Oyun Deneyiminizi İyileştirecek Baldur's Gate 3 Modları

Bazı oyunlar modlandıkları zaman daha güzeller. Bazı oyunları oynarken de mod kurmak aklınızın ucundan bile geçmez. Baldur's Gate 3 bu iki kategoriden hangisine giriyor bilmiyoruz ancak Baldur's Gate 3 modları sizler için hazır. Eğer oyun deneyiminizi özelleştirmek istiyorsanız çeşit çeşit Baldur's Gate 3 modları şu an indirilebilir durumda.

2023’ün en dikkat çeken oyunlarından biri olan Baldur's Gate 3’ü eğer siz de modlu olarak oynamak istiyorsanız ancak en iyi Baldur's Gate 3 modlarının hangisi olduğunu bilemiyorsanız doğru yerdesiniz. Aşağıdaki Baldur's Gate 3 modları epey işinize yarayacaktır diye düşünüyoruz.

En İyi Baldur's Gate 3 Modları

Tav's Hair Salon

Bags Bags Bags

Party Limit Begone

Achievement Enabler

WASD Character Movement

Basket Full of Equipment. SFW version

UnlockLevelCurve - Level 13-20 I PATCH 2

Oyuna pek çok saç modeli ekleyen bu mod karakter özelleştirmelerine çok önem veren oyuncular için yapılmış. Baldur's Gate 3 esasında saç modelleri bakımından epey zengin bir oyun ancak daha fazlasına kim hayır diyebilir ki?

Baldur's Gate 3’ün iyi özelliklerini saymakla bitiremeyiz. Oyunun övülecek pek çok noktası var ancak oyunun en büyük kusuru envanter sistemidir desek kimse hayır demez herhalde. Oyundaki envanterinizi en iyi şekilde yönetmek için gerekli olan bu mod sayesinde pek çok çanta ile eşyalarınızı düzenleyebilirsiniz.

Bilindiği üzere Baldur's Gate 3’te partinizdeki karakter sayısı en fazla 4 olabiliyor. Bu mod ile tek kişilik oyunlarda parti limitinizi 16’ya, çoklu oyuncuda ise 8’e çıkarıyor. Eğer tüm oynanabilir karakterleri tek bir parti altında toplamak istiyorsanız aradığınız mod bu olabilir.

Adından da anlaşılabileceği üzere Baldur's Gate 3’te başarım alabilmenizi sağlayan bir mod. Normalde pek çok oyuna mod yüklediğinizde başarım almanız durur. Bu durumu tersine çeviren modlar da elbette mevcut. Bu modu kurarak başarım almaya devam edersiniz. Steam ve GOG platformunda çalışıyor.

Sol tıkla ilerlemek zor mu geliyor? WASD ile ilerlemek isteyenler için bu mod oyunu epey kolaylaştırıyor. Omuz üstü kamerası ve WASD tuşlarını kullanarak oyunun dünyasını keşfetmek size daha kolay geliyorsa bu mod çok işinize yarayacak.

Baldur's Gate 3’te karakterimizi istediğimiz gibi yaratabiliyoruz ancak istediğimiz gibi giydirmek epey zor. Bu mod sayesinde 800’den fazla eşyaya sahip olabiliyorsunuz ve karakterinizi dilediğiniz gibi giydirebiliyorsunuz. Oyunda transmog gibi bir sistemin olmaması epey üzücü ancak bu mod sayesinde karakterleriniz artık çok daha iyi gözükecek.

Oyundaki maksimum ulaşılabilir seviye sınırı 12. Eğer seviye limitini artırmak istiyorsanız bu modu kullanabilirsiniz. Güç fantazilerinizi gerçekleştirmek ve oyun sonunda çok güçlü bir karakter yaratmak istiyorsanız bu modu kurabilirsiniz.

En iyi Baldur's Gate 3 modlarına yer verdiğimiz yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz oyunları modlarla mı oynuyorsunuz? Baldur's Gate 3 modlarından favoriniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.