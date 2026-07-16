MECCHA CHAMELEON
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici lemorion_1224
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Ortama uyum sağlayarak saklanmaya çalıştığınız MECCHA CHAMELEON, çevrimiçi oynayabileceğiniz kapsamlı bir parti oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- MECCHA CHAMELEON, oyuncuların çevreye uyum sağlayarak saklandığı çok oyunculu bir saklambaç oyunudur.
- Boyama ve poz verme mekanikleri oyunun temelini oluşturur.
- Arkadaşlarla çevrimiçi oynanabilen eğlenceli bir parti oyunudur.
MECCHA CHAMELEON, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli bir saklambaç oyunudur. Karakterinizi boyayarak ortama uyum sağlamaya çalıştığınız bu oyunda, süre bitene kadar en iyi şekilde saklanın ve oyunu kazanmaya çalışın.
Ortama uyum sağlamak için beyaz vücudunuzu boyamalısınız. Tıpkı bir bukalemun gibi değdiğiniz nesnenin renklerini kopyalamalı ve arayan oyunculara yakalanmamalısınız.
MECCHA CHAMELEON İndir
Saklananların yanı sıra arayan oyuncular, tüm ayrıntılara göz atmalı ve saklananları yakalayarak oyunu kazanmaya çalışmalı. Oyuncular her yere saklanmış olabilir. Duvara, nesnelerin üzerine, tablolara ve daha birçok yere saklanabilirler.
Arayan oyuncu olarak ortamda bir renk uyumsuzluğu fark ettiyseniz, silahınızla ateş edip oyuncuları saf dışı bırakabilirsiniz.
Siz de MECCHA CHAMELEON indirin ve arkadaşlarınızla mükemmel bir parti oyunu deneyimi yaşayın!
MECCHA CHAMELEON Sistem Gereksinimleri
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64-bit.
- İŞLEMCI: Intel Core i5
- EKRAN KARTI: DirectX 11 veya 12 uyumlu grafik kartı
Sıkça Sorulan Sorular
MECCHA CHAMELEON nasıl bir oyun?
MECCHA CHAMELEON, çevrimiçi çok oyunculu saklambaç türünde geliştirilen eğlence odaklı bir parti oyunudur. Saklanan oyuncular çevreye uyum sağlayarak görünmez olmaya çalışırken, arayan ekip onları bulmaya çalışır.
Oyun kaç kişiyle oynanabiliyor?
Geliştirici 2 ila 10 oyuncuyu tavsiye ediyor. Sunucu kapasitesi ise ev sahibinin bağlantısına bağlı olarak değişebiliyor.
Tek başına oynanabilir mi?
Hayır. MECCHA CHAMELEON çevrimiçi çok oyunculu deneyim üzerine tasarlanmıştır. Arkadaşlarınızla özel oda kurabilir veya herkese açık sunuculara katılabilirsiniz.
Steam Workshop desteği var mı?
Evet. Oyun Steam Workshop desteği sunuyor. Topluluk tarafından hazırlanan haritaları indirebilir veya kendi haritalarınızı oluşturabilirsiniz.
Hangi platformlarda oynanabiliyor?
MECCHA CHAMELEON şu anda yalnızca Windows PC için Steam üzerinden yayınlanmıştır. Resmî bir konsol, macOS veya mobil sürümü bulunmamaktadır.
MECCHA CHAMELEON APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 155 MB
- Üretici lemorion_1224
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MECCHA CHAMELEON APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir saklambaç oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- MECCHA CHAMELEON, oyuncuların çevreye uyum sağlayarak saklandığı çevrimiçi çok oyunculu bir saklambaç oyunudur.
- Boyama ve kamuflaj mekanikleri oyunun en dikkat çekici özelliğidir.
- Çevrimiçi özel odalar veya herkese açık sunucular oluşturarak arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz.
2 ila 10 kişiye kadar oynayabileceğiniz MECCHA CHAMELEON APK, çevrimiçi saklambaç oyunları arasında yer alıyor. Son zamanlarda oldukça popülerleşen MECCHA CHAMELEON, gitikçe oyuncu kitlesini artırmaya devam ediyor. İçerikleri, saklanma mekaniği ve eğlenceli kısımlarıyla ön plana çıkan bu oyunda, arkadaşlarınızla eşsiz bir saklambaç deneyimi yaşayacaksınız.
Ortama uyum sağlayarak saklanmaya çalışmalısınız. Karakterinizi adeta bir bukalemun gibi ortamın rengine göre boyamalı ve arka planda yok etmelisiniz. Eğer herhangi bir renk hatası yaparsanız, arayan kişi sizi kolaylıkla bulabilir.
Kendinize bir yer seçin, karakterinizi boyayın ve ayrıntılarla birlikte eşsiz bir görünüm kazandırın. Dolaplara, tablolara, nesnelerin üzerine ve aklınıza gelebilecek her yere saklanabilirsiniz.
MECCHA CHAMELEON APK İndir
Saklananların aksine arayan kişiyseniz, işiniz oldukça zordur. MECCHA CHAMELEON APK'da saklananları bulmaya çalışmak, samanlıkta iğne aramaya benzer. Her renk uyumsuzluğuna dikkat etmeli ve ayrıntıları incelemelisiniz. Tüm oyuncuları bulmaya çalışın ve bu zorlu saklambaç oyununda galip gelin!
Siz de MECCHA CHAMELEON APK indirin ve Android cihazlarınızda mükemmel bir saklambaç deneyimi yaşayın!
MECCHA CHAMELEON Oyunu Özellikleri
- Android için saklambaç oyunu
- Karakteri boyayarak saklanma
- 2 ila 10 kişiye kadar oynayabilme
- Kapsamlı saklanma mekanikleri
- Basit ve sezgisel kontroller
- Tatmin edici görsel yapı
Sıkça Sorulan Sorular
MECCHA CHAMELEON nasıl bir oyun?
MECCHA CHAMELEON, iki takımın mücadele ettiği çevrimiçi bir saklambaç oyunudur. Saklanan oyuncular çevreye uyum sağlayarak görünmez olmaya çalışırken, arayan takım onları süre dolmadan bulmaya çalışır.
Oyun ücretsiz mi?
Evet. MECCHA CHAMELEON Android cihazlara ücretsiz olarak indirilebilir ve oynanabilir.
İnternet bağlantısı gerekiyor mu?
Evet. Oyun temel olarak çevrimiçi çok oyunculu deneyim üzerine kurulduğu için internet bağlantısı gerektirir. Oyuncular herkese açık sunuculara katılabilir veya özel odalar oluşturabilir.
Kaç kişiyle oynanabiliyor?
Oyun 2 ila 10 oyuncuyla oynanacak şekilde tasarlanmıştır. Desteklenen oyuncu sayısı sunucu sahibinin bağlantısına göre değişebilir.
Oyunda karakterimi özelleştirebilir miyim?
Evet. Karakterinizi farklı renklerle boyayabilir ve çeşitli pozlar vererek bulunduğunuz ortama daha iyi uyum sağlayabilirsiniz. Bu mekanik oyunun temel oynanışını oluşturur.