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MECCHA CHAMELEON

MECCHA CHAMELEON

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  • Üretici lemorion_1224
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Ortama uyum sağlayarak saklanmaya çalıştığınız MECCHA CHAMELEON, çevrimiçi oynayabileceğiniz kapsamlı bir parti oyunudur.

Berkcan Aktürk
Berkcan Aktürk -

⚡ Önemli Bilgiler

  • MECCHA CHAMELEON, oyuncuların çevreye uyum sağlayarak saklandığı çok oyunculu bir saklambaç oyunudur.
  • Boyama ve poz verme mekanikleri oyunun temelini oluşturur.
  • Arkadaşlarla çevrimiçi oynanabilen eğlenceli bir parti oyunudur.

MECCHA CHAMELEON, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli bir saklambaç oyunudur. Karakterinizi boyayarak ortama uyum sağlamaya çalıştığınız bu oyunda, süre bitene kadar en iyi şekilde saklanın ve oyunu kazanmaya çalışın.

Ortama uyum sağlamak için beyaz vücudunuzu boyamalısınız. Tıpkı bir bukalemun gibi değdiğiniz nesnenin renklerini kopyalamalı ve arayan oyunculara yakalanmamalısınız.

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Saklananların yanı sıra arayan oyuncular, tüm ayrıntılara göz atmalı ve saklananları yakalayarak oyunu kazanmaya çalışmalı. Oyuncular her yere saklanmış olabilir. Duvara, nesnelerin üzerine, tablolara ve daha birçok yere saklanabilirler. 

Arayan oyuncu olarak ortamda bir renk uyumsuzluğu fark ettiyseniz, silahınızla ateş edip oyuncuları saf dışı bırakabilirsiniz.

Siz de MECCHA CHAMELEON indirin ve arkadaşlarınızla mükemmel bir parti oyunu deneyimi yaşayın!

MECCHA CHAMELEON Sistem Gereksinimleri

  • İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64-bit.
  • İŞLEMCI: Intel Core i5
  • EKRAN KARTI: DirectX 11 veya 12 uyumlu grafik kartı

Sıkça Sorulan Sorular

+ MECCHA CHAMELEON nasıl bir oyun?

MECCHA CHAMELEON, çevrimiçi çok oyunculu saklambaç türünde geliştirilen eğlence odaklı bir parti oyunudur. Saklanan oyuncular çevreye uyum sağlayarak görünmez olmaya çalışırken, arayan ekip onları bulmaya çalışır.

+ Oyun kaç kişiyle oynanabiliyor?

Geliştirici 2 ila 10 oyuncuyu tavsiye ediyor. Sunucu kapasitesi ise ev sahibinin bağlantısına bağlı olarak değişebiliyor.

+ Tek başına oynanabilir mi?

Hayır. MECCHA CHAMELEON çevrimiçi çok oyunculu deneyim üzerine tasarlanmıştır. Arkadaşlarınızla özel oda kurabilir veya herkese açık sunuculara katılabilirsiniz.

+ Steam Workshop desteği var mı?

Evet. Oyun Steam Workshop desteği sunuyor. Topluluk tarafından hazırlanan haritaları indirebilir veya kendi haritalarınızı oluşturabilirsiniz.

+ Hangi platformlarda oynanabiliyor?

MECCHA CHAMELEON şu anda yalnızca Windows PC için Steam üzerinden yayınlanmıştır. Resmî bir konsol, macOS veya mobil sürümü bulunmamaktadır.