Megastore Simulator, kapsamlı içerikleriyle ön plana çıkan ve oyunculara daha büyük süpermarket inşa etme olanağı sunan bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 7 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Küçük bir bakkal olarak başlayıp, kat kat büyüyerek içinde elektronik, giyim ve gıda bölümleri olan dev bir "Megastore" (Hipermarket) inşa ediyorsunuz.

Sadece satış yapmak yetmiyor; depo yönetimi, tedarik zinciri ve kamyon sevkiyatlarını koordine etmeniz gerekiyor.

Kasiyerlerden temizlik görevlilerine kadar geniş bir ekip kurmalısınız.

Devasa bir süpermarket işlettiğiniz Megastore Simulator, işletmenizi gitgide büyütmeye çalıştığınız bir simülasyon oyunudur. Basit süpermarket simülatörlerinin yanı sıra bu oyunda, her türlü rolü üstlenecek ve daha kapsamlı içeriklere erişeceksiniz. Kasiyer, depo sorumlusu ve müdür gibi rolleri ilk aşamada üstleniyorsunuz.

Giyim, oyuncak, ev aletleri, spor, gıda ve müzik gibi alanlarda ürünler satabilirsiniz. Raflarınızı ne kadar geniş bir yelpazede tutarsanız, müşterilerinizden geri dönüşü aynı miktarda alabilirsiniz. Tüm reyonları doldurun, eksikleri tamamlayın ve para kazandıkça yeni ürünler tedarik edin.

Sadece ürün alıp satmak değil, aynı zamanda mağazanızı da genişletmelisiniz. Yeni raflar, odalar ve hatta 2. bir kat bile çıkabilirsiniz.

Megastore Simulator İndir

Megastore Simulator, işletmenizde fırın reyonu oluşturmanıza da olanak tanıyor. Hamur sipariş edin, fırınlayın ve alışveriş yapan müşterilerinizi aç bırakmayın. Giderek geliştirdiğiniz mağazanıza çalışanlar alarak iş yükünüzü azaltabilir ve fırın reyonu gibi basit işleri üstünüzden atabilirsiniz.

Siz de Megastore Simulator indirin ve daha kapsamlı bir süpermarket işletme deneyimi yaşayın!

Megastore Simulator Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows (64-bit) 10

Windows (64-bit) 10 İŞLEMCI: i5 3550 / RYZEN 5 2500X

i5 3550 / RYZEN 5 2500X BELLEK: 4 GB RAM

4 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 1050ti

NVIDIA GTX 1050ti DIRECTX: Sürüm 11

Sürüm 11 DEPOLAMA: 5 GB kullanılabilir alan