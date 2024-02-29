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Mark of the Ninja: Remastered

Mark of the Ninja: Remastered

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  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 7.81 GB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Klei Entertainment
  • İndir

Mark of the Ninja: Remastered ile efsane geri dönüyor. Hemen Mark of the Ninja: Remastered indirin ve bu suikastçilik oyununu deneyimlemeye başlayın.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Klei Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan Mark of the Ninja: Remastered 2018 yılında yayınlandı. 2012’de yayınlanan orijinal versiyonun elden geçirilmiş ve günümüz standartlarına yükseltilmiş bir versiyonu olan Mark of the Ninja: Remastered son derece olumlu geri dönüşler aldı. Görsel olarak çok daha iyi bir noktaya gelen Mark of the Ninja: Remastered 4K çözünürlüğe yükseltildi.

2 boyutlu bir gizlilik oyunu olan Mark of the Ninja: Remastered’da bir ninjayı kontrol ediyoruz. Gerçek bir ninja olmanın ne demek olduğunu öğreneceğiniz bu oyunda yüksek dozda şiddet ve aksiyon bulunuyor. Eğer 2 boyutlu oyunlardan ve gizlilik içerek yapımlardan hoşlanıyorsanız Mark of the Ninja: Remastered’a bir göz atmalısınız.

Mark of the Ninja: Remastered İndir

Hemen Mark of the Ninja: Remastered indirin ve bu yenilenmiş ninja oyununu ile gizlilik yeteneklerinizi test edin.

Mark of the Ninja: Remastered Sistem Gereksinimleri

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4GHz işlemci (E6600)
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GT720 ya da AMD Radeon R7770 (1 GB)
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
ARTILAR

Oynanış keyifli

Yeterli oynanış süresi

Artırılmış görsellik tatmin edici