Medal of Honor: Allied Assault

Medal of Honnor'ın Sürümlerinden 2.Dünya savaşını konu alan aksiyon oyunu.

Er Ryan'ı kurtarmak adlı bir film vizyona girdiğinde herkes filmden o kadar çok bahsediyordu ki filmi çok merak etmiştim. Özellikle filmin ilk sahnesini izleyen arkadaşlar filmin sadece bu ilk sahnesi için bile seyredebileceğini söylüyorlardı. Çok merak ettim gittim filme ve sahiden de dedikleri oldu, film muhteşemdi. Her karesi insanı filme bağlıyordu ama bir sahne vardı ki beni ve herkesi inanılmaz etkilemişti: Omaha beach! İnanılmaz derecede gerçekçi, insanın kanını donduran bu sahneler Omaha Beach diğer bir deyişle Normandiya çıkarmasını bizlerin gözleri önüne seriyordu. Hiç unutmuyorum "keşke bu filmin oyununu yapsalar da şu Omaha Beach çıkartmasını bilgisayarda oynasak" diye içimden geçirmiştim. Aradan günler geçti sanki yapımcılar beni ve birçok Er Ryan filmi fanatiğini duydu ve bir oyun açıklaması yaptılar: Oyunun adı "Medal of Honor: Allied Assault" dı. Şimdi bunu Er Ryan filmiyle ne alakalı olduğunu merak ettiğinizi biliyorum ama oyunda Omaha Beach adlı bir bölüm var ve bu bölümü oynarken Er Ryan'ı kurtarmak filmini seyrediyor gibi oluyorsunuz. Zaten bu oyunun genelinde böyle geçiyor. Artık lafı fazla uzatmayalım ve oyunumuzu tanıtmaya başlayalım.

Medal of Honor: Allied Assault Özellikleri

Çarpıcı aksiyon sahneleri,

Birbirinden farklı silahlar,

Benzersiz savaş alanları,

Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri,

Gerçekçi atmosfer,

Sürükleyici savaş dünyası,

Gece gündüz döngüsü,

En sonunda oyunumuz çıktı. Aslında oyunu uzun bir zamandır bekliyorduk. Medal of Honor ilk önce Playsation'da çıkmış bir oyun. Medal of Honor: Allied Assault ise bu serideki üçüncü oyun. Oyunun ilk sürümünü Playsatation'da oynamıştım ve oyuna hayran kalmıştım. Esasında ilk önce Playsation da çıkan Medal of Honor, Pc'ye aktarılacaktı ama nedense bu proje iptal edilip Allied Assault'un açıklaması geldi. Bence çok da iyi oldu çünkü oyun ilk oyuna göre inanılmaz derece gelişmiş özellikler içermekte idi. Bu oyun sahiden büyük beklentiler yapmıştı bende. Özellikle Quake 3 motoruyla hazırlanmış olduğu ve 2.Dünya savaşını konu aldığı için oyunun yarattığı heyecan inanılmaz derecede idi.

En sonunda oyunu gidip aldım. Install ettim ve başladım oyunu oynamaya. İlk önce oyunun giriş demosundan sizlere bahsetmek istiyorum. Demo çok etkileyici ve ilk önce Omaha Beach deki savaşı gösteriyor. Sizlere sırf bu demo için bile oyunun alınabileceğini söylesem bana kızmazsınız demi? Tek kelimeyle oyunun demosu muhteşem ve daha o dakikada sizi oyuna bağlıyor. Peki bu oyunu bu kadar özel kılan ne? Bence oyunun çok iyi bir atmosferi var. Bu atmosfer ile oyunu oynarken sanki oyunda gibi oluyorsunuz ve her şeyi bire bir yaşıyorsunuz. Özellikle oyun çok gerçekçi ve sizi ekran başına sırf bu özelliği ile bile bağlıyor. Bu oyundan 2 hafta önce çıkan Wolfenstein bu oyunun yanında çok basit kalıyor. Çünkü wolfenstein'da gerçekçilik hiç yoktu ve insanı belli bir süreden sonra bayıyordu. Ama Medal of Honor'da bu böyle değil. Oyun Wolfenstein'a göre çok gerçekçi. Hiç olmazsa bize saldıran iskeletler, mumyalar bu oyunda yok.

Oyun şimdiye kadar oynadığımız Fps'ler içinde kendine çok sağlam bir yer şimdiden aldı bile. Çok az oyunda oyunu oynarken yaşıyormuşsunuz gibi gelir. İşte Medal of Honor'da bu çok bariz bir şekilde ortada. Oyunumuzun konusu genel olarak 2.Dünya savaşını konu alıyor. Müttefikler Kuzey Afrika'ya çıkarma yapmayı planlamışlardır ve böylece Alman üstünlüğüne son vermek üzeredirler. Yalnız bunlar olurken önlerinde hala çok ciddi çarpışmalar vardır. Ve işin en zor tarafı kıyıya çıkıp uygun bir pozisyonda durmaktır. Bunun içinde önce topçu bataryaları devre dışı bırakılmalıdır .Gönderilen ajanda yakalanınca seçme komandolardan oluşan bir birlik kurulur ve bunlar Alman askeri kılığında kıyıya çıkar ve oyunumuzda bunda sonra başlar.

