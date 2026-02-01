Max Level Idle APK, bir aksiyon RPG oyunudur. Demon Lord Baal’a karşı hack & slash savaşlarda bulunabilir, PVE ve PVP modları, güçlü yoldaşlar ve karakter gelişim sistemiyle hızlı tempolu bir deneyimde bulunabilirsiniz.

Yiğit Kaan Kızlıer - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Max Level Idle APK, hack & slash temelli aksiyon RPG mekanikleri üzerine kuruludur.

Max Level Idle APK'da, güçlü karakterler belirli giriş süresi ödülü olarak sunulmaktadır.

Max Level Idle APK'da, PVE ve PVP modları birlikte sunulmaktadır.

Max Level Idle APK aksiyon RPG oyunu, oyuncuları yenilmez Demon Lord Baal’a karşı büyük bir mücadeleye davet ediyor. Hikâye ilerledikçe karakterinizi sürekli geliştirebilir, yeni yetenekler açabilir ve giderek daha güçlü düşmanlarla karşılaşırsınız.

Oyunda 7 gün giriş yaparsanız, SSR Lilith adlı özel bir yoldaş ödülüne sahip olursunuz. Bunun yanında oyun içi ilerleme ile Supreme Blacksmiths, Elite Guild Members ve güçlü boss karakterleri gibi farklı yoldaşlar toplayabilirsiniz. Topladığınız bu yoldaşlar hem PVE hem de PVP savaşlarında size destek sağlar.

Max Level Idle APK İndir

Infinite Growth temalı bu aksiyon RPG oyunu, Android cihazlarınız için sunulan hack & slash odaklı bir yapımdır. Güçlü bosslara karşı savaşabilir ve SSR Lilith gibi güçlü yoldaşları toplayabilirsiniz.

Eğer siz de RPG Idle oyunlara ilgi duyuyorsanız, Max Level Idle APK'yı indirin!

Max Level Idle Oyun Özellikleri

Demon Lord Baal’a karşı final boss savaşı

7 gün giriş ödülü olarak SSR Lilith

Hack & Slash aksiyon temelli savaş sistemi

PVE ilerleme modları

Rekabetçi PVP sistemi

Toplanabilir yoldaş sistemi

Kostüm, görünüm ve binek seçenekleri