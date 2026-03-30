Mayday Protocol, arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz adrenalin dolu bir co-op bulmaca oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Uçak düşme anını simüle eden bir co-op bulmaca oyunudur.

Sadece tek bir kişide oyun bulunması yeterlidir.

Pilot uçağı ve problemleri kontrol ederken, diğer oyuncu kılavuzdan çözümleri okur.

Wazang Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Mayday Protocol, düşmek üzere olan uçağı kurtarmaya çalıştığınız bir co-op bulmaca oyunudur. Yanıp sönen uyarılar ve durmak bilmeyen geri sayımın arasında tek çıkış yolunuz bulmacaları çözmektir.

Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz harika bir oyun olan Mayday Protocol, sizleri adete bir pilot rolüne büründürüyor. Bir oyuncu pilot olur ve uçağı kontrol eder. Diğer oyuncu ise yaşanan problemlerin çözümlerinin bulunduğu kılavuza bakar. Pilot olan oyuncu problemleri aktarır ve diğer oyuncu çözümlerini bularak pilota söyler.

Oyunun en güzel kısımlarından biri, adrenalin halinde bulmaca çözmektir. Yüzlerce düğmenin arasında hangisine basacağınıza karar vermeli ve uçağı kurtarmalısınız.

Şunu belirtmeliyiz ki; sadece tek bir kişide oyunun bulunması yeterlidir. Pilot olmak istiyorsanız oyunu satın almalısınız. Lakin, çözümlerini söyleyen kokpit elemanı olmak istiyorsanız, ücretsiz kılavuza ulaşabilirsiniz.

