Google Pixel 8 ve 8 Pro Magic Editor Nasıl Kullanılır?

Google’ın yeni akıllı telefon modellerinin yer aldığı güncel seri Pixel 8 iki farklı modelden oluşuyor. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’nun yer aldığı bu seride görsel düzenlemelerine ilişkin son derece yenilikçi ve gelişmiş bir araç bizlere ‘merhaba’ diyor.

Magic Editor sayesinde Google’ın yeni akıllı telefon modellerinde sadece birkaç basit adımda son derece kreatif ve özgün görsel düzenlemeleri yapma imkânınız var. Peki, tam olarak bu aracın özellikleri neler? Ne için ve nasıl kullanılır? Gelin, Magic Editor’ü yakından tanıyalım!

Magic Editor Nedir?

Yapay zekâ teknolojisi ile desteklenen birçok özelliğin bulunduğu Google Pixel 8 serisinin en çarpıcı eklentilerinden birisi Magic Editor olarak karşımıza çıkıyor.

Daha önce piyasaya sürülen Google Pixel telefonlarda özellikle kamera anlamında çeşitli yapay zeka özellikleri olduğunu görmüştük. Şimdi ise Pixel 8 serisi neredeyse tamamen yapay zeka odaklı cihazlardan oluşuyor. İşte, Magic Editor de tam olarak bu noktada adından söz ettiriyor.

Son derece üretken bir yapay zeka destekli görsel düzenleme aracı olan Magic Editor’de saniyeler içinde dilediğiniz nesneleri büyütebilir, tek dokunuşla gökyüzünü yok edebilir, görüntüde karmaşaya neden olan ögeleri tek seferde ortadan kaldırabilirsiniz.

Eğer siz de Pixel 8 serisinde yer alan iki cihazdan herhangi birine sahipseniz, Magic Editor’un sihirli dünyasını deneyimlemeye aşağıdaki adımları izleyerek başlayabilirsiniz!

Magic Editor Nasıl Kullanılır?

Telefonunuzun ekran kilidini açın.

Fotoğraf galerisine ulaşın.

Üstünde çalışmak istediğiniz görseli açın.

‘Düzenle’ butonuna tıklayın.

Bu kısımda ‘Magic Editor’ü seçmeniz gerekiyor.

Ardından açılan ekranda düzenleme yapmak istediğiniz ögeyi seçmeniz isteniyor.

Bu seçimi gerçekleştirdikten sonra ister ilgili nesneyi silin, isterseniz büyütün ve genişletin.

Magic Editor ile bu tarz düzenlemeleri yaptıktan sonra görselin son haline ilişkin bir önizleme size sunuluyor.

Bu önizlemedeki halini beğendiyseniz yeni görseli cihazınıza kaydedip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Magic Editor Hangi Cihazlarda Kullanılabiliyor?

Google’ın sadece yeni çıkan Pixel 8 serisindeki cihazlarda bu araç kullanılabiliyor. Önceki sürümlerde yapay zeka destekli başka özellikler mevcut.

Ancak Magic Editor’un şimdilik sadece Pixel 8 ve 8 Pro cihazlarında kullanılabildiğini görüyoruz. Gelecek sürümlerde bu aracın da daha gelişmiş versiyonları çıkacak olabilir.