Mind Over Magic

Hayalinizdeki büyü okulunu oluşturabildiğiniz Mind Over Magic'de, öğrencileri eğitin ve eşsiz iksirler hazırlayın.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Klei tarafından yayınlanan Mind Over Magic, oyuncuları büyülü bir dünyaya sürükleyen simülasyon oyunudur. Oyunda, büyülü sırları inceleyebilir, egzotik bitkiler yetiştirebilir ve iksirler hazırlayabilirsiniz. Zengin bir oyun mekaniği sunan bu oyun, şu anda erken erişimde bulunuyor. Sürükleyici yapısıyla an itibariyle oyuncuların beğenisini toplamış Mind Over Magic'i deneyimleyebilirsiniz.

Hayalinizdeki büyü okulunu yaratmak için işe koyulmaya başlayın. Mobilyalarınızı, ışığı ve dekoru istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu oyun size özelleştirme özgürlüğü sunduğu için hayalinizdeki okulu rahatlıkla inşa edebilirsiniz.

Mind Over Magic İndir

Oluşturduğunuz bu okulda öğrencilere büyü dersi vermeli ve onları geliştirmelisiniz. Ayrıca içerisinde bulunduğunuz bu okul bir labirente de açılmaktadır. Bu labirent, karanlık wsırları ve korkunç yaratıkları içerisinde barındırıyor. Onlarla savaşmak ve hayatta kalmak için yeni iksirler tasarlayın, öğrencileri geliştirin ve okulunuzu ayakta tutun.

Eğer siz de bu tarz simülasyon oyunlarından keyif alıyorsanız, Mind Over Magic indirerek bu eşsiz deneyimi yaşayabilirsiniz.

Mind Over Magic Sistem Gereksinimleri