Mark of the Ninja: Remastered

Mark of the Ninja: Remastered ile efsane geri dönüyor. Hemen Mark of the Ninja: Remastered indirin ve bu suikastçilik oyununu deneyimlemeye başlayın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Klei Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan Mark of the Ninja: Remastered 2018 yılında yayınlandı. 2012’de yayınlanan orijinal versiyonun elden geçirilmiş ve günümüz standartlarına yükseltilmiş bir versiyonu olan Mark of the Ninja: Remastered son derece olumlu geri dönüşler aldı. Görsel olarak çok daha iyi bir noktaya gelen Mark of the Ninja: Remastered 4K çözünürlüğe yükseltildi.

2 boyutlu bir gizlilik oyunu olan Mark of the Ninja: Remastered’da bir ninjayı kontrol ediyoruz. Gerçek bir ninja olmanın ne demek olduğunu öğreneceğiniz bu oyunda yüksek dozda şiddet ve aksiyon bulunuyor. Eğer 2 boyutlu oyunlardan ve gizlilik içerek yapımlardan hoşlanıyorsanız Mark of the Ninja: Remastered’a bir göz atmalısınız.

Mark of the Ninja: Remastered İndir

Hemen Mark of the Ninja: Remastered indirin ve bu yenilenmiş ninja oyununu ile gizlilik yeteneklerinizi test edin.

Mark of the Ninja: Remastered Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core 2 Duo 2.4GHz işlemci (E6600)

: Intel Core 2 Duo 2.4GHz işlemci (E6600) Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GeForce GT720 ya da AMD Radeon R7770 (1 GB)

: Nvidia GeForce GT720 ya da AMD Radeon R7770 (1 GB) DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 8 GB kullanılabilir alan