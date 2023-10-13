Honor Magic Vs2 Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Honor Magic Vs2 özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte Honor marka yeni katlanabilir akıllı telefon!
Çok şık bir görünüme sahip olan katlanabilir akıllı telefon modeli Honor Magic Vs2, özellikleri ile dikkat çekiyor. Peki, 2023 yılının ekim ayında tanıtılan telefon neler sunuyor? Bu rehberde pek çok kişi tarafından merak edilen soruyu cevaplayacağız.
Honor Magic Vs2 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 7,92 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 2156 x 2344 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 402 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Katlanmış Ekran Boyutu: 6,43 inç
- Katlanmış Ekran Çözünürlüğü: 1060 x 2376 piksel
- İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 20 MP + 12 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS
- Hücresel: 4G / 5G
- Bluetooth: 5.2
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 66W
- Yazılım: Android 13 tabanlı MagicOS 7.2
- Ağırlık: 229 gram
- Boyut: Katlanmamış hâli 157,5 x 146,2 x 5,1 mm, katlanmış hâli 157,5 x 74,4 x 10,7 mm
En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini alan Magic Vs2 modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 20 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor.
Telefonun ön yüzeyinde 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 66W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
7,92 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, LTPO OLED ekran üzerinde 2156 x 2344 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 402 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Peki, 229 gram ağırlığındaki Honor Magic Vs2 fiyatı ne kadar?
Honor Magic V2 Özellikleri ve Fiyatı
Şık tasarımı ve güçlü donanım bileşenleriyle dikkat çeken katlanabilir akıllı telefon modeli Honor Magic V2'nin özellikleri neler? Bu rehberde Çin merkezli üretici Honor tarafından üretilen katlanabilir telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.
Honor Magic Vs2 Fiyatı
Honor Magic Vs2 modelinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 958 dolar, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu için 1.054 dolar civarında fiyat belirlendi.
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Bu rehberde Honor Magic Vs2 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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