karanlık ve çamurlu bilimkurgu temalarının aksine; canlı renklerin, keskin grafiklerin ve minimalist bir sanat tasarımının hakim olduğu "Graphic Realism" tarzını benimser.

Bungie, oyuncuların eylemlerinin oyun haritasını kalıcı olarak etkileyebileceği bir sistem üzerinde çalışmaktadır.

Bungie tarafından geliştirilen ve yayınlanan Marathon, karanlık bilim kurgu dünyasına ev sahipliği yapan bir extraction shooter oyunudur. Tau Ceti IV adlı dünyada, kaynak toplayacak ve sınırlı kaynakla düşmanlara karşı mücadele vereceksiniz.

İki veya üç kişilik takımlar oluşturarak maceraya atılabilirsiniz. Takımınızı stratejik olarak en iyi hale getirmek için hem karakter hem de silah bakımından güçlü olmalısınız. Destroyer, Recon, ve Thief gibi karakterlerden birini seçin, silahlarınızı özelleştirin ve temel yeteneklerinizi sürekli geliştirmeye çalışın.

Son zamanlarda popülerleşen extraction shooter oyunları, ARC Raiders ile birlikte zirveye ulaştı diyebiliriz. Lakin, çıkışıyla birlikte oyuncular tarafından oldukça sevilen Marathon'u da bu kefeye koymalıyız. Çeşitli oyun tarzları, özelleştirilebilir içerikler, hızlı tempolu oynanış ve düşman çeşitliliğiyle birlikte harika bir deneyim sunuyor.

Eğer siz de extraction shooter oyunlarından hoşlanıyorsanız, Marathon indirin ve güçlü bir Runner olarak Tau Ceti IV dünyasını yağmalayın!

Marathon Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64-bit (latest Service Pack)

İŞLEMCI: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2600

BELLEK: 8 GB RAM

EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) / AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB) / Intel Arc A580 (8 GB, with ReBAR on)

DIRECTX: Sürüm 12

AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı