MECCHA CHAMELEON APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir saklambaç oyunudur.

Berkcan Aktürk - 30 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler MECCHA CHAMELEON, oyuncuların çevreye uyum sağlayarak saklandığı çevrimiçi çok oyunculu bir saklambaç oyunudur.

Boyama ve kamuflaj mekanikleri oyunun en dikkat çekici özelliğidir.

Çevrimiçi özel odalar veya herkese açık sunucular oluşturarak arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz.

2 ila 10 kişiye kadar oynayabileceğiniz MECCHA CHAMELEON APK, çevrimiçi saklambaç oyunları arasında yer alıyor. Son zamanlarda oldukça popülerleşen MECCHA CHAMELEON, gitikçe oyuncu kitlesini artırmaya devam ediyor. İçerikleri, saklanma mekaniği ve eğlenceli kısımlarıyla ön plana çıkan bu oyunda, arkadaşlarınızla eşsiz bir saklambaç deneyimi yaşayacaksınız.

Ortama uyum sağlayarak saklanmaya çalışmalısınız. Karakterinizi adeta bir bukalemun gibi ortamın rengine göre boyamalı ve arka planda yok etmelisiniz. Eğer herhangi bir renk hatası yaparsanız, arayan kişi sizi kolaylıkla bulabilir.

Kendinize bir yer seçin, karakterinizi boyayın ve ayrıntılarla birlikte eşsiz bir görünüm kazandırın. Dolaplara, tablolara, nesnelerin üzerine ve aklınıza gelebilecek her yere saklanabilirsiniz.

MECCHA CHAMELEON APK İndir

Saklananların aksine arayan kişiyseniz, işiniz oldukça zordur. MECCHA CHAMELEON APK'da saklananları bulmaya çalışmak, samanlıkta iğne aramaya benzer. Her renk uyumsuzluğuna dikkat etmeli ve ayrıntıları incelemelisiniz. Tüm oyuncuları bulmaya çalışın ve bu zorlu saklambaç oyununda galip gelin!

Siz de MECCHA CHAMELEON APK indirin ve Android cihazlarınızda mükemmel bir saklambaç deneyimi yaşayın!

MECCHA CHAMELEON Oyunu Özellikleri

Android için saklambaç oyunu

Karakteri boyayarak saklanma

2 ila 10 kişiye kadar oynayabilme

Kapsamlı saklanma mekanikleri

Basit ve sezgisel kontroller

Tatmin edici görsel yapı