Megastore Simulator
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 4.88 GB
- Üretici Yolo Games Studio
-
Megastore Simulator, kapsamlı içerikleriyle ön plana çıkan ve oyunculara daha büyük süpermarket inşa etme olanağı sunan bir simülasyon oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Küçük bir bakkal olarak başlayıp, kat kat büyüyerek içinde elektronik, giyim ve gıda bölümleri olan dev bir "Megastore" (Hipermarket) inşa ediyorsunuz.
- Sadece satış yapmak yetmiyor; depo yönetimi, tedarik zinciri ve kamyon sevkiyatlarını koordine etmeniz gerekiyor.
- Kasiyerlerden temizlik görevlilerine kadar geniş bir ekip kurmalısınız.
Devasa bir süpermarket işlettiğiniz Megastore Simulator, işletmenizi gitgide büyütmeye çalıştığınız bir simülasyon oyunudur. Basit süpermarket simülatörlerinin yanı sıra bu oyunda, her türlü rolü üstlenecek ve daha kapsamlı içeriklere erişeceksiniz. Kasiyer, depo sorumlusu ve müdür gibi rolleri ilk aşamada üstleniyorsunuz.
Giyim, oyuncak, ev aletleri, spor, gıda ve müzik gibi alanlarda ürünler satabilirsiniz. Raflarınızı ne kadar geniş bir yelpazede tutarsanız, müşterilerinizden geri dönüşü aynı miktarda alabilirsiniz. Tüm reyonları doldurun, eksikleri tamamlayın ve para kazandıkça yeni ürünler tedarik edin.
Sadece ürün alıp satmak değil, aynı zamanda mağazanızı da genişletmelisiniz. Yeni raflar, odalar ve hatta 2. bir kat bile çıkabilirsiniz.
Megastore Simulator İndir
Megastore Simulator, işletmenizde fırın reyonu oluşturmanıza da olanak tanıyor. Hamur sipariş edin, fırınlayın ve alışveriş yapan müşterilerinizi aç bırakmayın. Giderek geliştirdiğiniz mağazanıza çalışanlar alarak iş yükünüzü azaltabilir ve fırın reyonu gibi basit işleri üstünüzden atabilirsiniz.
Siz de Megastore Simulator indirin ve daha kapsamlı bir süpermarket işletme deneyimi yaşayın!
Megastore Simulator Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows (64-bit) 10
- İŞLEMCI: i5 3550 / RYZEN 5 2500X
- BELLEK: 4 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 1050ti
- DIRECTX: Sürüm 11
- DEPOLAMA: 5 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Oyun Türkçe mi?
Evet, oyunun Steam sayfasında belirtildiği üzere Türkçe arayüz ve altyazı desteği mevcuttur.
Çok oyunculu (Co-op) modu var mı?
Hayır. Şu an için oyun tamamen tek oyunculu bir deneyim sunuyor. Kendi ticaret imparatorluğunu tek başına kurmalısın.
"Supermarket Simulator"dan farkı ne?
En büyük fark ölçek. Bu oyunda sadece bir dükkan değil, katlı ve çok bölümlü dev bir alışveriş merkezi kurabiliyorsun. Ayrıca inşaat mekanikleri daha derin.
Sistem gereksinimleri yüksek mi?
Hayır. Orta seviye bir bilgisayar (8 GB RAM ve GTX 1050 ayarı bir kart) oyunu rahatça çalıştırmak için yeterlidir.
Hırsızlık veya güvenlik sorunları var mı?
Evet. Mağazanız büyüdükçe güvenlik kameraları kurmalı ve güvenlik görevlileri işe almalısınız, aksi takdirde envanter kayıpları canınızı yakabilir.