Marathon
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Bungie
-
Bilim kurgu dünyasında geçen Marathon, sınırlı teçhizatla hayatta kalmaya çalıştığınız bir extraction shooter oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Marathon, klasik bir hikaye modundan ziyade rekabetçi bir PvPvE deneyimine odaklanır.
- Oyun, alışılagelmiş karanlık ve çamurlu bilimkurgu temalarının aksine; canlı renklerin, keskin grafiklerin ve minimalist bir sanat tasarımının hakim olduğu "Graphic Realism" tarzını benimser.
- Bungie, oyuncuların eylemlerinin oyun haritasını kalıcı olarak etkileyebileceği bir sistem üzerinde çalışmaktadır.
Bungie tarafından geliştirilen ve yayınlanan Marathon, karanlık bilim kurgu dünyasına ev sahipliği yapan bir extraction shooter oyunudur. Tau Ceti IV adlı dünyada, kaynak toplayacak ve sınırlı kaynakla düşmanlara karşı mücadele vereceksiniz.
İki veya üç kişilik takımlar oluşturarak maceraya atılabilirsiniz. Takımınızı stratejik olarak en iyi hale getirmek için hem karakter hem de silah bakımından güçlü olmalısınız. Destroyer, Recon, ve Thief gibi karakterlerden birini seçin, silahlarınızı özelleştirin ve temel yeteneklerinizi sürekli geliştirmeye çalışın.
Son zamanlarda popülerleşen extraction shooter oyunları, ARC Raiders ile birlikte zirveye ulaştı diyebiliriz. Lakin, çıkışıyla birlikte oyuncular tarafından oldukça sevilen Marathon'u da bu kefeye koymalıyız. Çeşitli oyun tarzları, özelleştirilebilir içerikler, hızlı tempolu oynanış ve düşman çeşitliliğiyle birlikte harika bir deneyim sunuyor.
Eğer siz de extraction shooter oyunlarından hoşlanıyorsanız, Marathon indirin ve güçlü bir Runner olarak Tau Ceti IV dünyasını yağmalayın!
Marathon Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64-bit (latest Service Pack)
- İŞLEMCI: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2600
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) / AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB) / Intel Arc A580 (8 GB, with ReBAR on)
- DIRECTX: Sürüm 12
- AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı
Sıkça Sorulan Sorular
Tek başıma (Solo) oynayabilir miyim?
Evet, oyuna tek başınıza girebilirsiniz. Ancak bir Extraction Shooter olduğu için 3 kişilik takımlara karşı dezavantajlı olabilirsiniz. Oyunun eşleştirme sistemi, solo oyuncular için dengeli bir deneyim sunmayı hedeflemektedir.
Karakterimi ve ekipmanlarımı özelleştirebilir miyim?
Kesinlikle. Runner'ınızın görünümünü, silah modifikasyonlarını ve özel yeteneklerini (sibernetik implantlar) topladığınız ganimetlerle derinlemesine özelleştirebilirsiniz. Her Runner'ın oyun tarzı birbirinden farklı olacaktır.
Sistem gereksinimleri yüksek mi?
Marathon, yeni nesil bir motorla geliştirildiği için güçlü bir sistem isteyecektir. Akıcı bir deneyim için 16 GB RAM ve RTX 3060 / RX 6600 seviyesinde bir ekran kartı temel gereksinimler arasında yer almaktadır.
Marathon oyunu sadece PC'de mi olacak?
Hayır, Marathon tam Çapraz Platform (Cross-play) ve Çapraz Kayıt (Cross-save) desteğiyle PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanacaktır.