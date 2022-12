John Wick benzeri filmler neler? Aksiyon düzeyi yüksek John Wick tarzında bir film izlemek isteyen kişiler için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve izlerken keyif alabileceğiniz yapımlar keşfedebilirsiniz.

2014 yılının ekim ayında vizyona giren John Wick, tüm dünyada oldukça beğenildi. Bunun üzerine 10 Şubat 2017 tarihinde ikinci film, 2019 yılında üçüncü film çıktı. John Wick Chapter 4: Hagakure olarak isimlendirilen dördüncü filminin ise 2023 yılının mart ayında vizyona girmesi bekleniyor.

Çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan John Wick'i beğenen kişilerin izlerken keyif alabileceği pek çok film bulunuyor. Peki, John Wick gibi filmler neler? Hazırladığımız yazıda merak edilen soruyu yanıtladık.

John Wick Benzeri Filmler Listesi

Atomic Blonde

Kate

Nobody

The Villainess

Extraction

Ajeossi

Headshot

Oldboy

Hardcore Henry

The Night Comes for Us

Yukarıda John Wick tarzı filmler bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Angelina Jolie'nin yer aldığı en başarılı filmlerin neler olduğunu merak ediyorsanız en iyi Angelina Jolie filmleri listesine göz atabilirsiniz.

Atomic Blonde

IMDb Puanı: 6,7

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman ve dahası

MI6 ajanı Lorraine, bir ajan arkadaşının ölümünü araştırmak ve ajanların isimlerinin yer aldığı kayıp listeyi bulmak için Berlin'e gönderilir. Yönetmenliğini David Leitch'in üstlendiği Atomic Blonde, John Wick alternatifi arayan kişiler için harika bir filmdir. Aksiyon ve gerilim türündeki yapım 2017 yılında vizyona girdi.

Kate

IMDb Puanı: 6,2

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Mary Elizabeth Winstead, Jun Kunimura, Woody Harrelson ve dahası

Son görevinde zehirlenen Kate isimli suikastçı, ölüm emrini kimin verdiğini tespit edebilmesi ve ölmeden önce intikam alabilmesi için yalnızca 24 saati vardır. 2021 yılında izleyicilerle buluşan film 1 saat 46 dakika uzunluğunda. Başarılı filmi Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

Nobody

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov, Connie Nielsen ve dahası

Uysal bir aile babası olan Hutch Mansell, evi iki hırsız tarafından soyulduktan sonra gerçek karakterini gün yüzüne çıkarır. Yönetmenliğini Ilya Naishuller'ın yaptığı Nobody (Önemsiz Biri) isimli filmin senaristliğini Derek Kolstad üstlendi. 2021 yapımı başarılı film 1 saat 32 dkaika uzunluğunda.

The Villainess

IMDb Puanı: 6,6

Oyuncular: Kim Ok-bin, Shin Ha-kyun, Sung Jun ve dahası

John Wick alternatifi filmler arasında The Villainess (Aknyeo) da yer alıyor. Yönetmenliğini Byung-gil Jung'ın üstlendiği film, intikam peşinde koşan bir suikastçının hikâyesini konu alıyor. 2017 yılında vizyona giren film 2 saat 4 dakika uzunluğunda.

Extraction

IMDb Puanı: 6,7

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Chris Hemsworth, Rudhraksh Jaiswal, Randeep Hooda ve dahası

Aksiyon düzeyinin yüksek olduğu Extraction 2020 yılında Netflix isimli popüler dijital yayın platformu üzerinden yayımlandı. Tüm dünyada çok fazla sayıda kişi tarafından oldukça beğenilen filmin yönetmenliğini Sam Hargrave, senaristliğini ise Joe Russo üstlendi.

Ajeossi

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Won Bin, Kim Sae-ron, Kim Tae-hoon ve dahası

Yönetmenliğini ve senaristliğini Jeong-beom Lee'nin üstlendiği Ajeossi (Mazisi Olmayan Adam), 2010 yılında vizyona girdi. Aksiyon düzeyi yüksek olan filmde karanlık bir geçmişe sahip Cha, mafya tarafından kaçırılan çocuğu kurtarmaya çalışır.

Headshot

IMDb Puanı: 6,3

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Iko Uwais, Chelsea Islan, Julie Estelle ve dahası

Bir genç, komadan uyandıktan sonra zihninde vahşet içeren bazı anılar canlanır. Bu durum hem genci hem de doktorun hayatını önemli ölçüde tehlikeye atar. Aksiyon, dram ve gerilim türündeki Headshot (Kafaya Tek Kurşun) 2016 yılında çıktı. 1 saat 58 dakika uzunluğundaki filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Oldboy

IMDb Puanı: 8,4

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jeong ve dahası

Aksiyon, dram ve gizem türündeki Oldboy (İhtiyar Delikanlı), kaçırılıp 15 yıl boyunca hapsedildikten sonra serbest bırakılan Oh Dae-Su isimli kişinin intikam hikâyesini konu alıyor. 2 saat uzunluğundaki filmin yönetmenliğini Park Chan Wook yaptı.

Hardcore Henry

IMDb Puanı: 6,7

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Sharlto Copley, Tim Roth, Haley Bennett ve dahası

Kamera açısı bakımından listedeki diğer filmlerden farklı olan Hardcore Henry, bir laboratuvarda tekrar hayata döndürülen Henry isimli bir kişinin maceralarını konu alıyor. 2 milyon dolar bütçe ile çekilen film 16 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.

The Night Comes for Us

IMDb Puanı: 6,9

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Joe Taslim, Iko Uwais, Asha Kenyeri Bermudez ve dahası

Gangsterlerin saldırısına uğrayan Triad isimli tetikçinin hikâyesini konu alıyor. 2018 yılında çıkan The Night Comes for Us'ın yönetmenliğini ve senaristliğini Timo Tjahjanto üstlendi. Aksiyon ve gerilim türündeki filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Bu yazıda John Wick benzeri filmler listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı film hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Ayrıca savaş temasına sahip en başarılı filmlerin neler olduğunu merak ediyorsanız en iyi savaş filmleri listesine de göz atabilirsiniz.